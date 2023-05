FC Bayern bricht gegen Leipzig ein: München legt Dortmund die Meisterschaft auf

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern patzt nach einer katastrophalen zweiten Halbzeit gegen RB Leipzig. Jetzt hat der BVB die große Chance auf die Meisterschaft. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Hat der FC Bayern an diesem Samstag die Meisterschaft verspielt? Die Münchner haben das Spitzenspiel 1:3 (1:0) gegen RB Leipzig verloren. Nach der Führung durch Serge Gnabry (25. Minute) brach der deutsche Rekordmeister in der zweiten Halbzeit völlig ein. Konrad Laimer (65.) erzielte den Ausgleich für die Sachsen, die die Partie durch zwei Elfmeter von Christopher Nkunku (76.) und Dominik Szoboszlai (86.) drehten. Die Bayern sind mit 68 Punkten noch Tabellenführer, doch Borussia Dortmund (67) kann am vorletzten Spieltag durch einen Sieg am Sonntagabend (17.30 Uhr) beim FC Augsburg vorbeiziehen.

FC Bayern - RB Leipzig 1:3 (1:0)

Aufstellung Bayern: Sommer - Mazraoui (87. Mané), Pavard, de Ligt, Cancelo (87. Upamecano) - Kimmich, Goretzka (70. Gravenberch) - Musiala, Müller, Coman (77. Tel) - Gnabry (70. Sané) Aufstellung Leipzig: Blaswich - Simakan (46. Henrichs), Orban, Gvardiol (87. Klostermann), Halstenberg - Laimer, A. Haidara (69. Kampl), Szoboszlai, Dani Olmo (87. Diallo) - Silva (69. Forsberg), Nkunku Tore: 1:0 Gnabry (25.), 1:1 Laimer (65.) 1:2 Nkunku (76./Foulelfmeter), 1:3 Szoboszlai (86./Handelfmeter)

Bedient: Thomas Müller (re.) und der FC Bayern nach der Niederlage gegen RB Leipzig. © IMAGO/Revierfoto

München patzt im Meister-Krimi: Borussia Dortmund kann am Sonntag vorbeiziehen

90. Minute + 5: Das Spiel ist aus! Der FC Bayern verliert nach einer ganz schwachen zweiten Halbzeit 1:3 gegen RB Leipzig und verspielt dadurch womöglich die Meisterschaft.

90. Minute + 3: De Ligt bleibt mit einem Schuss in der Leipziger Abwehr hängen. Die Bayern brechen regelrecht ein. München wankt. Es ist die Vorlage für Borussia Dortmund, am Sonntag mit einem Sieg in Augsburg vorbeizuziehen.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: Bitter! Bayern-Fans strömen zu Tausenden aus der Arena. Sieht so Unterstützung für die eigene Mannschaft aus?

87. Minute: Doppel-Wechsel bei Leipzig: Diallo für Dani Olmo, Klostermann für Gvardiol.

87. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Upamecano kommt für Cancelo in die Partie. Mané ersetzt Mazraoui.

86. Minute: Tor! FC Bayern - RB Leipzig 1:3, Torschütze: Szoboszlai (Handlefmeter). Der Ungar macht den Ball sicher unten links rein. Keine Chance für Sommer, der Schuss war zu platziert.

84. Minute: Handelfmeter für Leipzig! Klares Handspiel von Mazraoui im Strafraum. Was macht der Rechtsverteidiger denn da? Mit dem linken Arm geht er zum Ball. Klarer geht kaum. Die Bayern schenken das Topspiel ab.

84. Minute: Riesige Gelegenheit zum 3:1! Nach einem Diagonalball ist Nkunku durch, die Fahne bleibt unten. Der Franzose steht Sekunden lang vor Sommer und schießt den Schweizer Goalie dann förmlich an. Laimer wäre freigestanden.

81. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Ein abgefälschter Schuss von Tel bringt Blaswich in Nöte, der gerade so abwehren kann. Mein Lieber!

