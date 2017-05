FCB-Meisterfeier im Live-Ticker: Schale da - Boateng fehlt

Sie ist der Abschluss der Saison 2016/17 des FC Bayern und eine liebgewonnene Tradition: Die Meisterfeier in der Arena und auf dem Marienplatz. Wir berichten im Live-Ticker.

18:33 Uhr: Leider gibt es für alle Bayern-Fans noch einen Wermutstropfen. Jerome Boateng, der in der Partie gegen den SC Freiburg nach einem Zweikampf mit Florian Niederlechner verletzt ausgewechselt werden musste, fehlt bislang auf allen Bildern der Feierlichkeiten. Ist er bereits auf dem Weg zur ärztlichen Untersuchung?

18:24 Uhr: Hier noch einmal das schönste Bild des Tages. Philipp Lahm und die Schale. Ein Bild zum einrahmen!

+ Philipp Lahm reckt die Schale in die Höhe. © dpa

18:21 Uhr: Der Mister auf dem Weg in die Kabine. Man sieht Carlo Ancelotti die Folgen der Weißbier-Dusche doch ein wenig an.

18:15 Uhr: Nicht einmal die Sky-Moderatorin wurde verschont. Arjen Robben agiert hier ohne Rücksicht auf Verluste.

18:11 Uhr: Prost, ihr Roten! Das habt ihr euch verdient!

18:07 Uhr: Und auch Carlo Ancelotti wurde selbstverständlich nicht verschont. Thiago, Javi Martinez und Xabi Alonso in spanischer Gemeinschaftsarbeit.

18:04 Uhr: Hier hat es Philipp Lahm erwischt. David Alaba kühlte seinen Kapitän beim Interview ab.

18:00 Uhr: Philipp Lahm äußert sich zu seinem Abschied: „Gemischte Gefühle. Wenn man das letzte Mal mit den Jungs da feiert“ - Lahm wird unterbrochen, Hermann Gerland erwischt den Kapitän mit einer Bierdusche. Er kehrt schließlich ans Mikro zurück. „Es ist emotional.“ Und schon folgt die zweite Bierdusche durch David Alaba. Lahm gibt nicht auf und versucht es noch einmal: „Was ich hier alles erleben durfte, mit den Fans, der Mannschaft und den Freunden, das war jetzt das letzte Mal. Es war mein Leben hier auf dem Platz zu stehen, mit der Mannschaft und den Betreuern zusammen zu sein. Ich habe den Verein als große Gemeinschaft gesehen, mit allen Mitarbeitern. Das werde ich vermissen.“ Tolle Worte eines tollen Fußballers.

17:56 Uhr: Carlo Ancelotti hatte ja schon damit gerechnet. Die obligatorische Bierdusche erfolgte schon. Arjen Robben traf den Trainer als erster und jubelte darüber ausgelassen.

17:55 Uhr: Auch Starke die Krake darf natürlich ran. Ein kurioses Bild im Hintergrund: Manuel Neuer, der auf Krücken die Meisterschaft feiert.

17:53 Uhr: Was gibt es Schöneres für einen Bayern-Fan? Die Schale wird von Spieler zu Spieler gereicht, die Allianz-Arena ist gefüllt und glänzt in Rot und Weiß. Im Hintergrund ertönt „We are the Champions“, nachdem zunächst der obligatorische Song „Stern des Südens“ erklungen war. Lasst euch feiern, ihr Bayern! Ihr habt es verdient! Die fünfte Meisterschaft in Folge, eine außergewöhnliche Leistung.

17:50 Uhr: ES IST SOWEIT! PHILIPP LAHM RECKT DIE SCHALE IN DIE HÖHE!

17:49 Uhr: Jetzt sind alle Spieler auf der Bühne - außer Philipp Lahm. Ehre, wem Ehre gebührt. Der Kapitän betritt die Bühne als letzter.

17:46 Uhr: Gleich ist die Schale wieder dort, wo sie hingehört. In den Händen des deutschen Rekordmeisters!

17:45 Uhr: Christian Seifert und Reinhardt Rauball betreten die Allianz Arena, die Bühne steht, es ist angerichtet. Jetzt werden die Spieler nacheinander die Bühne betreten und sich den gebührenden Applaus abholen. Den Anfang macht die Krake, Tom Starke!

17:42 Uhr: Das muss man sich mal klar machen: Philipp Lahm wird tatsächlich nie mehr im Profi-Fußball zu sehen. Eigentlich unglaublich.

17:39 Uhr: Große Emotionen in der Allianz Arena! Nach dem klaren 4:1-Sieg über den SC Freiburg drehen Philipp Lahm und Xabi Alonso ihre Abschiedsrunden im Stadion. Wir sagen Danke und Gracias und verneigen uns vor zwei absoluten Weltklasse-Spielern, die dem Fußball und dem FC Bayern fehlen werden.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von der Meisterfeier des FC Bayern! Zum 27. Mal hat sich der deutsche Rekordmeister zum Champion gekrönt und das soll gebührend gefeiert werden - auch wenn es diesmal „nur“ die Meisterschale sein wird, die die Roten ihren Fans präsentieren können.

Nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (wir berichten hier im Live-Ticker) wird der FC Bayern in Person des scheidenden Kapitäns Philipp Lahm die „Salatschüssel“ von Vertretern der Deutschen Fußball-Liga gegen 17:30 Uhr in Empfang nehmen. Nach einer kleinen Party in der Arena wird sich der FCB-Tross auf den Weg in die Innenstadt machen, wo auf dem Rathausbalkon am Marienplatz ab etwa 20:00 Uhr weitergefeiert wird.

Bei uns verpassen Sie nichts vom Abschluss der FCB-Saison 2016/17!