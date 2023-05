Exklusive tz-Infos

Leihe? Verkauf? Viel wurde in der letzten Zeit über die Zukunft von Mathys Tel beim FC Bayern spekuliert – nun ist die Entscheidung gefallen.

München – Der FC Bayern befindet sich seit geraumer Zeit auf Stürmersuche. Name wie Victor Osimhen, Harry Kane oder Randal Kolo Muani werden an der Säbener Straße seit Wochen gehandelt.

Mathys Tel Geburtsdatum: 27. April 2005 (18 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Mittelstürmer Martkwert: 20 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Mathys Tel: Großes Sturm-Talent wartet auf Durchbruch beim FC Bayern

Dabei haben die Münchner mit Mathys Tel eines der größten Stürmer-Talente im Kader. Doch bislang ließen weder Julian Nagelsmann noch Thomas Tuchel den Youngster von der Leine und brachten ihn fast ausschließlich als Joker.

Daher geb es in letzter Zeit einge Gerüchte über einen möglichen Abgang von Tel. Der Franzose wurde immer wieder mit einem Leihgeschäft in Verbindung gebracht. Doch nix damit: Mathys Tel bleibt kommende Saison definitiv beim FC Bayern!

+ Mathys Tel will beim FC Bayern bleiben. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Mathys Tel und seine Zukunft beim FC Bayern? Entscheidung über Youngster gefallen

„Es ist offiziell: Mathys bleibt in München, egal was passiert“, sagte Gadiri Camara, Inhaber der Agentur Clever One am Dienstagabend zu tz: „Alle Vereine wollen wissen, wie es um ihn steht. Für uns ist die Sache aber völlig klar.“ Der 18-Jährige war im vergangenen Sommer für 20 Millionen von Stade Rennes an die Säbener Straße gewechselt.

„Vor einem Jahr wussten viele noch gar nicht, wer er ist. Inzwischen weiß man, dass ihm die Zukunft gehören wird. Selbst wenn Haaland oder Mbappé in diesem Sommer nach München wechseln“, schreibt das Management des Youngsters weiter. „Das erste Jahr war sehr lehrreich für ihn, er befindet sich auf einer Mission. Wenn er die Nummer eins werden will, weiß er, dass er weiter hart arbeiten und einen Schritt nach dem anderen gehen muss.“

„Mit diesem Mindset muss er weiter machen“ – Mathys Tel will beim FC Bayern bleiben

Dabei verfolgt Tel beim FC Bayern offenbar gar große Ziele. „Wenn man ein Schlüsselspieler in München sein will, muss man sich verbessern und kämpfen. Mit diesem Mindset muss er weiter machen.“

Der U19-Nationalspieler Frankreichs erzielte in 19 Bundesligaspielen bereits vier Treffer. Auch im DFB-Pokal war Tel bereits einmal erfolgreich. Rein statistisch trifft der Youngster alle 90 Minuten, dennoch wollte ihn Tuchel zuletzt nicht ins kalte Wasser werfen. „Er hat eine jugendliche Spielfreude und einen Antrieb, das müssen wir aber kanalisieren, damit er versteht, wann wohin und wann wohin nicht“, sagte der Bayern-Coach zuletzt über sein Stürmer-Talent: „Er hat es ein paarmal gut gemacht als Einwechsler.“

Gut möglich, dass ab der kommenden Saison Tuchel öfter auf Tel setzen wird. (smk/pk)

