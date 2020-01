Manuel Neuer lässt in der FC-Bayern-Kabine die Bombe platzen

Nach Gerüchten und Spekulationen soll der Torwart des FC Bayern nun reinen Tisch gemacht haben. Manuel Neuer soll das Ehe-Aus mit seiner Frau Nina bestätigt haben.

Ehe-Aus? Manuel Neuer soll bereits getrennt von seiner Ehefrau leben.

Der FC-Bayern-Torhüter will sich öffentlich nicht zu den Gerüchten äußern.

Nun soll er aber in der FCB-Kabine reinen Tisch gemacht haben.

Update 24. Januar: Die Bild will nun erfahren haben, dass Manuel Neuer an der Säbener Straße die Bombe platzen ließ. Beim Regenerationstraining am Montag, nach dem Spiel bei Hertha BSC, soll er in der Kabine einigen Mitspielern die Trennung von seiner Ehefrau Nina „im Guten“ bestätigt haben. Er habe somit „reinen Tisch“ gemacht und seine Kollegen eingeweiht, schreibt die Zeitung.

Spekulationen um Manuel Neuer und Nina: Trennung sollte angeblich zunächst geheim bleiben

Update vom 23. Januar, 6.40 Uhr: Beim FC Bayern München dreht sich in diesen Tagen alles um Neuzugang Alvaro Odriozola. Allerdings steht auch Kapitän Manuel Neuer im Fokus. Es gibt weiter Spekulationen um die angebliche Trennung von seiner Ehefrau Nina.

Wie die Bild (Artikel hinter Bezahlschranke) nun berichtet, ist das Paar schon seit mehreren Wochen getrennt. Es soll aber offenbar eine Vereinbarung gegeben haben, dass diese Information erst nach der Europameisterschaft im Sommer 2020 publik wird.

Manuel Neuer: Trennung von Nina? Neue Spekulationen um Ehe-Aus

Das will die Boulevard-Zeitung von einem Freund des Paares erfahren haben. „Die Saison sollte abgehakt werden, um das Thema dann in der Sommerpause still abzuwickeln“, heißt es im Artikel. Nach Informationen der Bild seien die Spannungen zwischen Manuel und Nina Neuer schon vor Weihnachten immer größer geworden. „Weihnachten wurde schon nicht mehr zusammen gefeiert“, wird ein Vertrauter zitiert.

Persönliche Gegenstände soll Nina Neuer dann noch vor den Feiertagen abgeholt haben - unter anderem aus der gemeinsamen Wohnung in München.

Manuel Neuer und Frau Nina: Ehering ist weg! Nun soll klar sein, wer von beiden die Trennung will

Update 19.55 Uhr: Immer wieder postete Nina Neuer Paar-Fotos und Selfies mit ihrem Ehemann Manuel. Blickt man auf ihre Instagram-Seite, fällt auf: Das letzte gemeinsame Paar-Bild stammt noch vom Oktoberfest. Vor drei Monaten also. Nina strahlt ihren Partner an, der blickt in die Kamera. Danach kam kein neues Foto der beiden mehr. Zuletzt postete sie auf Instagram ein Foto von einer Operngala der Aids-Stiftung. Ohne Manuel Neuer.

Ehe-Aus bei Manuel Neuer? Neue Spekulationen zum Hintergrund der Trennung von Frau Nina

Update vom 22. Januar 2020: Manuel Neuer ließ sich zwar noch kein Wort über seine angebliche Trennung von Ehefrau Nina entlocken, doch das Liebes-Aus scheint deutlich mehr als nur ein Gerücht zu sein.

Dass der Nationaltorhüter Ehering und Liebes-Armband bereits ablegt hat, scheint ein eindeutiges Signal zu sein. Die Bunte will aus dem Umfeld des Bayern-Stars allerdings noch deutlich mehr erfahren haben.

Manuel Neuer: Ehe-Aus? Spekulationen um Trennung von seiner Frau Nina

Glaubt man dem Boulevard-Blatt, geht die Scheidung von Manuel Neuer aus. Nina soll die Situation als Krise gesehen haben, die zu bewältigen wäre. Manuel sah das wohl ganz anders und soll die Trennung schon vor Wochen deutlich gemacht und die Scheidung gefordert haben.

Nina scheint unter dem Liebes-Aus heftiger zu leiden und auch eine Vertraute soll gegenüber der Bunten verraten haben: „Manu und Nina haben unterschiedliche Vorstellungen von ihrer nahen Zukunft.“ Kämpft die 26-Jährige also noch um ihren Manuel? Vielleicht ist das Liebes-Kapitel noch nicht ganz vorbei.

Ehe gescheitert? Traumpaar Manuel und Nina Neuer sollen sich getrennt haben

Erstmeldung vom 20. Januar 2020: München - Steht die Ehe von Manuel Neuer (33) und Nina Neuer (26) vor dem Aus? Laut Bild leben die beiden nach knapp sechsjähriger Beziehung schon seit einiger Zeit nicht mehr zusammen. Der Bayern-Keeper sagte der Zeitung am Sonntag nach dem 4:0 bei Hertha BSC: „Ich habe Verständnis, dass Sie die Frage stellen müssen. Aber das ist privat. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich mich dazu nicht äußern möchte.“

Auch das Management des FC-Bayern-Stars wollte sich auf tz-Nachfrage nicht äußern. Die Hinweise, dass die Ehe rund drei Jahre nach der Hochzeit so gut wie beendet ist, hatten sich in den letzten Wochen gehäuft. Neuer trug seinen Ehering während des Trainingslagers in Doha (Katar) nicht mehr. Die interne Weihnachtsfeier hatte der Münchner Kapitän alleine besucht.

Manuel Neuer vor dem Ehe-Aus? Auf seinem WhatsApp-Bild ist er alleine zu sehen

+ Manuel Neuer und seine Ehefrau Nina (2.v.l.) sollen sich getrennt haben. © dpa / Friso Gentsch Im Gegensatz zur Vergangenheit grüßte der Nationalspieler nach dem Jahreswechsel alleine aus dem Skiurlaub, von seiner Lebensgefährtin keine Spur. Und: Der 33-Jährige ist auf seinem Whatsapp-Bild neuerdings nur noch alleine zu sehen, zuvor waren dort noch die Eheleute Neuer zu begutachten.

Begonnen hatte die nun offenbar gescheiterte Liebesgeschichte im Jahr 2014. Nach dem Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft lernten sich Manuel Neuer und Nina Weiss bei einem Termin im Wachsfiguren-Kabinett Madame Tussauds in Berlin kennen. Damals war Neuer offiziell noch mit Friseurin Kathrin Gilch zusammen. Klar ist nur: Zwischen Manuel und Nina funkte es.

FC Bayern: Ehe von Keeper Manuel Neuer vor dem Aus

Weihnachten 2016 gab’s den Antrag in Neuers Villa am Tegernsee, im Mai 2017 folgte die Heirat im österreichischen Tannheim, damals im kleinen Kreis. Einen Monat später luden die beiden zur kirchlichen Trauung nach Italien ein. Jetzt scheint die gemeinsame Zeit von Fußballstar Manuel und Dressurreiterin Nina zu Ende zu sein.

