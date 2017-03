„Vor Spielen gibt es Hummer und Muscheln“

„Zwetschge“ Misimovic spielte zuletzt drei Jahre in China. Im Interview spricht der Ex-Profi über die Chancen des FC Bayern im Reich der Mitte, Akupunktur und Kulturschocks

München– Zvjezdan „Zwetschge“ Misimovic (34) hat von 2013 bis 2016 in China bei Beijing Renhe gespielt, ehe er seine Karriere beendete. Im Interview erläutert der frühere Bayern-Profi, wie sich der Fußball im Reich der Mitte entwickelt und wie die Chancen der Münchner sind, dort im Markt Fuß zu fassen.

Herr Misimovic, in den vergangenen Monaten hat sich auf dem Themenfeld China und Fußball allerhand getan. Wächst da etwas zusammen – oder versandet alles bald wieder?

Ich denke, dass da schon etwas entsteht. Sie machen viel richtig. Wichtig ist etwa, dass Staatschef Xi Jinping als Vorgabe ausgegeben hat, vor allem den eigenen Nachwuchs zu fördern. Sonst wächst das nicht gesund. Es wurde jetzt schon auf die Unsummen für die ausländischen Top-Stars reagiert, indem man die Ausländer auf drei pro Kader beschränkt hat. Ich habe außerdem gehört, dass es bald Gehaltsobergrenzen für die Ausländer geben soll. Xi Jinping hat schon gesagt, für ihn ist es nicht wichtig, wie die Vereine in der asiatischen Champions League abschneiden, sondern wie sich die Nationalmannschaft entwickelt. Von daher liegt das Augenmerk sehr auf der Förderung eigener Talente, und das ist elementar.

Wie verrückt sind die Chinesen nach Fußball?

Also, als Spieler kannst du dich schon frei auf der Straße bewegen. In Peking, überall. Aber wenn du als Mannschaft anreist, entsteht schnell mal ein Hype. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob sich der eine oder andere Klub nicht auch Fans auf die Schnelle mal einkauft.

„Für die Chinesen ist das der Klub Nummer 1 aus Deutschland“

Der FC Bayern ist mit einem Büro in Shanghai vertreten, kommt nun im Sommer erneut zur PR-Tour – wie beliebt sind die Münchner in China?

Im Staatsfernsehen wird die Bundesliga drei Mal die Woche übertragen, und natürlich wird da das Bayern-Spiel besonders herausgepickt. Für die Chinesen ist das der Klub Nummer 1 aus Deutschland.

Sieht man Bayern-Trikots auf der Straße?

Mir sind ehrlich gesagt keine aufgefallen. In den Shops gibt es welche, aber auf der Straße sieht man noch nix Rotes.

Wie war das Leben für Sie als Profi dort? Eine extreme Umstellung, beispielsweise beim Essen?

Das Essen ist schon sehr gut, aber man kann das nicht mit den chinesischen Restaurants in Deutschland vergleichen. Das ist ganz anders. Es ist erst einmal schwierig, wenn man gar nicht erkennt, was einem jetzt so zum Essen angeboten wird. Das braucht Zeit, um sich daran zu gewöhnen.

Ihr Pekinger Teamkollege Sejad Salihovic, früher Hoffenheim, aß nur Eier und Reis – Sie auch?

In der Vorbereitung auf die Saison, ganz zu Beginn, waren wir in einer Sportschule untergebracht. Da gab es sehr traditionelles Essen, und da mussten wir beide dann tatsächlich zunächst etwas improvisieren, ja. Die Ernährung ist ungewöhnlich, gerade für Spitzensportler im Vergleich zu Europa. Vor Spielen gibt es zum Beispiel auch mal Hummer. Oder die Spieler essen Muscheln. Das war für die Chinesen ganz normal.

„Akupunktur ist Trumpf“

Was sind weitere gravierende Unterschiede?

Die medizinische Betreuung ist zum Beispiel auch ganz anders. Da verlassen sie sich sehr gerne auf die traditionelle chinesische Heilkunst. Akupunktur ist Trumpf, aber man kann damit einfach nicht alles behandeln, was bei einem Fußballer so anfällt.

Die Reisen sind vermutlich auch strapaziös – sind drei Stunden pro Auswärtsspiel Minimum?

Ja, drei Stunden fliegt man gleich mal. In China gibt es auch oft Verspätungen. Du sitzt immer wieder mal in einem Flieger und wartest, weil einfach nichts vorwärtsgeht.

Wann wird China eine Fußball-Weltmacht?

Weltmacht, das steht wirklich noch in den Sternen. Das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg und sehr weit vorgegriffen. China hat sich bisher erst einmal für eine WM qualifiziert, da herrscht schon noch viel Nachholbedarf. Es ist gut, was alles unternommen wird: Fußball als Schulfach, dazu werden riesige Akademien gebaut, es werden ausländische Trainer geholt. Aber die Früchte wird man erst in ein paar Jahren ernten. China fängt klar ganz unten an.

Gäbe es einen chinesischen Spieler, der schon Bundesliga-Format hat?

Wu Lei, die Nummer 7 bei Shanghai SIPG, hat wirklich viel drauf. Aber für einen Chinesen wäre die Bundesliga ein Kulturschock, die Intensität, alles hier ist eine Riesenumstellung. Chinesische Oligarchen kaufen immer öfter europäische Klubs, um hier Spieler zu parken und langsam an das Niveau in Europa heranzuführen. Das ist schon ein Weg, um eines Tages mal wettbewerbsfähig zu sein.

Ist eine WM in China in absehbarer Zeit denkbar?

Ja, auf jeden Fall. Wenn die nächste WM vergeben wird, denke ich schon, dass China da ein großes Wort mitreden will und auch mitreden wird.

Und wie geht es mit Ihnen weiter – zieht es Sie in den Fußball zurück?

Ich lebe jetzt wieder in München, zuhause, betreibe meine Immobilienfirma. Es gibt Gespräche mit Bosniens Fußballverband, dass ich da ein bisschen mithelfe. Ich lasse alles auf mich zukommen. Nur eines ist klar: Als Trainer sehe ich mich gar nicht.

Interview: Andreas Werner