Erste Reha-Bilder aufgetaucht: Fotos von Manuel Neuer werfen dennoch Fragen auf

Von: Florian Schimak

Teilen

Manuel Neuer zog sich vor knapp drei Monaten einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Nun sind erste Reha-Bilder aufgetaucht. Diese werfen jedoch Fragen auf.

München – Es war der Auslöser einer großen Debatte, verbunden mit viel Ärger und Chaos beim FC Bayern. Als sich Manuel Neuer Mitte Dezember beim Skitouren einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog, glich dies an der Säbener Straße einem Vulkanausbruch.

Mit Yann Sommer konnte sportlich Ende Januar die Lücke zumindest adäquat geschlossen werden. Durch die überraschende Entlassung von Toni Tapalovic, dem langjährigen Torwarttrainer und Neuers bestem Kumpel, sorgte der Rekordmeister dann selbst für gehörig Unruhe. Das anschließende Wut-Interview des 36-jährigen Keepers kam daraufhin wenig überraschend.

Name: Manuel Neuer Geburtsdatum: 27. März 1986 (36 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Torhüter Marktwert: 12 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Manuel Neuer: Erste Reha-Bilder aufgetaucht! So hart schuftet der Bayern-Keeper fürs Comeback

Die Personalie Neuer war in den vergangenen Monaten also nicht wirklich positiv behaftet – doch nun gibt‘s vom Bayern- und DFB-Kapitän endlich einmal wieder guter Nachrichten! So sind erste Bilder von Neuer aus der Reha auf der Homepage der Bayern zu sehen.

„Nachdem sich Manuel Neuer Mitte Dezember eine Fraktur des rechten Unterschenkels zugezogen hatte und im Anschluss operiert werden musste, arbeitet der Kapitän des FC Bayern mittlerweile tagtäglich im Leistungszentrum an der Säbener Straße an seinem Comeback“ steht auf fcbayern.com.

Dabei sieht man den Keeper auf einem Gymnastikball Stabi-Übungen machen. Außerdem absolviert er bereits Kräftigungsübungen für den Oberkörper und sitzt auch schon auf dem Ergometer beim Radeln. Darüber hinaus ist Neuer auf einem besonderen Gerät („AlterG“) zu sehen, das seinen kompletten Unterkörper umschließt. Dabei wird die Schwerkraft und somit die Belastung auf Neuers gebrochenes Bein verringert, wodurch der Torhüter schon erste leichte Einheiten auf dem Laufband absolvieren kann.

Manuel Neuer absolviert nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch seine Reha. © Screenshot/Homepage FC Bayern München

Erste Reha-Bilder von Manuel Neuer aufgetaucht: Fotos vom Bayern-Kapitän werfen dennoch Fragen auf

Auffällig: Auf keinem der Fotos wird Neuers verletztes Bein gezeigt. Bei einem Bild sieht man, dass er graue, hochgezogene Strümpfe trägt. Ob man damit die Narben von der Operation verdecken will? Ansonsten ist sein Bein auf keinem der Fotos zu sehen. Lediglich der Oberkörper ist in Nahaufnahme und Fokus stets sichtbar.

In jedem Fall ist es schön zu sehen, dass Neuer nach all den harten Wochen wieder lachen kann. Auf einem Foto ist der Keeper unter der Aufsicht von Reha-Coach Thomas Wilhelmi zu sehen, wie er glücklich lächelt.

Manuel Neuer beim Teamabend erstmals ohne Krücken – aber noch humpelnd

Beim Teamabend am vergangenen Freitag war Neuer ebenfalls anwesend und tauchte dort erstmals ohne Krücken auf. „Sehr gut, danke!“, soll er einem anwesenden Bild-Reporter auf die Frage geantwortet haben, wie es ihm gehe. Dennoch soll er noch leicht gehumpelt haben.

Wie lange Neuer noch ausfällt, steht aktuell noch nicht fest. Sein Plan ist, dass er im Sommer wieder zur Verfügung stehen möchte. Aber die Bayern-Bosse machen Neuer keinen Druck. Sie wissen, dass sie mit Sommer einen guten Ersatz geholt haben. (smk)