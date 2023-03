Vermeintliche FCB-Twitter-Seite gratuliert Neuer im Ski-Outfit zum Geburtstag – und die Fans flippen aus

Von: Christoph Klaucke

Manuel Neuer feiert Geburtstag. Eine vermeintliche Bayern-Seite auf Twitter sendet Glückwünsche und sorgt mit einem Neuer-Foto im Ski-Outfit für Lacher.

München – Es ist ruhig geworden um Manuel Neuer. Der Torhüter des FC Bayern arbeitet nach seinem Beinbruch bei einem Ski-Unfall am Comeback. Neuer dürfte die letzten Tage rund um die Entlassung von Ex-Trainer Julian Nagelsmann und die Inthronisierung von Thomas Tuchel aufmerksam verfolgt haben.

Manuel Neuer Geboren: 27.03.1986 (36) in Gelsenkirchen Beim FC Bayern seit Juli 2011 Vertrag bis 30. Juni 2024 Leistungsdaten beim FC Bayern: 488 Pflichtspiele, 384 Gegentore, 233 Mal mit weißer Weste

Neuers Ski-Unfall und die Folgen: Nagelsmann scheitert beim FC Bayern in Abwesenheit des Kapitäns

Ob Julian Nagelsmann mit Manuel Neuer im Tor noch im Amt wäre, ist eine Frage hypothetischer Natur. Fest steht: Durch den langfristigen Ausfall des Kapitäns und Stammkeepers kam rund um den Jahreswechsel und auch zu Beginn der Rückrunde Unruhe in den Verein.

Das lag zum einen natürlich an Neuers teils verantwortungslosem Handeln in der Winterpause zum Skitourengehen zu fahren, zum anderen an den daraus resultierenden Entscheidungen. Neben der nachvollziehbaren Verpflichtung eines neuen Torhüters in Person von Yann Sommer wurde Torwarttrainer und Neuer-Intimus Toni Tapalovic entlassen. Treibende Kraft hinter dieser Personalie war Nagelsmann, der zuletzt auf ein klares Bekenntnis zu Neuer in der kommenden Saison verzichtet hatte.

Bayern-Torwart Manuel Neuer arbeitet nach seinem Ski-Unfall am Comeback. © FC Bayern/dpa

Manuel Neuer: Trainer-Wechsel von Nagelsmann zu Tuchel verändert Konstellation

Es ist dementsprechend nicht zu hochgegriffen, wenn man behauptet, dass Neuer über die Freistellung von Nagelsmann nicht unbedingt unglücklich sein dürfte. Auf ein Statement von Neuer zum Nagelsmann-Abschied wartet man bislang vergeblich (Stand: 27. März). Unter Tuchel kann der Keeper wieder voll angreifen.

Eine unmissverständliche Nachricht anstelle von Neuer hinterließ hingegen ein inoffizieller Twitter-Account des FC Bayern – am Tag von Neuers 37. Geburtstag. Die Botschaft: Neuer hat wieder gut lachen.

Manuel Neuer lacht zum Geburtstag in Ski-Montur – FCB-Fans feiern Humor

Die Twitter-Seite „FC Bayern München“ mit dem Benutzernamen „@FCBayern_World“ gratulierte Neuer am 27. März zum Geburtstag. So weit, so gut, für Brisanz sorgt vielmehr das Foto. Auf diesem grinst Neuer im Ski-Outfit aus einer Gondel in die Kamera.

Die FCB-Fans finden diesen Spaß natürlich zum Schreien. „Bestes Bild ausgewählt“, „Nicht euer Ernst hahahah“ oder „Wie geil, ein ski bild zu nehmen hahahahahaha“, heißt es in den Kommentaren. Manch einer vermutet scherzhaft sogar einen erneuten Ski-Trip des Torhüters. „Is er schon wieder beim skifahren? genau mein Humor“ oder „Wenn du im Urlaub ne SMS von Brazzo bekommst“, schreiben die Twitter-User.

Im Ski-Outfit zum Geburtstag: Manuel Neuer erhält von vermeintlicher Bayern-Twitter-Seite Glückwünsche

Die besagte Twitter-Seite hat knapp 55.000 Follower. Zum Vergleich: Dem offiziellen Kanal des FC Bayern folgen fast sieben Millionen Menschen. Der „echte“ FCB gratulierte Neuer mit einem standesgemäßen „Ois Guade zum Geburtstag“ und einem neutralen Porträt-Foto.

Die Ironie des Schicksals: Julian Nagelsmann war ausgerechnet im Ski-Urlaub, als er von seiner Entlassung erfuhr – wurde Nagelsmann ein privater Pistenausflug zum Verhängnis? (ck)