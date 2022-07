„Bleib bei uns!“ - Juve-Fans wollen Abgang von den Ligt zum FC Bayern verhindern

Anhänger bereiten begeisterten Empfang

Matthijs de Ligt will angeblich zum FC Bayern wechseln. Die Fans von Juventus Turin wollen den Abgang des Abwehr-Stars allen Anschein verhindern.

München/Turin - Damit hätte Matthijs de Ligt wohl nicht gerechnet! Der Abwehr-Star von Juventus Turin bekam am Sonntagmorgen einen bemerkenswerten Empfang bereitet - und das bei der obligatorischen medizinischen Untersuchung.

Allerdings nicht von Fans des FC Bayern, weil der 22-Jährige schon den Medizincheck an der Säbener Straße absolviert. Anhänger von Juventus versuchten den Innenverteidiger von einem Verbleib in Turin zu überzeugen. „Bleib bei uns!“, riefen zahlreiche Tifosi, als de Ligt bei seiner Rückkehr nach Turin vor dem „J Medical“ aus dem Auto stieg. Dort absolvierten er und die anderen Juve-Stars den Medizincheck vor dem Trainingsstart der Alten Dame.

Hunderte Anhänger begrüßten de Ligt und Co., der Niederländer schrieb zahlreiche Autogramme. Ob sich Hasan Salihamidzic auch unter die Fans mischte, um so seine Unterschrift unter den FCB-Vertrag zu bekommen, ist nicht überliefert. Davon ist eher nicht auszugehen, denn Brazzo soll bereits die Zusage von de Ligt haben.

Matthis de Ligt: „Bleib bei uns!“ - Juve-Fans wollen Abgang zum FCB verhindern

Daher wird offenbar aktuell über die Ablöse des Abwehr-Stars gepokert! Juve will bis zu 75 Millionen für de Ligt, viel Kohle, die die Bayern aktuell nicht zahlen können und wollen. Auch wenn der nächste Transfer-Flop des FC Bayern nun gewinnbringend wieder verkauft wurde. Omar Richards verabschiedet sich wieder in Richtung England. Die 10 Millionen, die die Bayern für den Linksverteidiger bekommen, könnte in das Ablöse-Paket für de Ligt fließen.

+ Matthijs de Ligt bekam von Fans von Juventus Turin einen herzlichen Empfang bereitet. © IMAGO / Sportimage

Zu seiner sportlichen Zukunft äußerte sich dieser am Sonntag beim herzlichen Empfang durch die Juve-Fans allerdings nicht. Ob sich de Ligt von seinem Wunsch nach München zu wechseln, dadurch noch einmal umstimmen lässt? Beim FC Bayern soll er der neue Abwehrchef werden und gilt als das fehlende Puzzleteil im Kaderwunsch von Julian Nagelsmann.

Allerdings ist der Innenverteidiger noch bis 2024 an die Bianconeri gebunden. Sein Vertrag besitzt zwar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen, auf dieser beharrt Juve allerdings nicht. Neben dem FC Bayern sind angeblich auch der FC Chelsea und Manchester City an de Ligt interessiert.

De Ligt zum FC Bayern? Schnelle Transfer-Einigung eher ausgeschlossen

Mit einer raschen Einigung ist aktuell daher nicht zu rechnen. Auch bei Robert Lewandowski und dessen Zukunft bei den Bayern könnte sich die ganze Angelegenheit noch etwas in die Länge ziehen. Der FC Barcelona soll zwar endlich die geforderten 50 Millionen für den Weltfußballer geboten haben, womit die „Basta“ ins Wanken gerät, doch der Poker dürfte jetzt erst beginnen.

Lewy wird zunächst einmal am Dienstag zum sportärztlichen Untersuchung in München erwartet. Man darf gespannt sein, welchen Empfang ihm die Fans des FC Bayern bereiten... (smk)

