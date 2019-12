Nach Ausbootung: DFB soll einen Plan für Müller, Boateng und Hummels haben

Die Ausbootung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng brachte dem DFB viel Kritik ein - nun soll es einen konkreten Plan für das Weltmeistertrio geben.

Im März 2019 teilte Bundestrainer Jogi Löw dem Weltmeistertrio Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng das Aus in der deutschen Nationalmannschaft mit.

dem Weltmeistertrio das Aus in der deutschen Nationalmannschaft mit. Die Art und Weise der Ausbootung brachte Löw und dem DFB viel Kritik ein.

Nun soll der DFB einen bestimmten Plan verfolgen, der nach der EM 2020 umgesetzt werden könnte.

München - Blickt man auf das Sportjahr zurück, dann gehört die Ausbootung von Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels aus der deutschen Nationalmannschaft mit Sicherheit zu den Aufregern des Jahres 2019.

Aus heiterem Himmel verdichteten sich am 5. März 2019 die Berichte über einen spontanen Besuch Joachim Löws an der Säbener Straße beim deutschen Rekordmeister. Der Bundestrainer stand nach der verkorksten WM 2018 in Russland gehörig unter Druck und sah sich zu diesem Zeitpunkt den Vorwürfen ausgesetzt, den Umbruch im DFB-Team verschlafen zu haben. Die prominentesten Opfer seiner vermeintlichen Verjüngungskur im DFB-Kader: Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels.

Müller, Boateng und Hummels ausgebootet: Geht man so etwa mit Weltmeistern um?

Bei seinem Blitzbesuch in München suchte Löw zwar das direkte Gespräch mit den Brasilien-Helden von 2014, dennoch brachte vor allem die Art und Weise, wie diese Ausbootung vonstatten ging, dem DFB und besonders Löw viel Kritik ein. Seine Entscheidung ohne Vorgespräch und Ankündigung und in ihrer Endgültigkeit erschien sehr kühl. Geht man so etwa mit stolzen Weltmeistern um? So der Tenor der Kritik.

Der FC Bayern zeigte sich ebenfalls irritiert und war von dem Spontan-Trip des Bundestrainers genauso überrascht wie die betroffenen Spieler Müller, Boateng und Hummels, der zu dieser Zeit noch bei den Bayern spielte (jetzt Borussia Dortmund). Löw soll zwar versucht haben, den damaligen Bayern-Trainer Niko Kovac anzurufen, jedoch erfolglos.

Nach Ausbootung von Weltmeistertrio: Plant der DFB ein Abschiedsspiel?

Das Weltmeistertrio reagierte schockiert - Thomas Müller machte seinem Ärger in einem Instagram-Video Luft und beklagte darin vor allem den schlechten Stil.

Nun hegt man beim DFB die Hoffnung, dass der Ärger über die Ausbootung bei Müller und Co. mittlerweile verflogen sei, so schreibt es die Bild jedenfalls. Laut dem Bericht soll es beim DFB das Gedankenspiel geben, das Trio nochmals zu einem Spiel einzuladen, um sich von den verdienten Weltmeistern gebührend zu verabschieden. Als Vorbild dient das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger, der sich bei einem Testspiel gegen Finnland ein letztes Mal im deutschen Nationaltrikot präsentieren durfte.

Solch ein Abschiedsspiel würde jedoch erst nach der EM 2020 stattfinden, so der DFB-Plan laut Bild. Pikant an der ganzen Sache ist jedoch, dass die drei Weltmeister nach wie vor nicht offiziell aus der Nationalmannschaft zurückgetreten sind. Somit gab es auch noch keine Verabschiedung respektive Abschiedsgeschenke. Erst nach einem offiziellen Rücktritt der drei Spieler könnte auch ein Abschiedsspiel stattfinden.

Müller über Aussprache mit Löw: „Ist nicht passiert bisher“

Es stellt sich aber die Frage, ob die Abschiedspläne des DFB nicht zu früh kommen, denn Thomas Müller und Mats Hummels wird nachgesagt, noch immer einen Funken Hoffnung auf ein DFB-Comeback zu haben. Die Bild hakte zuletzt bei Müller nach und fragte den Bayern-Star, ob es mittlerweile ein klärendes Gespräch mit Löw gab: „Nö. Nein. Ist nichts passiert bisher“, soll die Antwort Müllers gewesen sein.

Laut Bild soll es immerhin mit Boateng und Hummels ein kurzes Gespräch gegeben haben. DFB-Manager Oliver Bierhoff soll zudem mit den drei Spielern in regelmäßigen Kontakt stehen. Und wie denkt Löw darüber? Auf Bild-Nachfrage, ob er denke, dass mittlerweile Gras über die Ausbootung gewachsen sei, soll der Bundestrainer „Ich denke schon, ja...“ geantwortet haben. Zudem soll er angekündigt haben, Hummels, Müller und Boateng zu Weihnachten eine SMS schicken zu wollen.

Die Wogen zwischen dem Weltmeistertrio und dem Bundestrainer scheinen zwar mittlerweile ein wenig geglättet, doch eine endgültige Versöhnung samt Abschiedsspiel scheint nach wie vor unrealistisch. Doch was 2019 nicht ist, kann ja 2020 noch werden.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Federico Gambarini