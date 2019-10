Miroslav Klose will auch Profi-Mannschaften trainieren

Drei Jahre ist es her, dass Miroslav Klose seine Karriere beendet hat. Die Zeit nach seiner aktiven Zeit hat der 41-Jährige genutzt, um seinen Trainerschein zu machen.

Aktuell trainiert er seine zweite Saison mit der U17 des FC Bayern. „Dass der FC Bayern mir das ermöglicht hat, finde ich super. Da kann ich sehr viel mitnehmen“, sagte Klose in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Bereits in seinem ersten Jahr konnte er die Vereinsführung so überzeugen, dass Sportdirektor Hasan Salihamidzic versuchte, ihn zur Übernahme der U19 zu überreden. Klose allerdings lehnte ab - er will lieber mit seiner U17 weiterarbeiten. Als Trainer der A-Junioren würde er noch mehr im Fokus stehen. Für die Talente des Campus entscheidet sich in der U19 bereits einiges in Bezug auf ihre weitere Karriere.



An der heutigen Ausbildung kritisiert Klose vor allem, dass Jugendtrainer zu ergebnisorientiert denken. Stattdessen sollten sie „einzig und allein im Sinne der Spieler“ denken. „Wie stärke ich seine Stärken und arbeite an seinen Schwächen? Ich habe das Gefühl, dass viele Jugendtrainer selbst nach oben in den Profifußball streben, weil sie wissen, dass sie dort mehr Geld verdienen können. Wie gesagt: Das ist nur ein Gefühl. Aber wer im Jugendbereich Titel holt, empfiehlt sich natürlich auch für Höheres, zumindest denken das viele.“



Während seiner aktiven Karriere stand Klose unter anderem in zwei WM-Finals. Er weiß also, „wie sich Spieler in Drucksituationen fühlen, und wie man damit umgehen kann.“ Dadurch sei er aber noch lange kein perfekter Trainer: „Die Kunst ist das ganze Paket.“ Demnächst wolle er „den Fußball-Lehrer machen“, der ihn auch dazu berechtigen würde, Profi-Mannschaften zu trainieren. „Das muss in gewisser Weise mein Ziel sein“, so Klose.