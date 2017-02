„Ich bin ganz eindeutig ein Abenteuertyp“

von Andreas Werner schließen

Fridolina Rolfö, der einzige Neuzugang des Frauen-Teams des FC Bayern im Winter, spricht im Interview über ihren deutschen Albtraum, gefährliche Affen, Eiswandern in Neuseeland und ein Olympisches Turnier im Rollstuhl

München – Das Testspiel des Frauen-Team des FC Bayern gegen den FC Arsenal lief im Trainingslager in Cadiz vom Ergebnis her zwar bestens – die Münchnerinnen siegten 3:1 –, doch es gab auch eine Hiobsbotschaft: Der schwedische Neuzugang Fridolina Rolfö (23) wurde nach zwölf Minuten verletzt ausgewechselt. Heute wird in München eine Untersuchung ergeben, ob die Stürmerin pausieren muss. Im Interview spricht sie über ihre Ziele in München.

Fridolina Rolfö, warum haben Sie sich für Bayern entschieden?

Fridolina Rolfö: Ich wollte unbedingt ins Ausland, und mein Wunsch war die Bundesliga, weil es im Frauenfußball die stärkste Liga der Welt ist. Als der Kontakt mit dem FC Bayern zustande gekommen ist, musste ich nicht lange nachdenken. Ich kenne das Team, es ist ein sehr gutes Team mit vielen deutschen Nationalspielerinnen, das große Ziele verfolgt und noch viel schaffen kann.

Wie war die Reaktion in Ihrer Heimat, als Ihr Wechsel bekannt wurde?

Rolfö: Es war schon groß in den Nachrichten bei uns zuhause. Der FC Bayern ist mit Borussia Dortmund der beliebteste Klub in Schweden – obwohl in München bisher sehr selten Schweden gespielt haben.

Aber ein Schwede hat hier Geschichte geschrieben. Kennen Sie Patrik Andersson persönlich?

Rolfö: Ich kenne ihn leider noch nicht persönlich, aber natürlich weiß ich, wer das ist.

Er schoss hier im Saisonfinale 2001 eines der bekanntesten Tore in Bayerns Vereinsgeschichte – nur dank ihm wurden die Bayern damals Meister.

Rolfö: Oh wirklich? Das wusste ich nicht. Na sehen Sie, jetzt habe ich auch schon einen guten Gesprächsstoff, wenn ich ihn mal treffen werde. Er soll mir bitte verraten, wie ich beim FC Bayern Geschichte schreiben kann (lacht).

Sie sagten, die Bundesliga hatte bei Ihnen Priorität. Dabei hat der deutsche Frauenfußball dem schwedischen oft übel mitgespielt: Kam es bei einem Turnier zum Duell, siegten verlässlich die Deutschen. Ist der deutsche Fußball nicht der Albtraum der schwedischen Nationalelf?

Rolfö: Doch, das stimmt. Albtraum trifft es sehr gut. Jetzt haben wir auch gerade wieder erst im letzten Sommer das Finale bei den Olympischen Spielen gegen sie verloren. Es ist ein Albtraum, aber das macht natürlich auch die Faszination aus. Ich sehe das hier bereits seit dem ersten Training, dass die Mädels viel besser ausgebildet sind als in Schweden. Sie haben in den meisten Situationen viel bessere Lösungen. Bei der EM im Sommer sind wir schon wieder in der gleichen Gruppe. Unsere Trainerin Pia Sundhage sagte uns: „Jetzt sind wir dran!“

Das Gleiche sagte sie letztens vor dem Finale der Olympischen Spiele . . .

Rolfö: (seufzt) Ich weiß. Und wieder haben wir verloren. Aber wir geben nicht auf. Ich weiß zum Beispiel noch mein Länderspieldebüt 2014. Es war ein 1:2 gegen Deutschland, aber ich kam sechs Minuten vor dem Ende und hatte eine riesige Chance zum Ausgleich. Das zeigt: Chancen gibt es immer. Wir müssen nur lernen, sie in so einer mannschaftlochen Geschlossenheit wie die Deutschen zu nutzen.

