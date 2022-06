Manuel Neuer – seine Karriere in der DFB-Nationalmannschaft

Manuel Neuer: Torhüter des FC Bayern - Karriere, Erfolge, Privatleben

Manuel Neuer © IMAGO/Lisa Guglielmi

Im Lebenslauf des Ausnahmetorhüters finden sich Erfolge und Rekorde en masse. Wissenswertes über Manuel Neuer Karriere.

München – Der am 27. März 1989 in Gelsenkirchen-Buer als Sohn von Peter und Marita geborene Manuel Peter Neuer gilt bereits seit Jahren als der kompletteste Torwart der Welt und wichtige Stütze des FC Bayern München. Auch sein älterer Bruder Marcel wurde rasch vom Fußball-„Virus“ infiziert, ist heute als Schiedsrichter in der westfälischen Oberliga aktiv. Bekannt und berühmt wurde Manuel Neuer nicht nur aufgrund seiner sekundenbruchteilschnellen Paraden und als Elfmeterkiller im Tor, sondern insbesondere aufgrund seiner Übersicht und technischen Fähigkeiten als Feldspieler und Verteidiger weit vor seinem eigentlichen „Arbeitsgebiet“. „Der ist so easy am Ball“, hatte etwa der Frankfurter Verteidiger Marco Russ am 9. November 2014 kommentiert.

Der Bayern-Schlussmann hatte einen Rückpass von Rafinha elegant per Hackentrick an Xabi Alonso weitergeleitet. Diese Szene ist symptomatisch für die technischen Fähigkeiten Neuers, der im Training auch mal mit Eckball-, Weitschuss- oder Hackentoren glänzt. Für den argentinischen Trainer Cesar Luis Menotti gilt Manuel Neuer als „der beste Torwart aller Zeiten“. Seit dem 1. Juli 2011 spielt er bei FC Bayern München. Im Mai 2022 hat der FC Bayern den Vertrag mit dem Ausnahmetorwart vorzeitig um ein Jahr bis 30.06.2024 verlängert. Als einen der wichtigsten Gründe für seine enge Bindung zu FCB hatte Neuer bereits im Mai 2020 den Torwarttrainer Toni Tapalovic genannt. „Der Torwart, der ich heute bin, bin ich auch dank Tapalovic. Er hat mich mitentwickelt.“

Manuel Neuer – seine Karriere bei FC Schalke 04

Der Startschuss für die Karriere des Polizisten-Sohnes und heutigen FC-Bayern-Keeper wurde einst im Ruhrpott gegeben. Nach dem Schuljahr 1999/2000 wechselte er von der Realschule in Gelsenkirchen-Buer auf das neu gegründete Fußball-Teilinternat Berger Feld, das er 2006 mit der Fachhochschulreife (schulischer Teil nach Klasse 12) absolvierte. Er durchläuft alle Jugendmannschaften des FC Schalke 04, bis er schließlich einen Profivertrag bei der Traditionsmannschaft unterschreibt.

Bei seinem ersten Bundesligaspiel darf er 2006 im Tor stehen, überzeugt die Trainerspitze, wird mit gerade einmal 20 Jahren der jüngste Stammtorhüter in der Bundesliga und 2010/2011 sogar Mannschaftskapitän. Seine außergewöhnliche „Interpretation“ des Torwartfaches blieb nicht lange geheim: Obwohl er 2011 mit Schalke den DFB-Pokal gewinnt, verlässt er seinen Heimatverein, für den er insgesamt 156 Spiele absolvierte, in der Saison 2011/2012 in Richtung Allianz Arena.

1991–2011 FC Schalke 04

Seit 2011: FC Bayern München



Manuel Neuer – seine Karriere bei FC Bayern München

Bereits in seiner ersten Saison beim FC Bayern München stellt Manuel Neuer einen neuen Vereinsrekord auf: 1.147 Minuten ohne Gegentor. Die Jahre darauf bis heute feiert Neuer einige Erfolge mit dem FC Bayern: Neben dem Champions-League-Sieg und der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2013 holt er mit den Bayern zehn Deutsche Meisterschaften und fünf Mal den DFB-Pokal. Eines der Highlights war das Double mit dem FC Bayern in den Jahren 2019 und 2020.



