Markus Babbel: Das ist der neue Job der Bayern-Legende

Es ist eine Meldung aus der Kategorie „was macht eigentlich...“?: Ex-Bayern-Star Markus Babbel hat einen neuen Job. Im Fokus der deutschen Öffentlichkeit wird er dabei aber wahrlich nicht stehen.

Sydney - Ex-Nationalspieler Markus Babbel geht nach Australien und wird neuer Cheftrainer bei den Western Sydney Wanderers. Die Verpflichtung des 45-Jährigen gab der Fußballclub am Samstag auf seiner Homepage bekannt. Babbel erhält den Angaben zufolge einen Dreijahresvertrag.

„Ich bin sehr stolz und glücklich, hier zu sein“, sagte Babbel bei seiner Vorstellung in Sydney. „Ich hatte gute Gespräche mit der Clubführung, als sie mich in Deutschland besuchten. Ich konnte das Feuer in ihren Augen sehen.“

Nach Stuttgart, Hertha, Hoffenheim und Luzern jetzt Down Under

„Heute haben wir ein Statement über unsere Zukunft abgegeben“, sagte Clubchef Paul Lederer, der Babbel in der City persönlich mit einem Wanderers-Fanschal begrüßte. Mit dem erfahrenen deutschen Coach wolle man wieder „eine Macht“ im australischen und auch im internationalen Fußball werden. In der abgelaufenen Saison hatten die Wanderers als Siebter die Finalrunde verpasst und sich daraufhin vom spanischen Coach Josep Gombau getrennt.

Babbel war erst Anfang Januar dieses Jahres vom FC Luzern freigestellt worden; beim Club aus der Schweizer Super League war er seit Oktober 2014 tätig. Zuvor hatte der 51-malige DFB- Nationalspieler die Bundesligisten VfB Stuttgart, Hertha BSC und 1899 Hoffenheim trainiert.

