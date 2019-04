Thomas Müller äußerte sich gleich nach der Partie zu der strittigen Elfmeterentscheidung und rudert nun doch zurück. So erklärt sich der Bayern-Spieler.

München - Thomas Müller hat zurückgerudert. Der Offensivmann des FC Bayern München hatte kurz nach Schlusspfiff noch eine klare Meinung zu umstrittenen Foulelfmeter des Rekordmeisters bei Werder Bremen. „Ich denke, die Entscheidung war richtig“, sagte er am Mittwochabend. „Kingsley ist jetzt keiner, der sich fallen lässt, sondern einer, der gerne auch den Zweikampf führt.“ Diese Aussage traf der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0 allerdings noch aus der Emotion heraus.

Nun hat Müller seine Entscheidung revidiert. In einer Facebook-Botschaft erklärte er seinen neuen Standpunkt. „Es wird ja hitzig diskutiert. Aus dem Spiel heraus sah es für mich ganz klar wie ein Elfmeter aus, wie ein klarer Schubser von hinten. Ich denke, der Schubser ist auch da. Es ist auch ein Foulspiel - allerdings kein Foulspiel, das in dieser Situation für einen Elfmeter ausreicht“, so der Weltmeister 2014.

Thomas Müller: „Sorry, wenn ich überheblich rüberkam“

Er geht auch auf seine, wie er sie selbst nennt, „flapsige Aussage“ vom Düsseldorf-Spiel ein, die ihm um die Ohren geflogen ist. Ein wahrer Shitstorm erreichte den Deutschen nach der Partie. Nach dem Düsseldorf-Spiel meinte der Torjäger, dass er unberechtigte Elfmeter „absichtlich daneben schießen würde“. Dafür entschuldigte sich der Bayern-Star. „Sorry, wenn das überheblich rüberkam. Ich wollte keinen Moralapostel spielen“, sagte Müller. Selbst der Video-Schiri gestand nach dem Spiel den Fehler ein, den Strafstoß zu pfeifen.

„Ich werde immer meine Farben Rot und Weiß auf dem Spielfeld vertreten. Gerade, dass es bei so einer Elfmeterentscheidung bei so einer fulminanten Stimmung zu kleinen Nickligkeiten kommt, ist ganz normal“, gibt der 29-Jährige mit gewohnt offenen Worten wieder.