77. Minute: Wechsel bei Bayern: Tuchel bringt mit Tel einen Stürmer für Coman.

Verhängnisvolles Foul: Benjamin Pavard bringt Christopher Nkunku (li.) im Strafraum zu Fall. © IMAGO / Nordphoto

FC Bayern gegen Leipzig im Live-Ticker: Nkunku bringt RB in Führung

76. Minute: Tor! FC Bayern - RB Leipzig 1:2, Torschütze: Nkunku (Foulelfmeter). Wahnsinn! München liegt hinten. Verspielt der Rekordmeister eben jene Meisterschaft? Nkunku verlädt Keeper Sommer und trifft mit viel Wucht in die Mitte.

74. Minute: Elfmeter für Leipzig! Ein ganz klares Foul von Pavard gegen Nkunku im Strafraum. Der französische Verteidiger geht gegen seinen Landsmann völlig ungestüm in den Zweikampf. Schiri Aytekin zeigt sofort auf den Punkt.

73. Minute: Gefährlich! Szoboszlai zieht einen Freistoß direkt auf das Tor der Münchner. Sommer muss den Ball wegfausten. Leipzig spielt jetzt auf das mögliche 2:1. Ganz nach dem Gusto er Dortmunder, die, bleibt es bei diesem Spielstand, morgen mit einem Sieg in Augsburg an München vorbeiziehen könnten.

70. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Goretzka und Gnabry gehen runter, Gravenberch und Sané werden eingewechselt. Die Münchner brauchen ein Tor.

69. Minute: Doppel-Wechsel bei Leipzig: Forsberg für Silva, Kampl für Haidara.

68. Minute: Vorsicht! Nach einem Zuspiel in die Schnittstelle geht Nkunku an den Fünfmeterraum. Der französische Superstürmer schlägt einen Haken, doch Mazraoui hat aufgepasst und ist dazwischen. Verspielen die Bayern gerade die Meisterschaft?

FC Bayern gegen Leipzig live: Laimer erzielt den Ausgleich

65. Minute: Tor! FC Bayern - RB Leipzig 1:1, Torschütze: Laimer. Der Ausgleich! Wo ist die bayerische Restverteidigung in dieser Szene? Nach einem Eckstoß der Münchner kontert RBL den Rekordmeister einfach aus. Laimer nimmt den Ball mit und spielt auf Nkunku. Der Franzose will den Ball vor das Tor bringen, wird aber geblockt. So landet die Kugel bei Laimer, der den Ball mit viel Wucht in die Maschen hämmert.

64. Minute: Von Bayern kommt seit dem Seitenwechsel nicht viel. Eine Freistoßfinte geht schief, weil der Ball zu weit gespielt wird. Was macht Leipzig? Es bleibt ein Krimi.

Im Meister-Krimi gegen RB Leipzig gefordert: Kingsley Coman (li.) und der FC Bayern. © IMAGO / Jan Huebner

62. Minute: Bayern verschiebt jetzt wieder in die Hälfte der Leipziger. Suchen die Münchner jetzt die Vorentscheidung durch einen zweiten Treffer? Ein Schuss von Kimmich geht deutlich daneben.

58. Minute: Uhhhhhh ... Sommer spielt den ball vor Nkunku riskant quer. Der Franzose war vielleicht noch einen Meter vom Ball entfernt - und das frei vor dem Bayern-Tor.

FC Bayern gegen Leipzig live: RBL ist in München am Drücker

55. Minute: Bayern kann sich vom Druck etwas befreien. Vor das Tor kommen die Münchner aktuell aber nicht. Sie spielen sehr vorsichtig und lauern auf die eine Konterchance.

52. Minute: Vorsicht! Nach einem Diagonalball chippt Nkunku die Kugel vor das Bayern-Tor. Silva ist im Sturm aber nicht eingerückt. Bayern spielt sehr zurückhaltend in dieser Phase.

50. Minute: Leipzig ist am Drücker. Die Bayern werden förmlich vor den eigenen Strafraum gedrängt. München lauert jetzt auf Konter. Das Spiel ist ein wahrer Krimi!

