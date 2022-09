Marktwert von Sadio Mané bricht ein - Transfermarkt-Experte verrät die Hintergründe

Von: Nico Scheck

Sadio Mané hadert mit seiner aktuellen Leistung beim FC Bayern. © IMAGO

Beim FC Bayern kriselt er, jetzt bricht sein Marktwert ein: Sadio Mané durchlebt schwierige erste Wochen in seinem neuen Job in München. Ein Experte äußert sich.

München - Wenn‘s nicht läuft. Beim FC Bayern München will Sadio Mané in diesen Tagen und Wochen herzlich wenig gelingen. Die Folge in Zahlen: Seit wettbewerbsübergreifend fünf Spielen ist der Neuzugang aus Liverpool torlos. Eine Vorlage im Münchner Dress wollte Mané bislang nicht gelingen.

Jetzt der nächste Tiefschlag. Manés Marktwert ist abgestürzt. Auf der Plattform transfermarkt.de wurden jetzt neue Werte für die Bundesliga veröffentlicht. 120 Spieler sind von dem Update betroffen, wie Bild berichtet. Unter anderem Mané vom FC Bayern. Der 30-Jährige verlor 10 Millionen Euro an Wert (von 70 Mio. auf 60 Mio.). Bezeichnend für seine aktuelle Situation an der Isar.

Mané mit Millionen-Absturz auf transfermarkt.de

Sky-Experte und Ex-Profi Didi Hamann hatte Mané zuletzt als „Fremdkörper“ im Bayern-Spiel bezeichnet. Die Mittelstümerposition sei nichts für den Senegalesen, begründete er. Zu einem ähnlichen Schluss scheint man im FCB-Trainerteam auch gelangt zu sein. Laut kicker wurde das Mané-Experiment als Mittelstürmer für gescheitert erklärt. Trainer Julian Nagelsmann will ihn demnach wieder als Linksaußen aufstellen.

Laut dem Transfermarkt-Marktwertexperten Frederic Hillmann hat der Millionen-Absturz Manés jedoch nichts mit dessen aktueller Performance zu tun. „Seine bisherigen Leistungen spielten bei dieser Einschätzung keine Rolle. Auch sein Alter war für die erste Bewertung als Bundesliga-Profi nicht von Bedeutung, sondern die Ablösemodalitäten“, erklärte er bei Bild. So sei die „Differenz zur gezahlten Summe in Manés Fall zu groß, um eine Reproduzierbarkeit der Ablöse im Bereich seines Marktwertes erwarten zu können“.

Mané verliert, Bayern-Youngsters gewinnen an Wert

Im Bayern-Kader gibt es allerdings auch große Gewinner des Updates von transfermarkt.de. Neuzugang und Sturm-Hoffnung Mathys Tel legte um 18 Millionen Euro zu (von 2 Mio. auf 20 Mio.). Auch Jamal Musiala verzeichnet ein Plus von 15 Millionen Euro (von 65 Mio. auf 80 Mio.).

Mané rangiert mit dem FC Bayern nach sieben Spieltagen in der Bundesliga nur auf dem fünften Platz. Nach der Länderspielpause geht es für die Münchner gegen Bayer 04 Leverkusen (30.09.). (nc)