Hummels hat ein Poblem - so steht‘s um den Verteidiger

München - Das Pokalspiel gegen Schalke 04 war für Mats Hummels nach einer Hälfte beendet. Wegen einer Verletzung am Gesäß musste Bayerns Verteidiger passen. Wie steht es um ihn?

Ganz rund sah es nicht aus, als Mats Hummels am Donnerstag abseits des öffentlichen Trainings vom Reha-Bereich in die Kabine huschte - mit einer Hand am Po und einem zweifelnden Blick Klarer Fall: Hummels hat ein Poblem!

Der FCB-Verteidiger wurde im Pokalspiel gegen Schalke zur Halbzeit ausgewechselt, weil er nach einer Aktion ein Ziehen und Stechen im Gesäß gespürt habe, wie er am Mittwochabend noch verriet. „Von den ersten Eindrücken her nicht so schlimm. Es ist eine Kleinigkeit, die vielleicht ein paar Tage kostet. Ich hoffe, dass es so bleibt“, lautete die erste Selbstdiagnose des Nationalspielers.

+ Da war noch alles gut: Bis zur Pause hielt Mats Hummels gegen Schalke 04 durch. © sampics / Stefan Matzke

Hummels wäre „am Freitag gerne mit im Flieger“

Wackelt sein Einsatz am Samstag in der Liga gegen Köln? „Er ist zumindest fraglich. Vielleicht kann ich Freitag aber auch schon wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Für mich gibt es keinen Grund, wenn es nicht sein muss, auszusetzen. Ich wäre am Freitag gerne mit im Flieger“, gab sich der 28-Jährige entschlossen.

Wegen seiner Verletzung konnte Hummels die zweite Pokal-Hälfte nicht verfolgen. „Ich lag die meiste Zeit auf dem Bauch auf der Massagebank. Da konnte ich den Fernseher nicht sehen“, erzählte er und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Alaba wohl erste Option als Hummels-Ersatz

Der Verteidiger sah also nicht, dass Teamkollege David Alaba seinen Job als Innenverteidiger in der zweiten Hälfte ordentlich erledigte. Weil Jerome Boateng nach seiner Brust-Operation immer noch keine Zweikämpfe bestreiten will/kann, ist Alaba die erste Option, wenn Hummels oder Javi Martinez ausfallen.

Wenn es nach dem Innenverteidiger mit dem schmerzenden Gesäß geht, soll Alaba spätestens gegen den FC Arsenal wieder auf die linke Seite ­rücken. Hummels will am liebsten Samstag schon wieder auf dem Platz stehen: „Mal schauen, ob das funktioniert.“ Sollte es mit einem Einsatz morgen nicht klappen, hat der Abwehrspieler natürlich das Spiel in London als nächste Möglichkeit ins Auge gefasst.

