Liverpool vor der Brust: Matthäus schwärmt von Klopp - sieht aber einen Vorteil für den FCB

Sky Experte Lothar Matthäus sieht Bayern München im Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool in der Außenseiterrolle. Allerdings hätten die Bayern einen Psycho-Vorteil.

München - Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus sieht vor der CL-Achtelfinal-Partie der Bayern den FC Liverpool im Vorteil. Hoffnungslos ist die Lage aber auch seiner Meinung nach auf keinen Fall.

"Seit Saisonbeginn ist die Mannschaft von Jürgen Klopp für mich der Favorit auf den Titel. Der ganze Verein scheint mir aktuell in allen Belangen ein bisschen positiver aufgestellt zu sein als der FCB", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Kolumne 'So sehe ich das' auf skysport.de. Vor allem schwärmt der Rekordnationalspieler von Trainer Klopp: "Er hat es mit seiner Art, der großartigen Transfer-Politik, der Stimmung im Klub und der Qualität auf dem Rasen geschafft, dass alle Welt wieder von Liverpool spricht. Sie sind wieder wer im Konzert der Großen. Plötzlich sind sie Favorit in der Premier und Champions League."

Matthäus: „nicht ganz unwesentlicher psychologischer Vorteil“

Dass die Bayern als Underdog in ein Spiel gehen, könnte "ein nicht ganz unwesentlicher psychologischer Vorteil für den Rekordmeister sein". Nach dem Auswärtsspiel beim BVB "ist es das erste Mal, bei dem etwas mehr Druck beim Gegner liegt," so Matthäus.

Ohnehin könnte die Bundesliga aktuell für einen weiteren psychologischen Push bei den Bayern sorgen.

Alle aktuellen News der Vorberichterstattung zum CL-Kracher zwischen dem FCB und Liverpool lesen Sie im Countdown-Ticker.

sid