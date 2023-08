Letzte Saison noch anders

Von Florian Schimak schließen

Der FC Bayern startet am Freitagabend bei Werder Bremen in die Saison. Auf der Münchner Bank wird es dabei eine Veränderung geben.

München – Endlich geht‘s wieder los!

Die Vorfreude der Fans des FC Bayern München auf die neue Bundesliga-Saison dürfte spätestens seit dem vergangenen Freitag ins Unermessliche gestiegen sein. Der Grund: Die Verpflichtung von Harry Kane.

Marco Neppe Geburtsdatum: 14. Juni 1986 (37 Jahre) Position: Technischer Direktor Bisherige Positionen: 2014-2017 Scout, 2017-2021 Leiter der Scouting-Abteilung, seit 2021 Technischer Direktor

FC Bayern und Harry Kane: Superstar wird gegen Werder Bremen starten

Der neue Rekord-Transfer der Münchner wird am Freitagabend bei Werder Bremen sein Debüt in der Startelf feiern. Am Samstag beim Supercup gegen RB Leipzig saß Kane damals zunächst auf der Bank.

Aus nachvollziehbaren Gründen wurde der Transfer des 30-Jährigen erst in der Nacht finalisiert. Nun hat Kane eine Woche mit seinen neuen Mannschaftskollegen trainiert und ist bereit.

+ Thomas Tuchel (r.) verliert auf der Bayern-Bank einen Mann an seiner Seite. © IMAGO/Markus Fischer

Bereits gegen Leipzig war‘s zu sehen: Auffällige Neuerung auf Bayern-Bank

Apropos Bayern-Bank: Dort war gegen RB eine Neuerung zu beobachten. Nicht, dass Kane dort saß, sondern dass einer fehlte, der in den vergangenen Jahren dort immer zu finden war. Die Rede ist von Marco Neppe.

Der Technische Direktor der Bayern saß unter Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn immer unten am Spielfeldrand an der Seite der Trainer. Zunächst neben Julian Nagelsmann, inzwischen an der von Thomas Tuchel. Nun aber wird Neppe auf der Tribüne Platz nehmen.

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars

Marco Neppe beim FC Bayern: Vom Scout zum Technischen Direktor

Grund sind nicht etwa Unstimmigkeiten mit Tuchel, ganz im Gegenteil. Mit dem Coach hat Neppe ein Top-Verhältnis. Gemeinsam planten sie in diesem Sommer den Bayern-Kader, tüteten zusammen mit CEO Jan-Christian Dreesen den Kane-Deal mit viel Geduld ein. Nun eine Art „Beförderung“ von der Bank auf die Tribüne.

Tuchel und Neppe bewegen sich auf einer Wellenlänge. Der 37-Jährige, der einst für Eintracht Frankfurt spielte, ist dabei noch das letzte personelle Überbleibsel vom Trio Kahn/Brazzo/Neppe, das den Trainer im März nach München holte.

Marco Neppe und Thomas Tuchel mit Top-Verhältnis – wie läuft‘s unter Christoph Freund?

Spannend wird zu sehen sein, wie es aussieht, wenn ab dem 1. September ein neuer starker Mann im sportlichen Bereich beim FC Bayern anfängt. Dann wird Christoph Freund neuer Sportdirektor, Neppe bleibt Technischer Direktor.

Mit seinem Wechsel auf die Tribüne hat Neppe ja immerhin schon mal einen kleinen Aufstieg hinter sich. Den Platz wird er so schnell wohl nicht räumen müssen. (smk)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Markus Fischer