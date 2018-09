Bayern-Matchwinner Paul Will: „Es war ein Sieg der Moral“

Am Ende macht Paul Will den Unterschied und sichert den kleinen Bayern drei wichtige Punkte. Nach dem Spiel stellt er sich unseren Fragen.

Paul Will war der Mann des Abends. Will erzielte in der 87. Minute den 2:1-Siegtreffer für den FC Bayern II gegen die SpVgg Bayreuth. Nach einem Schuss von Maximilian Franzke, den Bayreuth-Keeper Kolbe nur abklatschen lassen konnte, stand Will goldrichtig und drückte das Leder über die Linie. Der 19-Jährige, der im Sommer vom 1. FC Kaiserslautern nach München kam, stellte sich anschließend den Fragen unseres Reporters.

Warum habt ihr euch gegen den Tabellenletzten so schwer getan?

Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit zu viel durch die Mitte gespielt. Insgesamt war zu wenig Bewegung, deswegen hatten die Innenverteidiger oft keine Anspielstation. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht und mehr über außen gespielt.

Warum habt ihr am Ende das Spiel noch gedreht?

Es war ein Sieg der Moral. Ich habe bei meinem Tor auf einen Abpraller spekuliert und bin instinktiv in den Strafraum gelaufen. Zum Glück ist der Ball genau zu mir gekommen.

Wart ihr überrascht von Bayreuth?

Der Gegner war sehr gut. Lange Zeit haben sie sehr leidenschaftlich und hoch motiviert verteidigt. Wir haben Bayreuth aber am Ende müde gespielt. In den letzten Minuten konnten sie sich kaum noch befreien, deswegen haben wir letzten Endes verdient gewonnen.

Es war dein erstes Pflichtspieltor für die Bayern. Wie fühlst du dich nach deinem Wechsel aus Kaiserslautern hier in München?

Ich habe in der kurzen Zeit hier schon sehr viel gelernt, vor allem was das Spiel mit Ball angeht. Der Ballbesitzfußball, den wir hier spielen, den kannte ich so aus Kaiserslautern nicht. Wir haben eher so ähnlich gespielt wie Bayreuth heute. Außerdem lerne ich viel von den Profis, sei es in Trainingseinheiten oder einfach nur, wenn sie nebenan trainieren. Da kann man sich viel abschauen. Der FCK ist schlechter als erwartet in die Drittliga-Saison gestartet.

Wie siehst du die Situation bei deinem Ex-Verein?

Ich habe noch zu einigen Leuten Kontakt, z. B. zum U19-Trainer Marco Laping oder zum Co-Trainer der ersten Mannschaft, Alexander Bugera. Schade, dass es aktuell nicht läuft. Man hat sich von Anfang an zu viel Druck gemacht. Alle haben gesagt: „Wir müssen unbedingt wieder aufsteigen“. So etwas ist schwer aus den Köpfen zu kriegen und kann die Spieler lähmen. Man merkt die Nervosität den Leuten an. Ich hoffe aber, dass es bald wieder bergauf geht.

Das Gespräch führte Tobias Empl