Manuel Neuer – seine Karriere in der DFB-Nationalmannschaft

Nachdem Manuel Neuer bereits in den Jugendmannschaften des Nationalteams gespielt hat, gibt er am 19. Mai 2009 im Länderspiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Nach der bis dahin fixe Torhüter Renè Adler im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2010 verletzungsbedingt ausfiel, wird Manuel Neuer von Joachim Löw zum festen Torwart beim DFB gewählt. Diese Rolle als Stammtorhüter behält Neuer auch bei den Europameisterschaften 2012 und 2016 sowie bei der WM 2014 in Brasilien. Nach dem 1:0-Finalsieg am 13. Juli 2014 über Argentinien wird Manuel Neuer als bester Torhüter der Weltmeisterschaft mit einem „Goldenen Handschuh“ ausgezeichnet.

Im selben Jahr wird Manuel Neuer regelrecht mit Titeln überhäuft: Er wird zu „Deutschlands Fußballer des Jahres“ gewählt, belegt den zweiten Platz hinter Cristiano Ronaldo bei der Wahl zu „Europas Fußballer des Jahres“ und landet auf Rang 3 des „Weltfußballers des Jahres“. Nach dem Rücktritt von Bastian Schweinsteiger wird Manuel Neuer 2016 Kapitän der Nationalmannschaft. Seit 2017 ist er auch Kapitän des FC Bayern München.

Manuel Neuer – seine größten Erfolge

Weltmeister: 2014

Dritter der Weltmeisterschaft: 2010

U-21-Europameister: 2009

DFB-Junioren-Vereinspokal: 2005

DFB-Pokal: 2011

FIFA-Klub-Weltmeister (2): 2013, 2020

UEFA Champions League (2): 2013, 2020

Deutscher Meister (10): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

DFB-Pokal (5): 2013, 2014, 2016, 2019, 2020

UEFA Super Cup (2): 2013, 2020

DFL-Supercup (6): 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021

Manuel Neuer – seine Rekorde

Als erster Spieler erreichte Neuer viermal in Folge das DFB-Pokal-Finale. Nachdem er 2011 mit Schalke 04 den Pokal gewonnen hatte, folgten ab 2012 drei weitere Endspielteilnahmen mit Bayern München. 214 Bundesligaspiele über volle 90 Minuten ohne Gegentreffer sind Bundesligarekord (vor Oliver Kahn, 196, Stand: 17. April 2022). 215 Bundesligaspiele inkl. Ein- bzw. Auswechselung ohne Gegentreffer ebenfalls.(vor Oliver Kahn, 204, Stand: 17. April 2022).

Ein weiterer Rekord: 315 Siege in der Bundesliga (nach 465 Spielen, vor Oliver Kahn (310 Siege nach 557 Spielen) Stand: 8. Mai 2022). Er ist außerdem deutscher Rekordnationaltorhüter (109 Einsätze) vor Sepp Maier (95), Stand: 29. März 2022. Zum Zeitpunkt des 9. Spieltages der Bundesliga-Saison 2020/21 hat Neuer die meisten Einsätze (414) aller Aktiven bestritten (Stand: 14. Mai 2022: 466 Einsätze davon 315 Siege). 21 Siege gegen denselben Gegner sind außerdem eine Bestmarke. Beim 3:1-Erfolg gegen Werder Bremen ging Neuer zum 21. Mal in 26 Spielen als Sieger vom Platz (Stand: 13. März 2021). 17 Zu-Null-Spiele gegen denselben Gegner sind Bundesliga-Rekord. Beim 5:0-Heimsieg gegen Hertha BSC hielt Neuer zum 17. Mal in 24 Spielen seinen Kasten sauber (Stand: 28. August 2021)

Manuel Neuer – sein Privatleben

Von 2009 bis 2014 war Manuel Neuer mit Kathrin Gilch liiert, die ihm, als er 2011 von Schalke nach München zum FC Bayern wechselte, in der Bayern-Hauptstadt folgte. Im August 2014 lernte Neuer Nina Weiß kennen. Die beiden waren am 21. Mai 2017 standesamtlich in Tannheim (Tirol) getraut worden und heirateten im Juni 2017 im süditalienischen Monopoli kirchlich. Im Januar 2020 wurde die Trennung bekannt, zum Jahresende – aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen ihrer nahen Zukunft – die Scheidung. Die aktuelle Freundin von Manuel Neuer ist die ESV 1927 Regensburg-Handballerin Anika Bissel.