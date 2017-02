Bayern-Frauen feiern Mia-san-Mia-Sieg

Das Frauen-Team des FC Bayern bleibt mit einem 3:2 zum Rückrundenstart in Freiburg an der Spitze dran. Melanie Behringer mit einem Tor und zwei Vorlagen Spielerin des Abends

München – Es war ein hartes Stück Arbeit – aber auch ein Ausdruck von Mia-san-Mia- Stärke: Das Frauen-Team des FC Bayern hatte am Samstag beim SC Freiburg eine schwere Aufgabe zu lösen, dem Meister wurde alles abverlangt – und am Ende bestanden Melanie Behringer und Kolleginnen den ersten großen Charaktertest des Jahres 2017. Nach dem 3:2 halten sie weiter Anschluss an Tabellenführer Turbine Potsdam.

„Ich bin überglücklich, dass wir gewonnen haben“, sagte Roman Langer, der den gesperrten Chefcoach Thomas Wörle an der Seitenlinie vertreten hatte, „es war das erwartet schwere Spiel gegen starke Freiburgerinnen, die guten Fußball gespielt haben. Ich muss meiner Mannschaft für den Ehrgeiz und die Mentalität ein großes Kompliment machen.“ Zwei Mal waren die Münchnerinnen in Führung gegangen, zwei Mal ließen sie sich nach dem Ausgleich nicht hängen. In der Schlussviertelstunde parierte Manuela Zinsberger sogar noch einen Strafstoß, und so waren die Treffer von Melanie Behringer, Vivianne Miedema und Nora Holstadt am Ende entscheidend. Freiburg bleibt auf Distanz, der Abstand beträgt nun fünf Zähler. Bei einer Niederlage hätten die Teams die Tabellenplätze getauscht. Es war die erste Heimniederlage für die Breisgauerinnen, die bisher zuhause fünf Mal gewonnen hatten und nur einmal einen Punkt abtreten mussten. Potsdam erlebte hier seine bis dato einzige Saisonpleite.

Melanie Behringer hatte die Bayern bereits nach vier Minuten in Führung gebracht – ein eigentlich als Flanke gedachter Freistoß segelte ins Tor. Die Kapitänin war Spielerin des Tages, weil sie auch noch die zwei weiteren Treffer der Münchnerinnen vorbereitete; jeweils per Ecke, jeweils waren ihre Kolleginnen mit dem Kopf zur Stelle.

Am Sonntag kommt Kellerkind FF USV Jena ins Grünwalder Stadion (14 Uhr). Die nächste Chance, zu zeigen, dass die Titelverteidigung noch nicht abgehakt ist. Eine besondere Motivationsspritze gab es für Verena Faißt, die für den SheBelieves Cup der DFB-Auswahl Anfang März in den USA nachnominiert wurde.