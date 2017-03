Und als nächstes auf den Eiffelturm

Die Frauen des FC Bayern wollen in der Champions League Paris stürmen. Im Vorfeld der Champions League-Partie am 23. März bestiegen die vier Olympiasiegerinnen schon mal das Dach des Münchner Olympiastadions, um Höhenluft zu schnuppern.

München– Sara Däbritz zieht die Luft genüsslich ein. „Das ist echt mal eine schöne Abwechslung – wir haben noch nie an einem so ungewöhnlichen Ort ein Interview gegeben. Es ist superschön hier, mit diesem tollen Ausblick über ganz München.“ Die Nationalspielerin des FC Bayern steht bei diesen Worten ganz oben. Wortwörtlich, quasi im Olymp.

Vor einem guten halben Jahr haben Melanie Behringer, Sara Däbritz, Melanie Leupolz und Leonie Maier in Rio de Janeiro Olympia-Gold gewonnen – nun stiegen sie dem Münchner Olympiastadion aufs Dach. Mit dabei hatten sie ihre Medaillen, und auch die Fackel, mit der einst hier das Olympische Feuer entzündet wurde, bekamen sie mit auf ihren Rundgang in luftigen Höhen. Das Frauen-Team des FC Bayern will in der Chamions League hoch hinaus, nicht zuletzt im Duell mit Paris St. Germain im Viertelfinale der Champions League (23. März, 19 Uhr, alle Tickets fünf Euro).

Bevor es rauf auf das Dach des Olympiastadions geht, ist eine gewisse Anspannung zu spüren. „Ich habe etwas Höhenangst, aber im Hochseilgarten stelle ich mich der ja auch“, sagt Melanie Leupolz. Während die Gurte angelegt werden erzählt der Guide, dass die älteste Person, die die Tour einst mitgemacht hat, 93 Jahre alt war. Die Dame traute sich sogar, mit dem „Flying Fox“ an einem Stahlseil in rund 30 Metern Höhe über den Stadionrasen zu sausen. Spätestens da ist klar: Das sportliche Quartett meistert das auch. Nur die ultimative Mutprobe fällt aus; „Flying Fox“ läuft erst im Frühjahr.

Bestens gesichert steigen die vier die Stahlkonstruktionen nach oben. Sie haben einen Bilderbuchtag erwischt – und nun sieht auch Melanie Behringer das Stadion nicht mehr so kritisch wie vorher. Die Kapitänin hat hier 2012 mit dem 1. FFC Frankfurt das Finale der Champions League 0:2 gegen Olympique Lyon verloren. „Ein schönes Ereignis, ich habe es nur leider negativ abgespeichert“, sagt die 31-Jährige, „aber Paris ist ja nicht Lyon. Der Champions League-Titel ist der einzige, der mir noch fehlt. Das ist eine riesige Motivation – ich will diesen Wettbewerb unbedingt noch gewinnen, bevor ich meine Karriere beende.“

Sara Däbritz geht voran, es folgen Leonie Maier, Melanie Leupolz und Melanie Behringer. „Schritt für Schritt ist die Devise“, sagt die Frontfrau, ein Motto für die Dachtour wie auch in den Spielen gegen Paris. „Wir sind da voller Vorfreude, wir standen noch nie im Viertelfinale – ich liebe so große Herausforderungen.“

Die Medaillen blinken im Sonnenlicht, sie sind auch schwer, man mag das kaum glauben – aber freilich lassen sich die Vier nicht herunterziehen. „So ein Olympia-Sieg, das ist ja auch ein Erfahrungsschatz, der einem in Spielen in der Champions League helfen kann“, sagt Leonie Maier. Und wenn es klappt mit dem Weiterkommen gegen Paris? „Dann stürmen wir gleich auch noch rauf auf den Eiffelturm“, meint die Nationalspielerin lachend. Sie könnten sich an luftige Höhen durchaus gewöhnen.