Hummels verrät: Das sind meine liebsten Ecken in München

Fragerunde mit den Bayern-Fans

Doha - Mats Hummels stellt sich im Trainingslager in Katar via Facebook den Fragen der Fans. Dabei geht es nicht nur um sportliche Themen.

Seit einem halben Jahr lebt Mats Hummels wieder in seiner Geburtsstadt. Doch wo hält sich der Bayern-Verteidiger in München am liebsten auf? Die Antwort gab der 28-Jährige bei einer vom FC Bayern organisierten Fragerunde mit Fans: „Ich hatte schon vorher in Schwabing sozusagen meinen Zweitwohnsitz, weil dort viele Freunde von mir leben. Dort bin ich auch selbst hingezogen, hab meinen Bruder und ein paar meiner besten Freunde direkt um die Ecke.“

Er sei eben ein Fan von Schwabing: „Ich bin gern im Luitpoldpark - auch mal zum Basketball spielen. Am Elisabethmarkt gibt es viele schöne Stände und kleine Cafés. Das gilt auch für die Türkenstraße.“ An diesen Ecken treibe sich gern herum, denn „das Innenstadtleben nehme ich ganz bewusst mit“.

Strandurlaub statt Skifahren

Auch über seine bevorzugten Urlaubsziele informierte Hummels - wobei er da aktuell Abstriche machen muss. „Ich gehe aktuell sehr gerne an den Strand, in die Sonne, ans Meer - weil ich mich im Urlaub einfach erhole. Ich lese da immer sehr viel, verschlinge ein paar Bücher“, verriet der Weltmeister, bedauerte aber zugleich: „Ich würde gern auch mal wieder Skifahren oder Snowboarden. Aber das mache ich alles erst nach der Karriere - bedingt durch das Verletzungsrisiko muss ich auf den Strand zurückgreifen.“

Auch sportliche Fragen standen auf der Agenda. So schätzte er die Konkurrenz in der Liga ein: „Vom Potenzial, von der Qualität der Mannschaft und des Verein sehe ich Dortmund als größten Konkurrenten. In der Tabelle sind es aktuell die Leipziger, die auch vermutlich da oben bleiben werden.“ Der große Vorteil des Aufsteigers sei, dass die Sachsen keine Dreifachbelastung hätten und „sich voll und ganz auf die Bundesliga einlassen (können). Durch den großen Punkteabstand zu den anderen Mannschaften würde ich sie als Konkurrent Nummer eins sehen.“

