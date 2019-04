Wegen Zoff mit Klopp: Salah will weg aus Liverpool

Das wäre ein echter Transfer-Hammer! Mohamed Salah will den FC Liverpool offenbar im Sommer verlassen, weil er Streit mit Trainer Jürgen Klopp hatte.

Liverpool - Am Mittwoch war der Jubel in Liverpool noch groß, weil der ortsansässige FC das Halbfinale der Champions League erreicht hatte. Bereits am Abend gab es aber eine Nachricht, die viele Fans schocken dürfte: Mohamed Salah will weg. Schuld daran ist wohl sein Trainer Jürgen Klopp.

Was ist passiert? Offenbar ist Salah zu den Liverpooler Klubbossen gegangen und hat ihnen mitgeteilt, dass er den Verein im Sommer verlassen will. Der Grund dafür soll ein großer Streit mit Jürgen Klopp sein, der allerdings schon etwas zurückliegen soll. Das berichtet die spanische AS und beruft sich auf Kabinenquellen, die mit dem Blatt gesprochen haben.

Klopp gegen Salah: Liverpool-Bosse geben ein Versprechen ab

+ Mohamed Salah will offenbar weg aus Liverpool. © AFP / PAUL ELLIS Der Ägypter soll laut dem Bericht so wütend über die Auseinandersetzung gewesen sein, dass er bei der Vereinsführung vorstellig wurde und seine Abschiedsgedanken dort vorbrachte. Die Bosse der Reds beruhigten die Situation aber und sollen Salah davon überzeugt haben, diese Idee aufzugeben. Im Gegenzug gaben sie ihm ein Versprechen.

Sollte er zum Saisonende noch immer wegwollen, würden sie ihm helfen, Liverpool zu verlassen - ein Szenario das wohl weder dem Anhang noch Jürgen Klopp gefallen dürfte. Gegen Porto traf Salah im Rückspiel des CL-Viertelfinales einmal beim 4:1-Erfolg.

Mohamed Salah: Fällt Neymars Transferrekord

Vielen europäische Topklubs würden sich wohl die Finger abschlecken, wenn er Stürmer weiter auf einen Transfer pocht. Spieler mit Salahs Klasse werden nicht oft verfügbar. Die Interessenten würden wohl Schlange stehen, sollte der Ägypter verfügbar werden. Ganz billig dürfte er aber nicht werden.

Das Portal transfermarkt.de schätzt Salahs Martktwert auf 150 Millionen Euro. Bei einem Wettbieten um den Angreifer dürfte diese Summe aber wohl deutlich übertroffen werden. Der Transferrekord von Neymar, der für 222 Millionen vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain wechselte, wäre dann ernsthaft in Gefahr.

Ein möglicher Abnehmer könnte Real Madrid sein, das vor dem Neymar-Deal regelmäßig die teuersten Transfers der Welt abwickelte. Die Königlichen sind seit dem Ronaldo-Abgang im Sommer 2018 auf der Suche nach einem neuen Superstar, der die Offensive trägt. Bisher galt Eden Hazard als Favorit auf diese Position.