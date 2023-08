FC Bayern erzielt Einigung mit Torhüter: Neuzugang bereits im Anflug?

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern geht mit Sven Ulreich als Nummer Eins in die neue Saison. Und dahinter? Nun gibt es eine Einigung mit einem neuen Keeper.

Update vom 18. August, 07.01 Uhr: Bei der Suche nach einem neuen Torhüter ist der FC Bayern München offenbar fündig geworden. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky, die die tz bestätigen kann, sollen sich der deutsche Rekordmeister und der israelische Torwart Daniel Peretz bereits über einen Wechsel einig sein. Der 23-Jährige soll einen Vertrag bis Ende Juni 2027 erhalten, sollten sich die Bayern mit Maccabi Tel Aviv über eine Ablöse einigen. Laut Sky bieten die Münchner rund zwei Millionen Euro plus lukrativer Bonuszahlungen. Eine Einigung werde zeitnah erwartet.

„Wir sind nach wie vor dran und versuchen, einen Torhüter zu verpflichten“, hatte Trainer Thomas Tuchel zuvor am Donnerstag bei der Pressekonferenz gesagt, ohne auf Spekulationen zu Kandidaten einzugehen. In Sven Ulreich (35), der beim Bundesligastart an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) bei Werder Bremen zwischen den Pfosten stehen soll, haben die Bayern aktuell nur einen erfahrenen und fitten Torwart in ihrem Kader.

Beim angeschlagenen Nationaltorwart Manuel Neuer rechnen die Münchner in den kommenden Wochen mit der Rückkehr ins Mannschaftstraining. „Wir haben grundsätzlich eine sehr positive Nachricht, weil der Eingriff bei Manu sehr positiv wirkt“, sagte Tuchel. Die Prognose für den Wiedereinstieg Neuers ins Mannschaftstraining habe sich „deutlich verkürzt. Die Entwicklung bei Manu ist extrem positiv.“ Neuer hatte sich nach der WM im Dezember vergangenen Jahres einen Beinbruch zugezogen.

Keeper ließ DFB-Team bereits verzweifeln: Wird er nun die neue Nummer Zwei beim FC Bayern?

Erstmeldung vom 17. August, 10.58 Uhr: München – Noch ist das Transferfenster ein paar Tage geöffnet. Das ist für den FC Bayern München eine gute Nachricht.

Zwar haben die Bayern-Bosse beim Treffen der Transfer-Taskforce „Ausschuss Sport“ am Mittwochnachmittag festgelegt, dass keine neue Nummer Eins verpflichtet wird, sondern Sven Ulreich das Vertrauen ausgesprochen bekommt. Dennoch könnten die Münchner noch einen weiteren Keeper verpflichten.

Daniel Peretz Geburtsdatum: 10. Juli 2000 (23 Jahre) Verein: Maccabi Tel Aviv (Vertrag bis 2024) Position: Torhüter Marktwert: 4 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern sucht einen Ulreich-Backup: De Gea passt eher nicht ins Anforderungsprofil

Die Hoffnung, dass Manuel Neuer in absehbarer Zeit sein Comeback gibt, ist offenbar vorhanden. Bis es aber so weit ist, dürften noch ein paar Tage und Wochen ins Land ziehen. Und nur mit Ulreich und Nachwuchs-Keeper Tom Ritzy Hülsmann in die Spielzeit zu gehen, wäre ein großes Risiko.

Daher sind an der Säbener Straße zuletzt viele Namen gehandelt worden. David De Gea wäre zwar eine Option, weil er erfahren ist und ablösefrei zu haben wäre. Allerdings passt der Spanier nicht ganz ins sportliche Anforderungsprofil des FC Bayern.

Thomas Tuchel und der FC Bayern haben offenbar Daniel Peretz (r.) als Ulreich-Backup im Fokus. © IMAGO / Sven Simon / Beautiful Sports

Daniel Peretz ließ DFB-Team bereits verzweifeln: Wird er die neue Nummer Zwei beim FC Bayern?

Anders sieht das wohl bei Daniel Peretz aus. Der israelische U21-Keeper, der die DFB-Auswahl bei der EM im Juni im Gruppenspiel (1:1) mit zwei gehaltenen Elfmetern zur Verzweiflung brachte, wurde laut israelischen Medien zuletzt bei den Bayern gehandelt. Laut Sportbild wurde über Peretz in den vergangenen Tagen gar intern intensiv diskutiert.

Der 23-Jährige steht bei Maccabi Tel Aviv im Tor und hat zudem einen deutschen Pass. Darüber hinaus läuft Peretz‘ Vertrag im kommenden Jahr aus, was den jungen Keeper zu einer günstigen Bayern-Lösung machen könnte. Problem: Maccabi besitzt wohl eine vereinsseitige Option, den Vertrag für zwei weitere Jahre zu verlängern.

Torhüter-Dilemma beim FC Bayern: Kepa sagte ab, Rulli verletzte sich

Mit Yann Sommer (Inter Mailand) und Alexander Nübel (ausgeliehen an den VfB Stuttgart) haben die Bayern bereits zwei Torleute in dieser Transferperiode abgegeben. Ursprünglich war der Plan Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea als Nummer Eins zu verpflichten. Doch dieser Transfer zerschlug sich.

„Wir waren sehr nah dran“, sagte CEO Jan-Christian Dreesen bei der Vorstellung von Harry Kane: „Wir hätten normalerweise mit Kepa heute oder morgen einen neuen Torwart präsentieren wollen, wenn er sich nicht ganz zum Schluss für Real Madrid entschieden hätte“. Auch die Verletzung von Geronimo Rulli von Ajax Amsterdam sorgte letztlich dafür, dass die Bayern Ulreich das Vertrauen aussprachen – und stattdessen lieber nach einem Backup für den 35-Jährigen suchen.

FC Bayern hofft auf zeitige Rückkehr von Manuel Neuer – und baut Peretz dahinter auf?

Damit machen die Münchner auch den Weg frei für ein Comeback von Neuer. Man ist optimistisch, dass der Kapitän „innerhalb des zweiten Halbjahres zurückkommen wird“, wie Dreesen verlauten ließ. Dahinter könnte sich ein junger, talentierter Keeper in den kommenden Jahren in Ruhe entwickeln.

Vielleicht ist Daniel Peretz bald ja schon beim FC Bayern. Ein bisschen Zeit haben sie an der Säbener Straße dafür ja noch … (smk)