De Ligt schon am Montag beim FC Bayern vorgestellt? Medizincheck soll eilig vollzogen werden

Von: Richard Strobl

Juve-Verteidiger Matthijs de Ligt soll zum FC Bayern wechseln. (Fotomontage) © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Matthijs de Ligt kommt zum FC Bayern. Die Münchner einigen sich mit Juventus Turin nach übereinstimmenden Berichten. Es soll jetzt ganz schnell gehen.

Update vom 18. Juli, 7.45 Uhr: Wie der SID am Montagmorgen berichtet, wird Matthijs de Ligt bereits heute zum obligatorischen Medizincheck in München erwartet. Die Bayern drücken auf die Tube, weil die Mannschaft am Montag ihre USA-Reise antritt - möglichst schnell mit dem designierten Abwehrchef.

Ob de Ligt am Montag auch gemeinsam mit seiner neuen Mannschaftskollegen in die USA fliegt, ist ungewiss. Der Tross des FC Bayern soll um 14.00 Uhr vom Flughafen in München nach Washington abheben. Der deutsche Rekordmeister spielt dort am Dienstag (Ortszeit) gegen den MLS-Klub DC United, am Samstag in Green Bay gegen Manchester City. De Ligt würde allerdings so bald wie möglich nachfliegen.

FC Bayern: De Ligt wird zweitteuerster Transfer der Vereinsgeschichte

De Ligt ist der vierte Neuzugang der Münchner für die kommende Spielzeit. Zuvor hatten sie bereits Weltstar Sadio Mane vom FC Liverpool (32 Millionen Euro plus Boni) sowie von Ajax Amsterdam Ryan Gravenberch (18,5 plus Boni) und Noussair Mazraoui (ablösefrei) unter Vertrag genommen.

De Ligt ist zunächst der zweitteuerste Transfer in der Geschichte des FC Bayern. Mehr Geld hatten die Münchner nur für Abwehrspieler Lucas Hernandez ausgegeben: Den französischen Weltmeister verpflichteten sie 2019 für die feste Ablösesumme von 80 Millionen Euro. De Ligt, an dem der deutsche Rekordmeister damals ebenfalls interessiert war, wechselte zur gleichen Zeit für 85 Millionen Euro zu Juventus Turin.

Erstmeldung vom 18. Juli: München - Was für ein Transfer-Sommer für Hasan Salihamidzic und den FC Bayern! Nach Sadio Mané wird nun wohl auch Matthijs de Ligt zu den Roten stoßen. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat Juventus Turin ein neues Angebot des FCB angenommen.

De Ligt kommt zum FC Bayern: Wunsch-Transfer dank Juve-Einigung

Nach Sport1-Informationen hat der italienische Rekordchampion ein Angebot über 70 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen in Höhe von zehn Millionen Euro für den niederländischen Innenverteidiger akzeptiert. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet, dass die Münchner ein neues und besseres Angebot für den 22-Jährigen abgegeben hätten.

De Ligt hatte bereits zuvor erklärt, dass er nach München wechseln wolle. Er soll einen Vertrag bis 2027 erhalten. Die Gazzetta dello Sport und die italienische La Repubblica hatten zuvor von einem Vierjahres-Vertrag berichtet. Eine Bestätigung der Vereine gab es zunächst nicht. Im Idealfall soll de Ligt schon an der US-Tour der Münchner (18. bis 24. Juli) teilnehmen.

FC Bayern holt de Ligt: Nur ein Spieler kostete mehr

Das erste de-Ligt-Angebot der Bayern soll 60 Millionen Euro plus zehn Millionen Bonuszahlungen betragen haben. Beim deutschen Meister soll de Ligt der neue Abwehrchef werden. Mehr Geld gaben die Bayern nur für Rekordeinkauf Lucas Hernandez aus, der 2019 für feste 80 Millionen Euro von Atletico Madrid kam. Schon damals bestand Interesse an de Ligt, der aber für 85,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus wechselte. (SID/rjs)