48. Minute: Bayern kommt etwas wackelig aus der Kabine. Er spielt Coman den Ball ins Aus, dann stoppt Cancelo die Kugel ohne Bedrängnis mit der Brust ebenfalls ins Seiten-Aus. Leipzig presst dagegen früher und höher.

46. Minute: Weiter geht es in München!

FC Bayern gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Münchner führen zur Pause

Enges Spitzenspiel: Matthijs de Ligt (Mi.) und der FC Bayern gegen RB Leipzig. © IMAGO / kolbert-press

45. Minute + 2: Pause in München! Die Bayern führen im Meister-Krimi gegen Leipzig.

45. Minute: Olmo dribbelt sich am Strafraum im Münchner Bolwerk fest. So nahe ans Tor sollten die Bayern den Spanier aber besser nicht kommen lassen.

44. Minute: Musiala und Gnabry kommen in die Box. Aus der Szene machen sie aber zu wenig. Die Bayern greifen verhaltener an.

FC Bayern gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Kingsley Coman scheitert knapp

39. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Nach einer Flanke von Cancelo setzt Coman einen Kopfball um Zentimeter neben den zweiten Pfosten.

38. Minute: Bayern hat die Drangphase der Leipziger unbeschadet überstanden. Das Spiel bleibt völlig offen. In Dortmund dürften sie auch ganz genau hinschauen, was in Fröttmaning passiert.

36. Minute: Obacht! Schon die dritte gute Chance für Leipzig in drei Minuten. Nach einer Flanke kommt Olmo am Fünfmeterraum zum Kopfball. Der Spanier köpft Sommer aber direkt an.

34. Minute: Vorsicht! Großchance für Leipzig! Bayern klärt den Ball nach einer Flanke mittig vor das Tor. Szoboszlai hält volley drauf. Sommer taucht in die Ecke ab und pariert. Stark gemacht vom Schweizer, der nur wenige Sekunden später auch einen Schuss von Nkunku abwehrt. RBL spielt jetzt mit in München.

32. Minute: Die Bayern sind da. Sie haben 60 Prozent Ballbesitz und Torschussverhältnis von 6:0. Von Leipzig kommt wenig, dabei geht es für die Sachsen um die Champions League.

28. Minute: Beinahe das 2:0! Coman legt von der Grundlinie auf Musiala zurück, der direkt abzieht. Der Youngster trifft aber nur das Außennetz.

Jubel in München: Serge Gnabry (re.) bringt Bayern gegen Leipzig in Führung. © IMAGO / RHR-Foto

FC Bayern gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Serge Gnabry mit der Führung

25. Minute: Tooooorrrrr!!! FC Bayern - RB Leipzig 1:0, Torschütze: Gnabry. Die Führung im Meister-Krimi! Gnabry geht in der Box durch die Lücke hindurch, die ihm die Leipziger Abwehr anbietet. Der Schwabe setzt den Ball willensstark an den Innenpfosten, von wo die Kugel hinter die Linie geht. Großer Jubel in der Münchner Arena.

23. Minute: Bayern spielt sehr diszipliniert, verliert nicht die Ordnung. Dani Olmo ist bei Leipzig noch kein Faktor, Nkunku auch nicht.

18. Minute: Gefährlich! Musiala steckt für Müller durch, der aus kürzester Distanz an Blaswich scheitert. Das kann die Führung sein!

18. Minute: Leipzig zieht jetzt selbst Pressing auf und gewinnt mehr Zweikämpfe. Die Bayern sind sichtlich darum bemüht, keine einfachen technischen Fehler zu machen.

15. Minute: Es ist recht wenig Tempo in diesem Spiel. Beide Kontrahenten wollen offensichtlich nicht zu großes Risiko gehen. Eine richtige Torchance gab es deshalb bislang noch nicht.

12. Minute: Uhhhhh ... Simakan und Cancelo rauschen bei einem Kopfballduell übel zusammen. Beide müssen behandelt werden - dann kann es auch für sie weitergehen.

