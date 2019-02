Daumen hoch oder Daumen runter? Neuer-Einsatz gegen Hertha ungewiss und bald kommt Liverpool

Der Einsatz von FCB-Keeper Manuel Neuer ist auch beim Pokalspiel gegen Hertha BSC fraglich. Ihn plagt eine Daumenverletzung. Ein anderer Topstar genoss ein individuelles Training.

Update vom 4. Februar 2019: Unter der Schiene soll ein Tape zusätzlich für Stabilität im Daumen sorgen. „Grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich möglichst ohne Tape spiele. Selbst wenn ich Probleme habe, versuche ich, kein Tape zu tragen - um eben auch ein gutes Gefühl zu haben. Ich finde, dass der Handschuh relativ stabil ist“, sagte der Keeper erst kürzlich bei fcb.tv. Sollte Neuer morgen gegen Hertha BSC wirklich im Tor stehen, müsste er nicht nur mit Tape, sondern sogar mit seiner Plastik-Schiene spielen. Doch die Hoffnung scheint gering.

+ Manuel Neuers Daumen. © sampics / Stefan Matzke / Stefan Matzke

Vor allem vor dem Hintergrund, dass sein Einsatz ein großes Risiko mit sich bringen würde, sollte der FCB-Kapitän im Gerangel beispielsweise erneut einen Schlag auf den Daumen bekommen. Immerhin steht in zwei Wochen das wichtige Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Liverpool an. Seinen „Ski-Daumen“ zog sich Neuer übrigens bei der Donnerstag-Einheit vergangene Woche zu. Sven Ulreich ging in Leverkusen noch davon aus, dass sein Torwart-Kollege morgen wieder im Tor stehen könnte: „Manu ist da hart im Nehmen und er wird dann am Mittwoch auch wieder spielen.“ Die aktuellen Bilder des Nationalkeepers lassen anderes vermuten…

Neuer könnte noch länger ausfallen - auch ein weiterer Star fehlt beim Training

Berlin/München - Der Einsatz von Manuel Neuer im Achtelfinalspiel des DFB-Pokals gegen Hertha BSC bleibt offen. Wie „Bild“ und „Sky“ berichteten, war der 32-Jährige am Montag bei der Einheit des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern auf dem Rasen dabei. Der Schlussmann trug wegen seiner Daumenverletzung weiterhin eine Schiene. Sein normales Torwarttraining konnte Neuer aber nicht absolvieren. Schon am Sonntag trainierte er mit den Feldspielern.

Neuer war am Samstag beim 1:3 der Münchner in Leverkusen wegen der Blessur am Daumen ausgefallen und von Sven Ulreich vertreten worden. Trainer Niko Kovac und Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatten erklärt, dass man beim Torhüter von Tag zu Tag schauen werde.

Robert Lewandowski fehlt beim Mannschaftstraining des FC Bayern München

Zwei Tage vor der Pokalpartie in der Hauptstadt am Mittwoch (20.45 Uhr) fehlte Robert Lewandowski beim Mannschaftstraining. Als Grund nannte der Verein eine „individuelle Belastungssteuerung“. Am Sonntag trainierten Thiago, Arjen Robben und Franck Ribéry wieder mit der Mannschaft und könnten Alternativen für das Pokalspiel sein.

Thiago war gegen Leverkusen wegen muskulärer Probleme ausgefallen, Robben und Ribéry hatten nach ihren Verletzungen noch Trainingsrückstand.

dpa