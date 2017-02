Gefahren der Branche holen Bayern ein 

Die Bayern haben mit südamerikanischen Spielern oft schlechte Erfahrungen gemacht - der Fall Douglas Costa aber ist ein anderer. Er zeigt, dass Identifikation mit einem Klub bei den Stars der Branche kaum mehr zählt. Ein Merkur-Kommentar.

Natürlich ist es nicht ganz passend, Douglas Costa mit Vorgängern oder Vor-Vorgängern im Bayern-Trikot zu vergleichen, die Namen wie Breno, Jose Ernesto Sosa oder Julio dos Santos tragen. Denn der Brasilianer kam a) nicht direkt aus der Heimat, hat sich b) schon an einer anderen Station in Europa bewiesen und hat c) auch in München gezeigt, dass er durchaus kicken kann. Und trotzdem hört man seit dem Wochenende böse Zungen sprechen. Hätten die Bayern ihr Transfer-Vorhaben, keine Spieler mehr aus Südamerika zu verpflichten, bloß durchgezogen. Dann müssten sie sich jetzt nicht mit dem Jungen rumschlagen, der plötzlich öffentlich Wechselgedanken äußert, obwohl er doch eigentlich eine tragende Säule der Bayern-Generation nach Lahm, Ribery, Robben und Co. werden sollte.

Für viele Seiten kam der Vorstoß, den Costa – von seinem Berater gesteuert – inmitten der Saison machte, unvermittelt. Das Problem, das seine Worte wie „Ich bin nicht komplett glücklich hier“ und „Fußball ist ein Geschäft“ begleitet, ist aber freilich ein ganz anderes als jenes, das andere Südamerikaner im kalten München bzw. fernab der Heimat hatten. Denn Costa hat keine Mühe, sich einzuleben, kein Formtief oder gar eine handfeste Schaffenskrise. Vielmehr sehen der 26-Jährige und sein Umfeld den FC Bayern als ein Sprungbrett in die noch größere Fußballwelt. Identifikation: Gleich null. Vertrag bis 2020: Egal.

Die Gefahr, die in der millionenschweren Branche lauert, hat beim Blick auf diesen Fall auch den FC Bayern eingeholt. Natürlich ist Costa noch lange nicht weg, sondern nutzt vielmehr die öffentliche Plattform, um sich erst mal ins Gespräch zu bringen. Aber auch das sind Störgeräusche, die man beim deutschen Rekordmeister nicht braucht. Warnungen, man müsse aufpassen, in einem mit internationalen Stars gespickten Kader nicht die bayerische Identität zu verlieren, kommen nicht von ungefähr.

Der Spagat, den große Klubs – und insbesondere der heimatverwurzelte FC Bayern – zu bewältigen haben, ist groß. Und ein Beispiel wie jenes von Costa zeigt, dass er nicht immer gelingt. Worum es bei diesem Klub geht, hat der junge Mann nicht verstanden. Zudem leidet Costa auch noch an Selbstüberschätzung. Er arbeite in München darauf hin, Weltfußballer zu werden, ist zu lesen. Den Traum hatten viele. Vielleicht sogar Breno, Sosa und dos Santos.