Live-Ticker zum kleinen Derby: Fans zünden Böller - Video

München - Auf Giesings Höhen kommt es zum Showdown: Der FC Bayern II empfängt den TSV 1860 II zum kleinen Münchner Derby im Grünwalder Stadion. Wir berichten im Live-Ticker.

+++AKTUALISIEREN+++

12.18 Uhr: Gerade sind die Torhüter beider Mannschaften aufs Feld gekommen. Sie machen sich warm. Zeit wird‘s - in 45 Minuten geht‘s ja schon los.

12.16 Uhr: Übrigens: Das Spiel ist nicht ausverkauft. Wer also noch Lust hat: Die Amateure freuen sich bestimmt über jede Fan-Unterstützung!

12.15 Uhr: Wie uns unser Reporter vor Ort berichtet, wurde offenbar ein Fan von der Polizei abgeführt. Er trug ein Löwen-Trikot und einen Bayern-Schal.

12.12 Uhr: Die gute Nachricht: Bisher ist es rund ums Derby friedlich. „Im großen und ganzen ist es recht ruhig“, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion. Lediglich ein paar Böller seien vor dem Nordeingang gezündet worden.

11.40 Uhr: Der Bus der Löwen ist auf dem Weg - eskortiert von der Polizei. Und auch der Bayern-Bus wurde gesichtet.

+ Die Busse beider Teams auf dem Weg zum Grünwalder. © Privat

Kleines Derby: Fans zünden Böller

11.32 Uhr: Eine Traube an Löwen-Fans zieht unter Hassgesängen in Richtung des FC Bayern auf das Grünwalder Stadion zu. Es wurden einige Böller gezündet, blauer Rauch steigt über der Menschenmasse auf.

11.24 Uhr: Die Fans strömen zum Grünwalder Stadion. In unserem Stream sind Sie quasi live mit dabei - und zwar in beiden Fan-Lagern:

11.19 Uhr: Das ist schon beeindruckend: Vor dem Stadion stehen rund 30 Einsatzfahrzeuge der Polizei. Hoffen wir, dass weiterhin alles friedlich bleibt.

+ Eine Polizei-Auto-Schlange steht vor dem Gründwalder. © Privat

11.15 Uhr: Und wie fühlt sich Löwen-Trainer Daniel Bierofka vor dem Showdown im Grünwalder Stadion? „Ein normales Spiel ist das nicht“, sagte Bierofka vor dem Spiel laut der Homepage von 1860. „Wenn Sechzig gegen Bayern spielt, ist das immer etwas Besonderes - von den Emotionen und den Zuschauern. Es geht immer auch ums Prestige.“

11.10 Uhr: Wer sich übrigens kurzfristig entscheidet, bei dem Bombenwetter noch ins Stadion zum Derby zu fahren: Karten gibt es seit zehn Uhr und noch bis zwölf Uhr, und zwar im Kartenverkauf an der Grünwalder Stadion 114. Außerdem gibt es zwei Gästekassen.

10.45 Uhr: Hier fahren übrigens nachher die Busse der Teams rein:

10.35 Uhr: An der Säbener Straße sind geschätzt 400 Bayern-Fans. Es ist alles friedlich und ruhig. Demnächst laufen die Anhänger los in Richtung Grünwalder. Die Polizei steht schon an der Ecke Säbener / Klauser Straße.

10.32 Uhr: An der U-Bahnstation Wettersteinplatz ist mittlerweile jede Menge Polizei.

10.21 Uhr: Wie ist momentan die Stimmung an den jeweiligen Treffpunkten der beiden Fan-Lager? Wir streamen jetzt live vom Grünspitz und von der Säbener Straße:

10.04 Uhr: Bisher ist rund um das Derby noch alles ruhig. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Dennoch ist das Polizeiaufgebot hoch. An der Säbener Straße stehen einige Polizeiwagen bereit. Insgesamt sind heute 400 Polizisten im Einsatz.

10.01 Uhr: Michael Kokocinski hat im Derby schon auf beiden Seiten gespielt. Im Interview mit der tz sprach der Ex-Kapitän der Löwen-Amateure über die Fans und erklärte, was der Sieg für die Spieler bedeutet. Hier geht‘s zum Interview.

9.56 Uhr: Auch am Grünspitz wurden die ersten Löwen-Anhänger gesichtet. Die meisten von ihnen sind bisher in Schwarz gekleidet.

+ Erste Fans am Grünspitz. © privat

9.43 Uhr: Am Wettersteinplatz waren gerade schon einige Fans unterwegs. Es herrscht gute Stimmung: Anhänger beider Vereine haben singend den Bahnhof verlassen.

9 Uhr: In vier Stunden geht es los, das Derby. Noch herrscht die Ruhe vor dem Sturm: Auf der Nordtribüne des Grünwalder Stadions herrscht noch gähnende Leere:

+ Noch nichts los auf der Nordtribüne. © Bullinger

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom kleinen Münchner Derby zwischen den beiden zweiten Mannschaften des FC Bayern und des TSV 1860 München! Wir berichten nicht nur von der Partie der beiden Lokalrivalen selbst, sondern tickern den ganzen Tag über alles, was sich rund um das Stadtduell in München tut. Anstoß im Grünwalder Stadion ist am Sonntag um 13:00 Uhr.

Da die Bayern diesmal Heimrecht haben, werden mehr Fans der Roten auf Giesings Höhen erwartet. Die Anhänger des FCB werden ihre Plätze auf der Gegentribüne (Stehhalle) und der Ostkurve einnehmen, die Löwen-Fans beziehen in der Westkurve am Candidberg Stellung. Rund um das Grünwalder Stadion wird es zu beträchtlichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Werfen wir noch fix einen Blick auf die Bilanz zwischen Rot und Blau. Die Derbys seit Einführung der Regionalliga Bayern waren immer eine knappe Sache. Zwar haben die kleinen Bayern insgesamt knapp die Nase vorne, doch liegt der letzte Erfolg gegen die kleinen Löwen fast zwei Jahre zurück. Ein Rückblick auf die letzten Derbys gibt es hier.