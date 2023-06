Ex-Bayern-Coach Nagelsmann zu PSG? Französische Trainer-Legende mit großen Bedenken

Von: Jannek Ringen

Bei Paris Saint-Germain steht Trainer Christophe Galtier zur Debatte. Für seine Nachfolge wurde ein ehemaliger Bayern-Coach ins Gespräch gebracht.

Paris – Am Sonntag kamen die ersten Gerüchte auf, dass Julian Nagelsmann bei Paris Saint-Germain auf Christophe Galtier folgen könnte. Der ehemalige Coach des FC Bayern München, der im März aus den Medien von seiner Entlassung erfahren hatte, sorgt in Frankreich nicht nur für positive Gefühle.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech bisherige Vereine: TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München

Nagelsmann-Spitzen im Vorfeld des CL-Achtelfinales zwischen Bayern und PSG

In dieser Saison warf Julian Nagelsmann kurz vor seiner Entlassung mit dem FC Bayern Paris Saint-Germain aus der Champions League. Im Achtelfinale setzten sich die Münchner gegen das Starensemble aus der französischen Hauptstadt durch und zeigten diesem die Grenzen auf.

In den Pressekonferenzen vor der Partie setzte der 35-Jährige einige Spitzen in Richtung PSG. „Ich glaube nicht, dass Mbappé ausfallen wird. Er wird mit Sicherheit rechtzeitig fit werden“, antwortete er auf den Ausfall von Superstar Kylian Mbappe. Sein Selbstbewusstsein wurde in Frankreich als Arroganz angesehen.

Guy Roux sieht Julian Nagelsmann kritisch. © IMAGO / osnapix; IMAGO / PanoramiC

Ex-Bayern-Coach zu PSG? Französische Trainerlegende sieht Nagelsmann kritisch

Die französische Trainerlegende Guy Roux hatte sich im Zuge dieser Gerüchte kritisch über eine potenzielle Nagelsmann-Verpflichtung geäußert. „Mit Henry als Co-Trainer würde ich diese Entscheidung voll begrüßen. Allerdings nicht mit Julian Nagelsmann als Nummer eins, der meiner Meinung nach zu jung ist für eine solche Aufgabe“, erklärte der 84-Jährige.

Der Trainer, der von 1961 bis 2005 mit kleineren Unterbrechungen auf der Bank von Auxerre saß, ist kein Fan des Deutschen. „Jedes Mal, als ich Nagelsmann vorm Fernseher gesehen habe, hat er die Nerven verloren“, sagte er gegenüber Sport1. Er sehe ihn als Galtier-Nachfolger mit großer Skepsis.

Nagelsmann müsste bei Paris Superstars hinter sich bringen

Dass das Pariser Starensemble alles andere als leicht zu trainieren ist, mussten auch Thomas Tuchel und Mauricio Pochettino erfahren. Beide hatten ihre Probleme mit den Superstars und verloren ihren Job. Laut Jimmy Algerino, ehemaliger Spieler von PSG, müsse ein Trainer sich als Erstes den Respekt bei den Stars verschaffen.

„Solche Stars wie Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma oder Neymar werden ihn sofort testen wollen und prüfen, über welchen Charakter Nagelsmann überhaupt verfügt, wie er in Stress-Situationen reagiert, und so weiter und so fort“, erklärte der 51-Jährige die Gangart in der französischen Hauptstadt. (jari)