Nach FCB-Stotterstart: Mister, wir hätten da ein paar Fragen ...

von José Carlos Menzel López schließen

München - Nach der 3:0-Demonstration vor Weihnachten gegen RB Leipzig ließen die Roten in Freiburg die Souveränität wieder vermissen. Daher hätten wir da noch ein paar Fragen, Mister Ancelotti.

Was für ein Bibberstart ins neue Jahr! Nicht nur, dass Carlo Ancelotti auf der Freiburger Bank bei minus neun Grad fast festfror, auch seine Roten auf dem Rasen machten – Robert Lewandowski mal ausgenommen – einen eher unterkühlten Eindruck. „Am Ende ist alles gut“, resümierte Manuel Neuer das 2:1 in Freiburg zum Rückrundenauftakt, Lewy meinte: „Bei minus neun Grad und so einem Platz ist das Wichtigste zu gewinnen.“ Aber: Nach der 3:0-Demonstration vor Weihnachten gegen RB Leipzig ließen die Roten im Breisgau die Souveränität wieder vermissen. „Wir haben uns das schon anders vorgestellt. So, dass wir besseren Fußball spielen und nicht nach sechs Minuten in Rückstand geraten“, meinte Philipp Lahm. Daher hätten wir da noch ein paar Fragen, Mister Ancelotti:

Warum wackelt der FCB weiterhin bei Kontern? Gerade in der Anfangsphase und gegen Ende der Partie liefen die Roten ein uns andere Mal in Konter. Eine Schwäche, die sich bereits durch die gesamte Hinrunde zog. Genauso wie schlampige Zuspiele und damit einhergehende Ballverluste. Die Roten machten den schwer zu bespielenden Rasen in Freiburg dafür verantwortlich. „Der Rasen hier war sehr weich“, so Neuer.

Warum erarbeiteten sich die Bayern so wenige Chancen? Über weite Strecken der Partie dominierte der FCB zwar, kam aber nur selten gefährlich vor den Freiburger Kasten. Gerade im Zentrum stockte das Spiel der Roten besonders, was in den Augen der Protagonisten mit einer zu großen Dichte an Spielern im Mittelfeld zu tun hatte. Neuer dazu: „Wir hatten zu viele Spieler im Aufbau und gerade in der ersten Halbzeit zu viele Spieler auf einer Linie, die den Aufbau gemacht haben.“ Hinzu kam, dass Xabi Alonso und Arturo Vidal nicht ihren besten Tag hatten.

Warum durfte Ribéry nicht von Beginn an zaubern? Die Überraschung vor Anpfiff war die Aufstellung: Kein Ribéry, dafür Costa auf links außen. Der Brasilianer erwischte trotz Vorlage zum 1:0 einen schwachen Tag, wurde deshalb in der 71. Minute von Ribéry ersetzt, der Lewandowskis Siegtreffer mit herrlichem Solo und präziser Flanke vorbereitete. Der Franzose war nicht verletzt, weshalb sich auch Ex-Bayer Mehmet Scholl über seine Reservistenrolle wunderte. Der ARD-Experte: „Ein fitter Ribéry gehört einfach in die Mannschaft. Bei Costa hat mir schon immer etwas gefehlt.“

Warum stand der lädierte Arturo Vidal in der Startelf? Wegen einer Rippenprellung konnte Vidal nur die Abschlusseinheit vor dem Freiburg-Spiel absolvieren, musste dort aber nach 55 Minuten mit Schmerzen vom Feld. Gut möglich, dass der Chilene länger ausfällt. Ohne dem Chilenen, Thiago (Muskelverletzung im rechten Oberschenkel) und Jerome Boateng (Schulter-OP) stehen Ancelotti aktuell nur 15 Feldspieler zur Verfügung. Kommen weitere Verletzte hinzu, wird es eng.

Wann dreht Müller wieder auf? Anfangs war es die falsche Position, in Freiburg durfte der 27-Jährige aber erneut auf der Lieblingsposition hinter den Spitzen ran – tauchte aber 90 Minuten lang ab. Ohne ihn fehlt nicht nur die Unberechenbarkeit, sondern auch das Bindeglied zu Lewy.

Bayern siegt dank Last-Minute-Lewy: Vier 5er und eine 1 Zur Fotostrecke

Das sagte Ancelotti nach dem knappen Sieg in Freiburg: „Das Spiel war schwierig, weil wir einen starken, aggressiven Gegner hatten. Wir haben es vor allem in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Was mir gefallen hat, ist der Wille und der Charakter, den die Mannschaft gezeigt hat. Deshalb haben wir das Spiel am Ende doch noch gewonnen. Mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, können wir nicht zufrieden sein, aber mit dem Ergebnis.“

José Carlos Menzel López