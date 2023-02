Müller bügelt Frage zu Bayern-Kapitän Neuer weg – „Halten für große Stories her“

Von: Patrick Mayer

Teilen

Routinier des FC Bayern: Thomas Müller, hier in Wolfsburg. © IMAGO/Christian Schroedter

Das kritische Interview von Manuel Neuer ist das beherrschende Thema rund um den FC Bayern. Thomas Müller zieht etwas vermeintlich Positives daraus.

München/Wolfsburg - Der FC Bayern atmet nach intensiven und teils turbulenten Tagen etwas durch. Die Münchner sind nach einem 4:2 (3:1) gegen den VfL Wolfsburg wieder Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

Trotz Bundesliga-Tabellenführung: Thema Manuel Neuer bestimmt den FC Bayern

Das alles beherrschende Thema war rund um den Sieg in Niedersachsen jedoch das polarisierende Interview von Kapitän Manuel Neuer. Der Weltmeister hatte im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung (SZ) und The Athletic die Bayern-Bosse und Coach Julian Nagelsmann scharf für den Rauswurf seines vertrauten Torwarttrainers Toni Tapalovic kritisiert. Das Interview war offenbar beim Klub nicht angemeldet.

Am Spieltag bügelte nun Weltmeister-Kollege Thomas Müller, der in Wolfsburg eines der Tore erzielte, Nachfragen zu den kritischen Neuer-Aussagen in seiner gewohnt schelmischen Art weg.

Im Video: Hat Manuel Neuer noch eine Zukunft beim FC Bayern?

„Dieser Schlag hat mich extrem getroffen. Für mich kam das aus dem Nichts. Für Toni auch. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Mich hat das richtig umgehauen“, hatte der 36-jährige Neuer im Gespräch mit der SZ unter anderem gesagt: „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe wirklich schon einiges erlebt.“

Manuel Neuer: Kapitän kritisierte Bayern-Bosse und Trainer Julian Nagelsmann scharf

Ob er seit Veröffentlichung des Interviews am Freitag (3. Februar) schon mit Neuer gesprochen habe, wurde Müller bei DAZN zwei Tage später gefragt. „Wir haben täglich Kontakt. Das geht uns so wie dem Trainer. Wir sehen ihn täglich in der Reha. Wir sagen täglich ‚hallo‘“, erzählte der 33-jährige Müller schmunzelnd von seinem Kontakt zu Neuer. Der erfahrene Fußballer beschwichtigte.

Arbeiteten in München eng zusammen: Toni Tapalovic (li.) und Bayern-Star Manuel Neuer. © IMAGO / Passion2Press

Er tat dies mit einem etwas komplizierten Schachtelsatz. „Wir tun natürlich gut daran, diese Dinge, die um den Verein passieren - natürlich, weil wir Persönlichkeiten im Verein haben, sowohl der größte Klub in Deutschland sind als auch deutsche Nationalspieler, Fußball-Legenden in unseren Reihen haben wie Manu - da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Aber wir Spieler lassen uns da jetzt vom Fußballgeschäft nicht beeinflussen“, meinte der Oberbayer mit gestikulierenden Armbewegungen.

Manuel Neuer: Thomas Müller beschwichtigt beim FC Bayern

Damit nicht genug. „Ich halte es ja immer damit, das ist jetzt vielleicht bisschen langweilig: Es ist ja immer gut, wenn sich um den FC Bayern etwas rührt. Das heißt, dass der Klub und die Spieler immer noch groß genug sind, dass sie interessant sind und für große Stories herhalten“, sagte er bei DAZN weiter: „Wenn wir ganz auf Seriös umschalten, wollen wir die Medien über sportliche Dinge dominieren. Und da haben wir jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen.“

Da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Aber wir Spieler lassen uns da jetzt vom Fußballgeschäft nicht beeinflussen.

Müller („Wir mussten gewinnen“) wollte dann noch lieber über das Sportliche reden. Er sehe schon noch „Verbesserungspotenzial“, gerade, wenn es darum gehe, „in einem tiefen Block zu verteidigen“, meinte er etwa und bekräftigte: „Wir haben die Tabellenführung zurückerobert. Und jetzt schauen wir nach vorne. Wir haben ja interessante Tage vor uns.“

FC Bayern: Thomas Müller verweist auf Champions-League-Duell mit PSG

Interessant vor allem, weil es am 14. Februar im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Paris gegen die Weltauswahl von PSG geht. Manuel Neuer kann dann nur zuschauen. Und bleibt wohl dennoch (vorerst) das bestimmende Thema. (pm)