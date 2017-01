Bayerns Start: „Ein bisschen hubbelig“

von Hanna Raif schließen

„Am Ende ist ja alles gut“, sagte Manuel Neuer nach dem glücklichen 2:1 des FC Bayern in Freiburg - der Torhüter weiß aber wie alle anderen, dass man zulegen muss.

Freiburg – In der großen Fußball-Welt ist es manchmal so, dass es Themen gibt, die eigentlich nie richtig passen. Aber da man auch nicht jeden Tag die Möglichkeit hat, auf Du und Du mit den Spielern zu plauschen, müssen sie halt irgendwann angebracht werden. In der Nacht zum Samstag, als die Bayern-Profis teils dick eingepackt, teils noch leicht verfroren, teils (wie Manuel Neuer) mit einem Tee bewaffnet, aus der Kabine des Freiburger Stadions kamen, war es einem britischen Journalisten besonders wichtig, von so vielen Insidern wie möglich ein Statement zur Personalie Paul Clement zu bekommen. Zur Erinnerung: Der langjährige Co-Trainer von Carlo Ancelotti ist in der Winterpause zu Swansea City gegangen, das glückliche 2:1 in Freiburg war also die erste Partie ohne ihn. Mit dem Spielausgang hatte das ungefähr genauso viel zu tun wie der berühmte Sack Reis in China. Die Frage aber wurde trotzdem von allen, die der Mann kriegen konnte, bereitwillig beantwortet.

Man muss sich mal vorstellen, was passiert wäre, wenn diese artistische Einlage von Robert Lewandowski, die in der Nachspielzeit zum glücklichen Sieg im bitterkalten Breisgau führte, nicht geglückt wäre. Wehe jedem, der dann mit Paul Clement dahergekommen wäre! Die Stimmung der Akteure lässt sich an solchen Kleinigkeiten ja immer gut deuten. Und am Freitagabend sowie dem gesamten freien Wochenende war sie im Bayern-Lager – trotz eines durchwachsenen Auftritts zum Start in 2017 – gelöst, regelrecht erleichtert.

„Am Ende ist ja alles gut. Der Sieg ist das Wichtigste“, sagte Neuer. Aber der Torhüter ist schlau genug, um zu wissen, dass diese oberflächliche Betrachtung des Abends nicht ausreichend sein würde. Natürlich, die Bayern haben drei Punkte geholt, sie haben im Stadion hinter der gefrorenen Dreisam offiziell zum 22. Mal die Herbstmeisterschaft gewonnen, darauf hätte man sich schon ein schönes „Tannenzäpfle“ gönnen können. Das erhoffte Zeichen an die Konkurrenz aber ist in Freiburg, bei einem zweifelsohne hervorragend eingestellten, um jeden Ball kämpfenden und am Ende bemitleidenswerten Gegner, ausgeblieben. Joshua Kimmich fasste Platzverhältnisse und Gesamtsituation nett zusammen: „Es war ein bisschen hubbelig heute.“

Ein Abendspiel, Minusgrade im zweistelligen Bereich, dazu ein unruhiger Rasen – all das tat natürlich sein Übriges. Die Bedingungen aber taugten sicher nicht als Ausrede für alles. Nicht dafür, dass sich die schwache Bayern-Abwehr nach sechs Minuten von Janik Haberer überlisten ließ. Nicht dafür, dass das Mittelfeld um Xabi Alonso und Arturo Vidal stockte. Nicht dafür, dass Thomas Müller ein weiteres Mal kaum in Erscheinung trat. Und sicher auch nicht für zahlreiche Unkonzentriertheiten und Fehlpässe. Nach dem „zähen Stück“ (Müller) hofft Arjen Robben, „dass wir jetzt wieder reinkommen und über Spiele den Rhythmus finden“.

Anlaufschwierigkeiten kennen die Bayern, in vier der letzten zehn Jahre verloren sie zum Start nach der Winterpause. Heuer aber wirkte der uninspirierte Auftritt besonders eigenartig, weil seit Wochen von der Leistungssteigerung gesprochen wird, die Ancelotti-Mannschaften traditionell in der zweiten Saisonhälfte erfahren. Der Coach selbst war mit der Spielweise nicht zufrieden, aber immerhin damit, dass sein Team „eine andere Qualität“ gezeigt hat: „Manchmal muss man kämpfen und zurückkommen.“

Matchwinner Lewandowski nannte es „Charakter und Persönlichkeit“, die Suche nach der spielerischen Leichtigkeit aber wird in der vergleichsweise ruhigen Woche weitergehen. Das Programm bis zum Hinspiel gegen Arsenal: In Bremen, gegen Schalke, dann die erste englische Woche mit Pokal gegen Wolfsburg und Liga in Ingolstadt. Bis dahin will man „zeigen, was wir drauf haben“, sagte Neuer, bevor er sich zu Paul Clement äußerte. Übrigens: „Ein super Typ!“