Wollen Meister werden: die Bayern um Joshua Kimmich (re.) gegen RB Leipzig. © IMAGO / RHR-Foto

FC Bayern gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Münchner pressen sehr hoch

11. Minute: Die Bayern stehen sehr hoch und pressen die gegnerische Abwehr. Es wirkt, als wollten die Münchner das erste Tor regelrecht erzwingen. Leipzig kommt kaum hinten raus.

9. Minute: RB Leipzig kann sich aus dem Münchner Druck etwas befreien. Dennoch bekommen die Gäste Super-Stürmer Nkunku noch nicht ins Spiel. Pavard verteidigt einen Angriff des Franzosen stoisch. Die Spannung ist beinahe greifbar!

6. Minute: Die Münchner geben von Beginn an den Ton an. RBL zieht sich weit vor die eigene Box zurück. Das ist in der Regel riskant gegen den FCB.

4. Minute: Leipzig steht sehr kompakt und dicht im Mittelfeld. Bayern baut sein Spiel sehr geduldig auf. Ein Geduldsspiel könnte es auch geben.

2. Minute: Erster Eckball für RB Leipzig nach nur 25 Sekunden, herausgeholt durch Simakan. Aber Bayern kann die Szene klären. Die Sachsen beginnen forsch.

1. Minute: Los geht es in Fröttmaning mit dem Meister-Krimi!

FC Bayern gegen RB Leipzig live: Goretzka für Sané in der Startelf

Update vom 20. Mai, 18.20 Uhr: Leon Goretzka rückt für Leroy Sané in die Startelf. Bei Sky erzählt Bayerns Trainer Thomas Tuchel, dass ihm „ein Sechser zu riskant“ gewesen sei wegen der Umschaltmomente der Leipziger. Mit einer Doppel-Sechs wolle München die Räume im Mittelfeld eng machen, damit RBL seinen Express-Fußball nicht aufziehen kann.

Im Video: Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist heiß auf die Schale

Update vom 20. Mai, 18.12 Uhr: Riesen-Jubel in der „Südkurve“! An dieser ist gerade Arjen Robben vorbei gegangen. Bei Sky erzählt der Niederländer, dass er unter der Woche „eine hohe Intensität“ im Training gesehen habe, das er sich live an der Säbener angeschaut hat. Thomas Müller nennt er einen „Unterschiedsspieler“. Deshalb bringt Trainer Thomas Tuchel das oberbayerische Original heute auch von Anfang an.

FC Bayern gegen RB Leipzig live: Thomas Tuchel will „die Räume schließen“

Update vom 20. Mai, 18.08 Uhr: Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist bei Sky am Mikrofon. „Ein Blick auf die Tabelle genügt. Wir wollen zweimal gewinnen“, sagt der bayerische Schwabe: „Der Fokus liegt komplett auf uns. Wir haben es in der Hand. Zwei Siege sind das Ziel. Wir jagen den Titel.“

Je mehr Druck drauf sei, desto klarer seien seine Nachrichten an die Mannschaft, erzählt er: „Wir wollen angreifen und dominant sein, das Spiel in die andere Hälfte bekommen.“ Es gehe darum, „die Räume zu schließen, bevor Leipzig sie bespielen kann“.

Wir haben es in der Hand. Zwei Siege sind das Ziel. Wir jagen den Titel.

FC Bayern gegen RB Leipzig live: Marco Rose will in die Champions League

Update vom 20. Mai, 18.03 Uhr: RBL-Coach Marco Rose spricht bei Sky über den Meister-Krimi und die Ambitionen seiner Mannschaft auf die Königsklasse.

