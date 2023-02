Bayern-Stars solidarisieren sich mit Neuer: Zündstoff-Interview Thema in der Kabine

Von: Alexander Kaindl

Manuel Neuers Zündstoff-Interview sorgt für Diskussionen beim FC Bayern München - natürlich auch in der Kabine des Rekordmeisters.

München - Der FC Bayern München hat dank eines turbulenten 4:2-Sieges in Wolfsburg den ersten Bundesliga-Erfolg des Jahres gefeiert. Gesprächsthema Nummer eins war an diesem Sonntag aber ein Spieler, der gar nicht auf dem Platz stand: Manuel Neuer. Der Kapitän sorgte mit seinem viel diskutierten Interview für Schlagzeilen. Darin greift er die Bayern-Bosse und Trainer Julian Nagelsmann an.

Manuel Peter Neuer Geboren: 27. März 1986 (Alter: 36 Jahre), Gelsenkirchen Torwart Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 12 Millionen Euro

Manuel Neuer über Tapalovic-Entlassung: „Das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe“

Neuer bewertet die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic als das „Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe“. Der Bayern-Keeper ist privat eng mit „Tapa“ befreundet, wegen Unstimmigkeiten im Trainerteam musste der Kroate vor wenigen Wochen seinen Hut nehmen.

Neuer bezeichnete die Trennung im SZ-Interview als einen „Schlag, als ich am Boden lag“. Ihm sei das „Herz rausgerissen“ worden.

Bayern-Stars solidarisieren sich mit Neuer: Skandal-Interview Thema in der Kabine

In der Öffentlichkeit und selbstredend bei den Bayern-Bossen kamen diese Aussagen überhaupt nicht gut an. Oliver Kahn kündigte Gespräche mit dem Kapitän an, Hasan Salihamidzic verurteilte die Aktion ebenfalls. Trainer Julian Nagelsmann meinte, er hätte „das Interview nicht gegeben“.

Und wie stehen Neuers Kollegen zu der ganzen Chose? Natürlich ist das Interview des Kapitäns aktuell auch Thema in der Kabine. Einige Bayern-Stars sollen sich nach kicker-Informationen mit Neuer solidarisiert haben. Welche Spieler das sind, ist nicht bekannt. Aber natürlich birgt eine solche Situation weiteren Zündstoff, wie tz.de berichtet. Droht den Bayern bald ein noch viel größeres Chaos?

Kapitän Manuel Neuer sorgt für Diskussionen beim FC Bayern München. © Ulrich Wagner / Imago

Neuer und Nagelsmann: Zoff zwischen Kapitän und Trainer?

Neuer und Nagelsmann, der mit seiner „Zukunftsmusik“-Aussage tief blicken lässt, sollen schon seit längerer Zeit nicht das beste Verhältnis haben. Das könnte laut kicker auch daran liegen, dass der Coach eher Joshua Kimmich als Hauptansprechpartner betrachtet - und eben nicht Kapitän Neuer. Dieser soll häufig außen vor geblieben sein. Die Verletzung, die Tapalovic-Entlassung und nun auch noch das Interview - die Beziehung verschlechtert sich weiter.

Diese ganzen Diskussionen kommen zur Unzeit, wie schon Kahn in seiner ersten Reaktion anmerkte. Schließlich steht der FC Bayern kurz vor dem Champions-League-Achtelfinale bei Paris Saint-Germain. Die Spieler - ob pro oder contra Neuer - gaben in Wolfsburg eine zunächst beeindruckende Antwort auf dem Platz: Nach 19 Minuten stand es schon 3:0. Reibung erzeugt Feuer. (akl)