Müllers Zukunft: Keine Angst vor dem Poldi-Schicksal

Thomas Müller steuert den Club der 100er beim DFB als Reservist an - doch diese Rolle soll nicht auf Dauer sein

München – Es war eine typische Szene von Thomas Müller, im Kreise der Nationalelf. Bereits bei den ersten Tagen nach dem Zusammentreffen der DFB-Spieler in Berlin sah man den Bayern-Spieler während einer Trainingseinheit, als er sich in einer Ruhepause einen Ball schnappte und aus Gaudi quer über den Platz ins Tor am anderen Ende zirkelte. Müller hat sichtlich Bock auf Fußball, selbst wenn es aktuell nicht so läuft. Und auch deshalb ist er für seine Trainer unverzichtbar.

Der 29-Jährige hat eine unerquickliche Länderspielwoche hinter sich. Beim 0:3 in den Niederlanden vergab er eine Großchance und wurde ausgewechselt, beim 1:2 gegen Frankreich kam er erst in der 88. Minute in die Partie. An seiner Stelle erhielt Serge Gnabry eine Chance, neben Leroy Sané heimste sein Vereinskollege viel Lob ein. Womöglich werden in der DFB-Offensive die Plätze gerade neu vergeben – und Müller, der bei den Partien im November gegen Russland (Test) und die Niederlande (Nations League) seine Spiele Nummer 99 und 100 im Dress mit dem Bundesadler machen könnte, erlebt das in der Rolle des Reservisten. Droht ein Schicksal wie Lukas Podolski, der ab einem gewissen Zeitpunkt viel eher für das Betriebsklima als aus sportlichen Aspekten berufen wurde? Müller habe da keine Angst, meinte er nach der Rückkehr aus Paris der „Bild“. Es gehe „immer darum, das Spiel auf das gegnerische Team zuzuschneiden und das richtige System dafür zu wählen. Gegen Frankreich ist das gut aufgegangen.“ Ohne ihn. Das nächste Mal dann vielleicht wieder mit ihm.

Eine dauerhafte Rolle als Bankdrücker fürchtet Müller nicht. „Ich habe mit unserem Trainer ein absolut gutes Verhältnis, und er weiß um meine Wichtigkeit. Das betont er intern in der Mannschaft, da ich immer versuche, meine Mitspieler zu pushen.“ Müller stellte auch klar, dass für ihn die Mannschaft „immer an vorderster Stelle steht. Gegen Frankreich haben wir jetzt nun mal auf Konter gesetzt und dafür schnelle Spieler gebraucht.“ Für ihn sei das völlig in Ordnung. „Und an der Einstellung liegt es bei uns nicht, wir wollen alle unseren Beitrag leisten.“

Müller habe sich „vielleicht zuletzt nicht so gezeigt“, sagte Löw, „aber er ist ein Antreiber, der mit den jungen Spielern spricht. Von daher ist Thomas weiter absolut wichtig“. Man sieht das in jeder Trainingseinheit, und das sogar in den Ruhepausen. awe