Neuer FCB-Sportdirektor: Jetzt geht‘s ganz schnell

Der neue Sportdirektor des FC Bayern kann zu einem der mächtigsten Männer beim Rekordmeister aufsteigen. Präsident Uli Hoeneß wird den Neuen wohl schon nächste Woche verkünden.

Die Entscheidung hat Bayern-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bei der Abschlusspressekonferenz in Singapur angekündigt: „Der Plan ist, dass der neue Mann Sportdirektor wird. Und wenn derjenige sich etabliert, hat er sicherlich auch die Aussicht in das Vorstandsgebäude einzuziehen.“ Ein lukrativer Posten also, wenn man bedenkt, dass die Ära Hoeneß/Rummenigge langsam zu Ende geht.

Mit seiner Aussage grenzt Rummenigge den Kandidatenkreis zumindest etwas sein. Anders als Matthias Sammer wird der neue Mann nicht sofort in die Vorstandsebene gehoben. Das lässt darauf schließen, dass der neue FCB-Sportdirektor wohl eher noch ein Neuling auf diesem Gebiet ist.

Ein Name war freilich auch am Donnerstag nicht aus dem Bayern-Boss herauszukitzeln: „Wir haben ja ein gewisses Prozedere einzuhalten. Das sieht so aus, dass Uli Hoeneß dieses auch mit seinen Kollegen im Aufsichtsrat abzustimmen hat und am Ende des Tages beschließen muss.“

Ein Name kann sicher von der Liste gestrichen werden: Miroslav Klose. Der Wunsch der Münchner sei es, dass der WM-Rekordtorschütze in Zukunft weiterhin Botschafter-Aufgaben für den FCB übernehme, sofern er Lust und Zeit habe.

Zu wenig Zeit, um sich täglich mit der Mannschaft in der Kabine auseinanderzusetzen, hat hingegen Rummenigge. Sein Kalender ist vollgepackt mit internationalen Terminen. „Ich kann mich hin und wieder mit dem Trainer austauschen, für das andere bin ich zu viel unterwegs in der Welt.“ Darum freut er sich, wenn der Sportdirektor als Bindeglied zwischen Team, Trainer und Vorstand seine Arbeit aufnimmt. „Grundsätzlich waren wir immer der Meinung, dass wir diesen Part besetzen müssen. Es war dann eben nur keiner zu dem Zeitpunkt da, von dem wir geglaubt haben, dass er den Part so ausführt, wie wir uns das vorstellen“, so der 61-Jährige.

Zwei interessante Botschaften in Sachen Sportdirektor hatte der Vorstandsvorsitzende dann aber doch noch im Ärmel: Laut Rummenigge wird es Uli Hoeneß vorbehalten sein, den neuen Bayern-Mann zu verkünden und wohl auch schon sehr viel früher als vom FCB-Präsidenten Anfang der Woche angekündigt.

Gefragt, ob der neue Mann vielleicht schon nächste Woche vorgestellt werde, antwortete der Bayern-Boss: „Das würde ich nicht ausschließen. Sie kennen alle Uli Hoeneß, der ist in manchen Sachen manchmal ganz schön schnell.“