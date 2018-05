Matthäus stänkert gegen Zwayer: „Von Anfang an nicht der richtige Mann“

Nach der strittigen Entscheidung von Felix Zwayer in der Nachspielzeit des DFB-Pokalfinals hat Lothar Matthäus grundsätzliche Kritik am Schiedsrichter geübt.

Für Sky-Experte Lothar Matthäus waren die Entscheidungen von Schiedsrichter Felix Zwayer, der in zwei strittigen Szenen des DFB-Pokalfinals gegen den Rekord-Cup-Sieger Bayern München entschieden hatte, klare Fehler. "So etwas wie am Samstag kann sich ein Schiedsrichter nicht erlauben. Die Fehlentscheidung ist unverzeihbar", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Kolumne "So sehe ich das" aufskysport.de. "Aus meiner Sicht war Felix Zwayer von Anfang an für diese Aufgabe nicht der richtige Mann. Diejenigen, die in der Saison die besten Leistungen gezeigt haben, sollten nominiert werden und nicht einer, nur weil er Lokalmatador ist."

