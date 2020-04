Kein neuer Vertrag beim FC Bayern München? Das lange Zögern von Manuel Neuer ist nur verständlich

Lasst ihn ziehen. Ich finde seine Vorstellungen - auch wenn sie sicher wegen der Prämienhöhe von seinem Berater kommen - mit 33 Jahren einfach unverschämt. Soll doch sein "Berater", insbesondere in der aktuellen Situation, einen Verein finden, der die Konditionen erfüllt. Ich bin sicher, das wird sehr schwer..... Sollte er allerdings persönlich voll dahinterstehen, was ich nicht glaube, dann ist es charakterlich mies und sollte deshalb beendet werden. Er wird so oder so nicht verhungern.