„Unser Plan ist, dass wir uns heute für die Champions League qualifizieren“, sagt Rose und erklärt: „Wir müssen die Qualität von Bayern verteidigen, ihr Tempo, ihr Eins-gegen-Eins. Das Schlitzohr Müller. Wir müssen Kimmich aus dem Spiel nehmen, seine tiefen Bälle.“ Bei Bayern sei die Restverteidigung gegen „unsere Umschaltspieler“ sicher ein Thema, meint er und erwartet: „Wenn es um die Meisterschaft geht, werden sie jeden Meter machen. Das ist zu erwarten.“ Der Leipziger Trainer versichert: „Wir sind hier, um das Spiel zu gewinnen.“

Wir müssen die Qualität von Bayern verteidigen, ihr Tempo, ihr Eins-gegen-Eins. Das Schlitzohr Müller. Wir müssen Kimmich aus dem Spiel nehmen.

Update vom 20. Mai, 17.55 Uhr: Nationalstürmer Timo Werner fehlt bei RB Leipzig erkältet im Kader. Im Angriff sollen es Christopher Nkunku und Andre Silva für die Sachsen richten. Flankiert werden sie von Dominik Szoboszlai und Dani Olmo. Das ist wahrlich Offensiv-Power.

FC Bayern gegen RB Leipzig live: Leroy Sané und Sadio Mané sitzen auf der Bank

Update vom 20. Mai, 17.36 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da: Thomas Tuchel wählt eine vergleichsweise vorsichtige Startelf. So sitzen Leroy Sané und Sadio Mané nur auf der Bank, dasselbe gilt für Innenverteidiger Dayot Upamecano.

Yann Sommer steht nach seiner Erkältung unter der Woche im Tor. Im Angriff sollen es Kingsley Coman, Serge Gnabry und Routinier Thomas Müller richten.

FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Musiala, Müller, Coman - Gnabry

FC Bayern gegen RB Leipzig live: Hertha BSC steigt aus Bundesliga ab

Update vom 20. Mai, 17.35 Uhr: Die Nachmittagsspiele der Bundesliga sind soeben zu Ende gegangen. Werder Bremen (36 Punkte) hat durch ein 1:1 gegen den 1. FC Köln den Klassenerhalt sicher. Dasselbe gilt zu 90 Prozent für 1899 Hoffenheim (35) durch den Sieg gegen Union Berlin (4:2).

Auf den Klassenerhalt hofft auch der FC Schalke (31), die „Knappen“ holten gegen Eintracht Frankfurt (2:2) einen ganz wichtigen Punkt. Und: Hertha BSC (26) ist durch ein 1:1 gegen den VfL Bochum (32) abgestiegen. In der vierten Minute der Nachspielzeit besiegelte Keven Schlotterbeck durch ein Kopfballtor den Abstieg der Berliner.

Platzierung: Spiele: Punkte: Tore: 13. TSG Hoffenheim 33 35 46:55 14. FC Augsburg 32 34 42:58 15. VfL Bochum 33 32 37:72 16. FC Schalke 33 31 33:67 17. VfB Stuttgart 32 29 40:55 18. Hertha BSC 33 26 40:68

FC Bayern gegen RB Leipzig live: Tuchel warnt vor Szoboszlai

Update vom 20. Mai, 17.10 Uhr: Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat seine Mannschaft insbesondere vor Leipzigs Dominik Szoboszlai gewarnt. „Wir werden besondere Aufmerksamkeit auf ihn haben, wir erwarten ihn in der Startelf. Seine technischen Fähigkeiten sind sehr hoch, wie bei Dani Olmo. (...) Szoboszlai ist ein Spieler, der Tore vorbereitet und gefährliche Szenen kreiert. Aber wir müssen auf alle viel Stürmer aufpassen“, sagte der bayerische Schwabe auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Update vom 20. Mai, 16.55 Uhr: Vor dem Heimspiel am 33. Spieltag hat der FC Bayern sein neues Trikot vorgestellt. Es ist strikt in den Vereinsfarben rot und weiß gehalten, was vor allem die organisierten Fans in der „Südkurve“ freuen dürfte. Die Ultras hatten in der Vergangenheit immer wieder für ein rot-weißes Dress geworben, was die Klubchefs wohl ernst genommen haben.