Sie selber fehlten beim Finale in Rio. Im Viertelfinale brachen Sie sich das Bein, reisten aber nicht ab.

Rolfö: Ja, ich wollte beim Team bleiben. Obwohl es schwer war. Ich saß anfangs sogar im Rollstuhl. Da fühlst du dich nicht gut,wenn du siehst, wie deine Kolleginnen weiter locker herumlaufen können. Ich war sogar richtig sauer. Aber die Mädels haben sich sehr gut um mich gekümmert.

Es gibt Fotos von Ihnen – da noch ohne Rollstuhl – beim Besuch eines Wasserfalls in Brasilien.

Rolfö: Ja, es war wunderschön. Reisen ist meine Leidenschaft. In Schweden hatten wir im Dezember immer ein paar Wochen spielfrei, da bin ich immer für vier Wochen verreist. Mein Lieblingsreiseziel ist Neuseeland. Es ist unglaublich, was man dort alles erleben kann, ich werde definitiv bald mal wieder hin. Ich bin nicht so der Typ, der die ganze Zeit am Strand liegt, ich bin ganz eindeutig ein Abenteuer-Typ. Wandern, Kajakfahren, Surfen, Tauchen – gefällt mir alles. Es tut auch gut, bei solchen Aktivitäten mal ganz vom Fußball abzuschalten. Danach bin ich immer wieder voller Energie.

Sie fuhren zum Beispiel Kajak in Vietnam, waren klettern in Brasilien und eiswandern in Neuseeland – wenn Sie so ein Abenteuertyp sind: War es denn auch mal irgendwo so richtig gefährlich?

Rolfö (überlegt): Eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich passe schon auf mich auf. Einmal, in Sri Lanka, rannten uns Affen hinterher und wollten uns beißen. Sie hätten uns nicht killen können oder so was, sie waren nicht groß. Aber wir haben später die Leute dort gefragt, und sie sagten: Doch, da muss man schon aufpassen. Sie haben fürchterliche Zähne. Es war gut, dass wir so schnell rennen konnten. Das Eiswandern war übrigens ein Highlight – und nicht gefährlich, wir waren sogar in kurzen Sachen unterwegs, weil es warm war. Ein Gletscher in Neuseeland. Die Führer sagten uns, in zehn Jahren wird es ihn nicht mehr geben. Wir sind mit einem Helikopter hingeflogen und dann dort gewandert. Unvergesslich. In der Mitte war ein See: Ich habe nie zuvor so ein kristallblaues Wasser gesehen. Man konnte es auch trinken. Also wie gesagt: Ein Traum, alles.

Da Sie ein Abenteuer-Typ sind: Ist der FC Bayern für Sie ein Abenteuer?

Rolfö: Nein. Das ist mein Beruf. Ich habe hier Ziele. Ich möchte in München eine bessere Spielerin werden. Champions League zu spielen ist ein Traum. Mein Ziel ist es, mit dieser Mannschaft alles zu gewinnen, was möglich ist.

Und mit Schweden im Sommer die EM?

Rolfö: Ja, sicher. Die Favoriten sind Deutschland, Frankreich und England. Danach kommen wir mit Gastgeber Niederlande und Norwegen. Wir müssen wie Deutschland als ein Team besser funktionieren.

Spricht man vom schwedischen Frauenfußball, kommt man an der Ausnahmespielerin Lotta Schelin nicht vorbei. Ist sie auch ein Idol für Sie?

Rolfö: Ja, natürlich. Sie kommt aus der gleichen Region wie ich, also habe ich natürlich noch mehr auf sie geachtet. Es war ein komisches Gefühl, dann plötzlich mit ihr zusammen in der Nationalelf zu spielen, als Stürmerin, Seite an Seite.

Wie sehen Sie Zlatan Ibrahimovic? Es gibt sogar das Verb „zlatanisieren“, das bedeutet, einen Gegner zu dominieren. Gibt es bei Ihnen auch das Verb „rolfönisieren“?

Rolfö (lacht): Nein. Noch nicht. Ich muss also daran arbeiten.

