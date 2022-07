Nächster Bayern-Transfer diese Woche fix? Offenbar liegen Verhandlungen nun auf Eis

Von: Florian Schimak

Teilen

Konrad Laimer und sein Wechsel zum FC Bayern. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann der Transfer über die Bühne gehen wird. Nun könnte alles ganz schnell gehen.

Konrad Laimer könnte in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln

könnte in diesem Sommer zum wechseln Der Österreicher steht allerdings noch bis 2023 bei RB Leipzig unter Vertrag

unter Vertrag Ablöseverhandlungen sind zunächst auf Eis gelegt! Weitere Gespräche in den kommenden Tagen?

sind zunächst auf Eis gelegt! Weitere Gespräche in den kommenden Tagen? Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert

Update vom 27. Juli, 14.14 Uhr: Absicht oder Zufall? Scrollt man das Twitter-Profil von RB Leipzig durch, sind dort alle Stars mindestens einmal zu sehen. Christopher Nkunku, Emil Forsberg oder Dominik Szaboszlai sind dort abgelichtet - aber nicht Konrad Laimer!

In Sachen Transfer gibt‘s am Mittwoch bislang aber noch nichts Neues, der Mittelfeldspieler trainierte gestern ganz normal mit der Mannschaft und bereitete sich auf den DFL-Supercup gegen den FC Bayern am kommenden Samstag vor. Womöglich könnte dies sein letzter Auftritt im RB-Trikot werden?

Update vom 26. Juli, 14.41 Uhr: Um 15.30 Uhr steht heute beim FC Bayern das erste Training an der Säbener Straße nach der USA-Reise an. Konrad Laimer wird da natürlich nicht mit dabei sein, dafür aber ein anderer Neuzugang der Bayern.

Der Transfer von Mathys Tel wurde am Mittag offiziell gemacht. Der Youngster unterschrieb einen Fünfjahresvertrag. Wann und ob es bei Laimer so weit sein wird, dürften die kommenden Tage zeigen.

Ablöseverhandlungen sind zunächst auf Eis gelegt! Weitere Gespräche in den kommenden Tagen?

Update vom 26. Juli, 11.30 Uhr: Nanu, was ist denn da jetzt los? Die Sportbild berichtet, dass die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig in Sachen Konrad Laimer derzeit auf Eis liegen. Seit dem letzten Angebot der Bayern hätten sich beide Seite nicht mehr bewegt, schreibt Sportbild-Reporter Christian Falk.

Gut möglich aber, dass zum Ende der Woche dann wieder Fahrt in die Personalie kommt. Am Samstag treffen beide Teams beim DFL-Supercup aufeinander. Ob Laimer dann noch im RB-Trikot aufläuft?

Brazzo gibt nochmal Gas! Nächster Bayern-Transfer diese Woche fix?

Schlägt Hasan Salihamidzic nochmal auf dem Transfermarkt zu? © IMAGO / kolbert-press

Erstmeldung vom 25. Juli, 22 Uhr: München - Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Sadio Mané, Matthijs de Ligt und jetzt noch Mathys Tel - der FC Bayern hat auf dem Transfermarkt in diesem Sommer ordentlich zugeschlagen. Satt aber ist Hasan Salihamidzic noch immer nicht, der Kader also noch nicht komplett.

Ein Name fehlt noch: Konrad Laimer! Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig (Vertrag bis 2023) dürfte auch noch den Weg an die Isar finden. Die Frage ist nur, wann? Die Sachsen haben das zweite FCB-Angebot für den 25-Jährigen bereits abgeschmettert. Vergangene Woche sollen die Bayern 23 Millionen für Laimer geboten haben - für RB zu wenig. Leipzig verlangt weiterhin 30 Millionen für den Wunschspieler von Julian Nagelsmann.

Konrad Laimer zum FC Bayern: Wechsel von RB-Star bald fix?

Nun aber besteht die Möglichkeit, dass alles ganz schnell geht. Denn noch vor dem DFL-Supercup am kommenden Samstag (20.30 Uhr) könnte der Deal jetzt doch noch über die Bühne gehen. Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg soll diese Woche die entscheidende in der Personalie werden. Dass sich die Bayern mit Laimer schon längst einig sind, ist ebenso kein Geheimnis, wie die Tatsache, dass der Österreicher nur nach München will.

Daher könnten sich die Bayern und RB Leipzig in den nächsten Tagen noch einmal an einen Tisch setzen und womöglich die Modalitäten klären. Denn Leipzig will Laimer ungern kommenden Sommer ablösefrei ziehen in den Süden lassen. Trotz des Vertrages bis 2023 beharrt RB-Boss Oliver Mintzlaff allerdings auf die hohe Ablöseforderung von 30 Millionen. Fraglich nur, wie lange noch?

Konrad Laimer könnte bald beim FC Bayern spielen. © IMAGO / Karina Hessland

Das erste FCB-Angebot in Höhe von 19 Millionen war RB ebenso wenig gut genug, wie die 23 Millionen zuletzt. Nun aber könnte schon bald noch einmal Bewegung in die Sache kommen, damit das Thema vor dem ersten Pflichtspiel in dieser Saison vom Tisch ist.

Rekord-Summe 222 Millionen Euro: Die 11 teuersten Transfers der Geschichte Fotostrecke ansehen

Aufgrund der Knie-OP von Leon Goretzka und dem bislang noch nicht bekannten Zeitpunkt für dessen Rückkehr, will der FC Bayern seinen Kader spätetens vor dem Bundesliga-Saisonstart am 5. August möglichst komplett haben. Oliver Kahn bestätigte kürzlich im tz-Interview, dass man mit Laimer „im Austausch“ sei: „Man muss einfach schauen, wie sich das jetzt entwickelt“, so der FCB-Boss weiter.

RB-Geschäftsführer Mintzlaff reagierte zuletzt etwas gereizt vom ständigen Interesse der Bayern an den RB-Stars. „Ich hoffe, dass die Bayern auch mal andere Ideen finden und nicht immer unsere Spieler holen“, so der 46-Jährige bei Servus TV. Womöglich geht‘s jetzt bei der Personalie Laimer trotzdem ganz schnell. Hasan Salihamidzic ist nach dieser Transfer-Sommer inzwischen alles zuzutrauen. (smk)