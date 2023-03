Ex-FCB-Star Badstuber spricht Matthijs de Ligt die Boss-Rolle ab: „Das sehe ich nicht“

Von: Boris Manz

Matthijs de Ligt wird nach dem CL-Sieg über PSG hochgelobt. Dennoch kritisiert Holger Badstuber den Abwehrspieler und die Defensive des FC Bayern.

München – Nach dem 2:0-Erfolg über Paris Saint-Germain wurde besonders die Defensive des FC Bayern über den grünen Klee gelobt. In Hin- und Rückspiel hielt der Rekordmeister gegen das französische Starensemble die Null. Holger Badstuber, einst selbst im Abwehrzentrum gesetzt, will nicht in die Lobeshymnen einstimmen und kritisierte stattdessen die Leistungsschwankungen der FCB-Defensive.

Holger Badstuber Geboren: 13. März 1989 in Memmingen Länderspiele: 31 für Deutschland (1 Tor) Pflichtspiele für den FC Bayern: 177 (2 Tore, 11 Vorlagen) Karriereende: September 2022

FC Bayern: Holger Badstuber klagt über die Inkonstanz der FCB-Defensive

„Sie können verteidigen, aber eben nicht konstant“, sagte der 33-Jährige im Interview mit watson. Angesprochen auf die 22 Gegentore nach 23 Spielen fügte Badstuber hinzu: „Im Hinblick auf die Ausgaben, die man in diesem Bereich in den vergangenen Jahren getätigt hat, ist das in meinen Augen zu viel.“

Hasan Salihamidžić hatte in den letzten Jahren mit den Mega-Deals von Lucas Hernández (80 Millionen Euro) und Dayot Upamecano (42 Millionen Euro) bereits in den vergangenen Saisons die Abwehr zu stabilisieren – mit mäßigem Erfolg. Auch deshalb kam zu Beginn der neuen Saison mit Matthijs de Ligt der nächste Weltstar für die Innenverteidigung, und zwar für satte 67 Millionen Euro.

Matthjis de Ligt und Dayot Upamecano bilden derzeit das Innenverteidiger-Duo beim FC Bayern. Holger Badstuber kritisiert die fehlende Konstanz. © Imago/Jan Huebner/Sven Simon

Badstuber kritisiert FC-Bayern-Star Matthijs de Ligt: „Die ganze Saison zu unstabil“

Nach seiner Glanzleistung (tz-Note: 1) gegen PSG erhielt der Niederländer viel Lob, besonders mit seiner Rettungsaktion auf der Linie begeisterte de Ligt. „Diese Aktion hat er super gerettet, aber es ist nur eine Szene in 95 Minuten. Ich tue mich schwer damit, ihn als neuen Abwehrboss zu bezeichnen, dafür ist es die ganze Saison bisher zu unstabil“, kommentierte Badstuber die Grätsche, die eine sichere Pariser Führung verhinderte.

Seinem eigenen Anspruch wurde de Ligt Badstubers Aussagen nach bisher nur mäßig gerecht. „Er äußert sich dahingehend, dass er der Boss sein will, aber das sehe ich nicht. Mit 23 muss er nicht mehr im Profifußball ankommen“, so der sechsfache Bundesliga-Champion.

FC Bayern bekommt die wenigsten Gegentore in Bundesliga und Champions League

Die Abwehr sieht Badstuber aber nicht als alleinigen Grund für die Gegentore in der laufenden Saison. „Jeder Spieler muss auch in der Bundesliga dafür zu 100 Prozent bereit sein. Es ist einfach eine mentale Sache, wie groß die Ernsthaftigkeit bei allen Spielen ist“, meinte der Ex-Nationalspieler.

Beim FC Bayern dürfte der ein oder andere verwundert auf die Kritik reagieren. In der Bundesliga stellen die Münchner mit Abstand die beste Defensive der Liga. In der Champions League stand beim FC Bayern derweil in sieben von acht Spielen die Null. (btfm)