Maria-Luisa Grohs: Mit Zauberwürfel und Studium zum Doubel mit den FC Bayern Frauen?

Marla Grohs ist der sichere Rückhalt bei den FCB-Frauen. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Torhüterin Maria-Luisa Grohs ist die unumstrittene Nummer eins beim FC Bayern. Ihre starken Leistungen machten die 21-Jährige zur Nationalspielerin, sie hofft als dritte Torhüterin im Sommer mit zur WM zu fahren.

München – Zunächst steht für „Mala“ aber an diesem Samstag das Halbfinale im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg (14 Uhr, ZDF) auf dem Bayern-Campus an. Im Interview spricht Grohs über das Duell und ihre Aufwärmübung mit einem Zauberwürfel.

Maria-Luisa Grohs, am Samstag geht’s gegen Wolfsburg. Wie war es, die letzten Tage beim DFB mit den Rivalinnen zu verbringen?

Sobald man bei der Nationalmannschaft ankommt, ist man in einer anderen Welt. Natürlich hat man die Geschehnisse der letzten Wochen im Gepäck und spricht auch über die Bundesliga. Aber das wird getrennt. Wir sind bei den Lehrgängen alle im gleichen Team und gut befreundet.

Frauen des FC Bayern sind auf Revanche des VfL Wolfsburg eingestellt

Aber wurde beim Abschied nicht ein bisschen gestichelt?

(lacht) Die, die nicht bei Bayern oder Wolfsburg spielen, haben viel Glück für Samstag gewünscht. Wir haben dann erst mal nachgefragt, wem sie jetzt eigentlich viel Glück wünschen. Aber das ist alles freundschaftlich, eher lustig.

Wie war Ihr Eindruck von den Wolfsburgerinnen? Sie werden nach der Niederlage in der Bundesliga Ende März vermutlich heiß auf eine Revanche sein…

Auf jeden Fall! Sie werden sicher nicht auch das zweite Spiel verlieren wollen. Wir kennen das von uns selbst. Wenn man Revanche will, geht man noch mal anders ins Spiel. Man will es umso mehr. Wolfsburg ist in Sachen Mentalität und Motivation sowieso superstark, da werden wir auf sehr harte Gegenwehr treffen.

Mental Anstrengende Partien trotz starker Defensive

Worauf wird es ankommen?

Die Wolfsburgerinnen werden das Spiel analysiert und daraus gelernt haben. Deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie mit neuen Ideen und Lösungen kommen. Darauf müssen wir uns schnell einstellen und immer eine Antwort haben.

Beim 1:0-Sieg in der Bundesliga mussten Sie kaum eingreifen. Wie haben Sie das Spiel erlebt?

Das stimmt. Ich habe nicht so viel aufs Tor bekommen, wie man vielleicht hätte erwarten können. Aber das bin ich zum Glück ja aus anderen Spielen ein Stück weit gewohnt. Es war trotzdem total intensiv für mich, vom Kopf her. Es gab viele Situationen, in denen jemand hätte schießen oder aus gefährlichen Positionen flanken können. Das ist die permanente Herausforderung auf meiner Position, ich muss bereit sein und richtig stehen. Wenn der Ball aufs Tor kommt, ist es meistens zu spät, um ein schlechtes Stellungsspiel auszugleichen. Dann muss ich da sein.

Tabellenführung in der Bundesliga als positiver Druck

In 17 Liga-Spielen mussten Sie nur viermal hinter sich greifen. Was macht die Defensive so stark?

Meine Abwehr-Kolleginnen und ich nehmen uns immer vor, zu Null zu spielen und eine Serie ohne Gegentor zu starten. Wir geben alles dafür und haben da auch unsere Stärken. Ich auf der Linie, die Verteidigerinnen vor mir werfen sich in jeden Ball und verhindern so oft Torabschlüsse. Das Zusammenspiel klappt einfach gut.

In der Bundesliga stehen noch fünf Spiele an, die sie vermutlich alle gewinnen müssen, um Meister zu werden. Wie gehen Sie mit dem Druck um?

Natürlich ist es Druck, aber der war vorher auch schon da. Wir wussten, dass wir uns keinen Punktverlust erlauben können. Jetzt macht es noch mehr Spaß, weil wir nicht mehr hinterherlaufen müssen. Wir wissen jetzt, dass wir oben bleiben, wenn wir unseren Job machen. Das gibt eher Energie, als dass es Druck aufbaut.

Auf Ihrem Instagram-Profil steht „Flieg! Immer fliegen!“. Ist es das, was für Sie die Faszination am Torhüterinnen-Spiel ausmacht?

Ja, auch. Im Training und im Spiel ist man viel in der Luft unterwegs, das ist das Besondere an der Position. Für mich ist das aber so ein kleiner Satz, der mich nicht nur auf dem Platz daran erinnert, wie ich durchs Leben gehen will. Man kann ihn auf vieles beziehen, zum Beispiel darauf, dass man einfach mal die Gedanken fliegen lässt. Der Satz passt auch dazu, dass ich neben dem Fußball Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik studiere. Das ist meine zweite Leidenschaft. Es macht mir Spaß, Rätsel zu lösen, Zahlen lagen mir schon immer. Ich habe mir das Studienfach bewusst ausgesucht, es ist eine gute Abwechslung für den Kopf.

Besondere Leidenschaft für Zauberwürfel

Ihre Routine vor Spielen ist es, mehrfach den Zauberwürfel zu lösen. Wie hilft Ihnen das?

Das habe ich viele Jahre gemacht und vor dieser Saison wiederentdeckt. Für mich ist das eine super Methode, um mich zu fokussieren und den Kopf hochzufahren. Gleichzeitig komme ich nicht zu viel ins Grübeln, wie das Spiel verlaufen könnte. Denn das führt manchmal dazu, dass man zu verkopft ist. Es ist eine mentale Einstimmung. Mit dem guten Nebeneffekt, dass Augen und Koordination aufgewärmt werden. Das ist total wichtig, mittlerweile weiß man aus neuroathletischer Sicht, wie hilfreich das ist. Mich bringt das in einen guten Zustand, deshalb mache ich zehn bis 15 Durchgänge mit dem Zauberwürfel.

Wie lange brauchen Sie dafür?

Ein normaler Durchgang dauert so 40 bis 60 Sekunden, das ist mein Schnitt.

Haben Sie schon berechnet, wie die Chancen sind, das Double mit Meisterschaft und Pokal zu gewinnen?

(lacht) Ausgerechnet habe ich das noch nicht. Aber ich glaube, die Chancen stehen gut. Weil wir uns eine gute Position erarbeitet haben. Wir haben viele Dinge, an denen wir taktisch gearbeitet haben, gefestigt. Wir haben einfach extrem Bock auf die nächsten Wochen!

Interview: Christian Stüwe

Gegen den VfL Wolfsburg hielt Grohs erneut die Null. © IMAGO/Ulrich Wagner