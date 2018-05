Comeback zum Pokalfinale! So plant Heynckes mit Neuer

Manuel Neuer steht angeblich am Samstag im Bayern-Kader für das DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Das berichtet die Bild.

München - 245 Tage ist es her, dass Manuel Neuer sein letztes Spiel für den FC Bayern machte. Am 16. September 2017 beim 4:0 gegen den FSV Mainz 05 stand er letztmals im Kader des Rekordmeisters. Nun das Comeback des Bayern-Kapitäns.

Zumindest behauptet das die Bild. Somit wäre der Keeper spielfit, was auch ein wichtiges Zeichen für Jogi Löw und das DFB-Team wäre.

Für einen Startelfeinsatz ist Neuer im Pokalfinale am Samstag gegen Eintracht Frankfurt aber nicht vorgesehen, da wird Sven Ulreich definitiv zwischen den Pfosten stehen. Da hatte Don Jupp zuletzt bereits versichert.

Neuer absolviert komplettes Mannschaftstraining

Der Weltmeister hatte am Dienstag erstmal das komplette Mannschaftstraining absolviert und soll am Mittwoch bei einer geheimen Einheit voll in die Zweikämpfe gegangen sein.

Drei andere Stars bereiten Heynckes aber Kopfzerbrechen. Thomas Müller leidet an einem Mageen-Darm-Infekt, auch Joshua Kimmich ist leicht erkältet. Arjen Robben hat immer noch Probleme mit den Adduktoren. Alle drei stehen für Samstag offenbar auf der Kippe.

Neuer steht im vorläufigen Aufgebot der Nationalmannschaft für die WM in Russland. Ob der DFB-Kapitän am 4. Juni auch im endgültigen Kader steht, wird Bundestrainer Joachim Löw in den kommenden Tagen beurteilen, wenn Neuer nach dem Pokalfinale zum DFB-Team ins Trainingslager nach Südtirol reist.

Der 32-Jährige hatte sich im Herbst seinen insgesamt dritten Mittelfußbruch zugezogen und fiel seitdem aus. Nun aber scheint sein Comeback endlich absehbar.

