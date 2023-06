Erster Neuzugang fix: FC Bayern bestätigt Transfer von Leipzigs Laimer

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München hat den nächsten Neuzugang verpflichtet. Von RB Leipzig kommt Konrad Laimer ablösefrei an die Säbener Straße.

München – Die Kaderplanung läuft beim FC Bayern München auf Hochtouren. Nach einer enttäuschenden Saison will der deutsche Rekordmeister die Mannschaft umkrempeln und auf verschiedenen Positionen verstärken. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde oft über einen Transfer von Konrad Laimer spekuliert, jetzt hat der FCB den Neuzugang bestätigt. Der Österreicher wechselt ablösefrei von RB Leipzig an die Säbener Straße.

FC Bayern verpflichtet Laimer

Wie der FC Bayern München bekannt gab, unterschreibt Laimer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. „Wir freuen uns, Konrad Laimer verpflichtet zu haben. Er kommt als neuer, alter DFB-Pokalsieger zu uns – und gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern“, sagte Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, zum Neuzugang aus Leipzig.

Konrad Laimer selbst freut sich auf seine neue Aufgabe in der bayerischen Landeshauptstadt: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt. Ich werde alles für den Verein und die Fans geben. Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele – genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten.“

FC Bayern: Laimer kommt ablösefrei

Der 26-Jährige wurde in der Jugendakademie von Red Bull Salzburg ausgebildet und gab im September 2014 sein Debüt im Profibereich. Nach drei österreichischen Meisterschaften und drei Pokalsiegen zog es den Mittelfeldspieler 2017 nach Deutschland zu RB Leipzig. Bei den Sachsen eroberte er sich schnell einen Stammplatz und machte sich unverzichtbar.

Im Trikot von RB Leipzig absolvierte Laimer 190 Pflichtspiele, in denen er 15 Tore erzielte und 19 Treffer vorbereitete. Mit den roten Bullen feierte der 26-Jährige zwei Erfolge im DFB-Pokal, zuletzt erst mit einem 2:0-Sieg über Eintracht Frankfurt. Für sein Heimatland Österreich absolvierte Laimer 26 Länderspiele, in denen ihm zwei Treffer gelangen. (smr)