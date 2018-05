Wegen eines Begriffs: Hummels' Fragerunde bei Twitter läuft aus dem Ruder

Mats Hummels ist im DFB-Trainingslager angekommen. Auf dem Weg dahin stellte er sich via Twitter den Fragen seiner Follower. Eine Antwort sorgt für Entrüstung - wegen eines bestimmten Begriffs.

München – Eigentlich wollte Mats Hummels sich die Anreise ins DFB-Trainingslager in Südtirol einfach nur mit einer ausführlichen Frage-und-Antwort-Runde auf Twitter versüßen. Doch dabei brockte sich der Bayern-Star eine politische Diskussion mit zahlreichen Followern ein. Angefangen hatte alles mit der Frage von User „TheReal1ffs“ nach seiner Meinung zu den öffentlichen Reaktionen zum raschen Abgang der Roten nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Frankfurt. Zahlreiche Experten wie Fans hatten die Spieler des Rekordmeisters attackiert, weil diese sich schon vor der Übergabe der Trophäe in die Station-Katakomben zurückgezogen hatten.

In seinem Antwort-Tweet bezeichnete Hummels eben jene Kritiker als „Gutmenschen“ - was Bestürzung bei einigen seiner Follower hervorrief. So wurde darauf hingewiesen, dass AfD-Politiker und -Anhänger diesen Begriff immer wieder bemühen würden, um Unterstützer der Flüchtlingspolitik zu verunglimpfen. Ein User schrieb von einem „rechtspopulistischen Sprachbild“, ein anderer versteht darunter einen „Kampfbegriff“. In Rekordgeschwindigkeit entbrannte eine Diskussion um das Wort und die Folgen der Nutzung.

Ich finde es sehr “interessant” wieviele Gutmenschen bei solchen Themen um die Ecke kommen und wie selten (nämlich nie ) es gewürdigt wird wenn man sich astrein verhält... https://t.co/9qoIxIRgsU — Mats Hummels (@matshummels) 25. Mai 2018

Hummels erklärt Begriff anhand des „Wikipedia“-Eintrags

Letztlich sah sich Hummels sogar dazu veranlasst, den Begriff in sage und schreibe drei Tweets zu erklären. Dass er sich dabei auf die Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ berief, sorgte direkt für weitere wütende Reaktionen.

Hier mal die Defintion laut Wikipedia die ich mir gerade zu dem Thema durchgelesen habe. Wenn andere Leute das Wort zu ihren Zwecken missbrauchen dann sollte vor deren Haustür gekehrt werden. — Mats Hummels (@matshummels) 25. Mai 2018

heischender Wunsch des „Gut-sein“-Wollens in Verbindung mit einem moralisierenden und missionierenden Verhalten und einer dogmatischen, absoluten, andere Ansichten nicht zulassenden Vorstellung des Guten unterstellt. — Mats Hummels (@matshummels) 25. Mai 2018

Ein paar weitere Follower-Fragen später hatte Hummels das DFB-Camp in Eppan erreicht und war wohl noch nie so glücklich darüber, eine Fragerunde beenden zu dürfen. Künftig wird er sich seine Antworten sicher deutlich reiflicher überlegen. Jetzt gilt sein Fokus aber erstmal ganz der WM in Russland. Da dürften politische Äußerungen der Spieler auf Vorgabe des DFB wohl ohnehin tabu sein.

mol