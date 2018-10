Max Eberl als Bayern-Sportdirektor: Jetzt ist klar, warum es zu keinem Deal kam

Max Eberl leistet als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach gute Arbeit. 2017 war er auch beim FC Bayern im Gespräch. Er ist aber bei Gladbach geblieben, aus diesem Grund.

München - Jeder Fan von Borussia Mönchengladbach wird auf dieses Spiel am Ende der Saison mit einem breiten Grinsen zurückschauen. Mit 3:0 gewann die Borussia beim FC Bayern München. Der höchste Sieg in München in der Vereinsgeschichte der Fohlen. Grund dafür ist auch die jahrelange gute und akribische Arbeit von Max Eberl als Sportdirektor. Und genau das ist schon dem FC Bayern München aufgefallen, bevor Hasan Salihamidzic beim FC Bayern einstieg. Nun hat Eberl verraten, warum er damals bei Gladbach geblieben und nicht in die Landeshauptstadt gezogen ist.

Am 31. Juli 2017 stellte der Rekordmeister Salihamidzic vor. Über ein Jahr nach Matthias Sammer. Und in diesen über 365 Tagen gab es einige Gerüchte, wer künftig die Fäden beim FCB zieht. Einige Namen wurden gehandelt. Unter anderem eben auch Max Eberl. Der mittlerweile 45-Jährige hat eine Bayern-Vergangenheit und bei Gladbach bewiesen, dass er ein gutes Händchen bei Transfers hat.

Borussia Mönchengladbach statt FC Bayern München: Das sagt Max Eberl

Kein Wunder also, dass sie an der Säbener Straße über Eberl nachdachten. „Es ist eine Auszeichnung und Ehre, wenn dein Name mit großen Klubs in Verbindung gebracht wird. Es ist Ausdruck dafür, dass man seinen Job so schlecht nicht macht“, sagt Eberl im kicker und erklärt, wie er die Situation damals wahrnahm. Warum er dann bei Gladbach blieb? „Letztendlich traf ich für mich die Entscheidung: Ich bin bei Borussia noch nicht fertig. Ich will noch mehr erreichen und mir im Idealfall auch den Traum von einem Titelgewinn erfüllen. Daher nahm ich das Vertragsangebot der Borussia gerne an“, so der Sportdirektor.

Und diesen Vertrag unterschrieb der Ex-Profi ausgerechnet am 1. April 2017. Wie der kicker damals berichtete, soll im alten Vertrag Eberls gar keine Ausstiegsklausel enthalten gewesen sein. Anscheinend sollen die Münchner 2017 angefragt haben, Gladbach aber ihren Sportdirektor nur gegen Ablöse gehen lassen wollen.

Dass Eberl über ein Jahr später jubelnd an der Seitenlinie stehen wird, war wohl durchaus im Bereich des Möglichen. Allerdings dachte dabei niemand an einen 3:0-Sieg der Borussia. Unter anderem traf Top-Transfer Alassane Plea zum 1:0 für die Fohlen und leitete die Pleite der Bayern ein. An der Säbener Straße kriselt es nun.

Kovac hat in einem Interview eventuell indirekt Salihamidzic kritisiert, sich aber am nächsten Tag wieder versöhnlich mit dem FCB-Sportdirektor auf der Wiesn gezeigt. Uli Hoeneß hat hingegen dem Trainer den Rücken gestärkt.

Video: Miese Wiesn-Stimmung: FC Bayern auf dem Oktoberfest

Auch am Tag nach der 0:3-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach war Trainer Niko Kovac nicht zum Lächeln zumute. Seine Spieler machten beim Ausflug der Bayern aufs Oktoberfest dagegen zumeist gute Miene zum bösen Spiel.