FC Bayern gegen RB Leipzig live: SV Darmstadt steigt in die Bundesliga auf

Update vom 20. Mai, 16.45 Uhr: Auch abseits des Titelkampfes zwischen den Bayern und Borussia Dortmund ist es am vorletzten Spieltag sehr spannend. Der SV Darmstadt ist durch ein 1:0 gegen Magdeburg am Freitagabend in die Bundesliga aufgestiegen.

Der 1. FC Heidenheim greift ebenso nach dem Aufstieg, die Schwaben gewannen am Samstagnachmittag 1:0 gegen den SV Sandhausen und schickten die Kurpfälzer damit in die 3. Liga. Verliert der HSV heute Abend gegen Greuther Fürth, ist Heidenheim erstmals aufgestiegen.

FC Bayern gegen RB Leipzig live: Arjen Robben unterstützt die Münchner

Update vom 20. Mai, 16.30 Uhr: Der FC Bayern hat im Meister-Krimi Unterstützung von einem Ex-Spieler erhalten. Denn: Arjen Robben schaute am Freitag im Training an der Säbener Straße vorbei. Der Niederländer weiß, wie es mit der Schale funktioniert: In zehn Jahren holte der frühere Flügelstürmer achtmal die Meisterschaft. Ob sich die Spieler ein paar Tipps abgeholt haben?

Update vom 20. Mai, 16.20 Uhr: Laut Stefan Effenberg kann RB Leipzig „nicht weniger als ein Stück Geschichte schreiben“. Dann, sollten die Sachsen den Bayern heute womöglich die Meisterschaft verderben. Leipzig sei momentan „der stärkste Gegner der gesamten Liga“, schrieb der einstige Nationalspieler in seiner Kolumne bei t-online: „Wer am Sonntagabend auf der Pole Position steht, der wird auch den Titel holen.“

FC Bayern gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Spannung ist förmlich greifbar

Erstmeldung vom 20. Mai: München - Die Spannung ist förmlich greifbar: Der FC Bayern und Borussia Dortmund wetteifern um die deutsche Meisterschaft. An diesem Samstag müssen die Münchner gegen RB Leipzig (ab 18.30 Uhr) im Showdown mit den Westfalen vorlegen.

Für Joshua Kimmich ist es heute das Spiel gegen den Ex-Verein. Zwischen 2013 und 2015 spielte der Schwabe für die Sachsen. Die die Bayern (68 Punkte) richtig unter Druck setzen könnten, sollte, ja sollte der FCB sein Heimspiel in der Allianz Arena nicht gewinnen.

Aufregung um Joshua Kimmich: Real Madrid ist am Münchner Strategen dran

Denn dann könnte der BVB (67) am vorletzten Spieltag mit einem Sieg am Sonntagabend (ab 17.30 Uhr) beim FC Augsburg am deutschen Bundesliga-Rekordmeister vorbeiziehen. Kimmich soll helfen, dieses Szenario zu verhindern. Doch ausgerechnet um den 28-jährigen Mittelfeldstrategen gibt es vor Anpfiff Aufregung.

Im Fokus: Joshua Kimmich beim FC Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

Denn: Real Madrid soll sich intensiv um eine mögliche Verpflichtung Kimmichs (Vertrag bis Sommer 2025) bemühen. Die „Königlichen“ suchen mittelfristig Ersatz für die Zeit nach der Ära von Toni Kroos (33 Jahre) und Luka Modric (37). Gegen Ex-Klub RBL dürfte sich Kimmich davon aber nicht ablenken lassen, der deutsche Nationalspieler ist dafür bekannt, sich auf seine Ziele zu fokussieren. Und das Ziel ist die Schale nach einer durchaus durchwachsenen Saison der Münchner. Dafür sollte bestenfalls heute ein Sieg her.

FC Bayern gegen RB Leipzig im Live-Ticker: Meister-Krimi in München

Verfolgen Sie die Partie des FC Bayern gegen RB Leipzig heute Abend ab 18.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)