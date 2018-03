Mysterium Neuer: Ist er wirklich im Plan? 

Es ist und bleibt das große Mysterium beim FCB. Wann kehrt Manuel Neuer wieder auf den Platz zurück?

München - Es ist und bleibt das große Mysterium beim FCB. Wann kehrt Manuel Neuer wieder auf den Platz zurück? Am 18. September 2017, also vor mittlerweile einem knappen halben Jahr, erlitt die Nummer eins des Rekordmeisters beim Abschlusstraining vor dem Spiel auf Schalke (3:0) Mittelfußbruch Nummer drei. Es folgte eine Blitz-OP, der Beginn mit der Reha und eine Prognose, wonach der 31-Jährige im Januar diesen Jahres wieder spielen solle. Danach gab der Welttorhüter ein Interview auf fcb.de. „Es findet noch eine Wundheilung innerhalb des Fußes statt“, so Neuer. „Diese kann sogar bis zu einem halben Jahr dauern.“ Nach Adam Riese macht das also März. Wir haben Mitte März. Und Manuel Neuer? Ist nicht auf dem Platz, sondern nur beim Waldspaziergang zu sehen. Was ist los mit der Nummer eins von FCB und DFB?

Lesen Sie dazu auch: Heynckes nennt möglichen Comeback-Zeitpunkt von Manuel Neuer

Die tz hakte nach dem 6:0 gegen den HSV bei Hasan Salihamidzic nach. Wann kehrt der Nationaltorhüter auf den Platz zurück? Wie sieht der genaue Plan aus? Eine genaue Antwort blieb aber auch der Sportdirektor der Münchner schuldig. „Es geht ihm Woche für Woche besser“, so Brazzo. „Manuel ist im Reha-Programm, es sieht gut aus. Er macht jeden Tag verschiedene Übungen, gestern erst habe ich ihn im Wasser laufen sehen. Das läuft nach Plan. Es wird von Woche zu Woche gesteigert. Wir lassen Manuel die Zeit, die er braucht. Natürlich will er auf den Platz, aber es gibt immer einen Doppelpass zwischen ihm, Physios und Fitnesstrainern.“

Vielleicht interessiert Sie auch das: Wann wird Neuer fit? Ex-Bayern-Physio gibt Einschätzung ab

Fakt ist: Auch nach dem Rehaprozess wird Neuer auf dem Platz erst wieder in Form kommen und an den Leistungsstand der Mannschaft herangeführt werden müssen, bevor er tatsächlich wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Doch die Zeit rennt. In gut drei Monaten fällt der Startschuss bei der WM in Russland, bereits am 23. Mai bricht der DFB-Tross zum Trainingslager nach Eppan in Südtirol auf. „Ich gehe fest davon aus, dass ich bei der WM im Tor stehe. Meiner Meinung nach steht einer WM-Teilnahme nichts im Wege“, hatte Neuer im Dezember noch gesagt. Langsam wird es eng…

lop