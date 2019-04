In Bremen gesperrt, ins Pokal-Finale will Niklas trotzdem: Süle heizt nun Kollegen ein 

Exilbremer freuen sich für die Zukunft ihrer Heimatstadt Bremen und für Bayern München ab Mittwoch hoffentlich doppelt

Die Heimatstadt Bremen leidet sehr unter den vielen, gewaltbereiten Fans und den stadtangehörigen Hooligans und Ultras des ortsansässigen Bundesliga-Bolzclubs, die von vielen aus dem Umland unterstützt werden. Schon an der Autobahnzufahrt, die von der A 1 auf die A 27 führt, wird man neuerdings mit der Werbung: "Werder-Bremen-Stadt" belästigt und möchte deshalb nach einer anderen Autobahnabfahrt suchen. Der mit einer Produktionsstätte noch ortsansässige, international größte Brauereikonzern, hat sogar eine Biermarke auf den Markt gebracht, die als Etikett ein stilisiertes Fußballtrikot in Vereinsfarben aufweist. Die hat als Symbol für "den 12. Mann", der nicht auf dem Platz steht und hiermit die Fans meint, die ihre Mannschaft, lautstark und mit Fanrandale verbunden, den Rücken stärken, aufgedruckt bekommen. Nicht nur auf den ersten Blick symbolisiert sie jedoch auch, dass der 12. Mann eine braune Flasche ist, die bis zum Hals mit Bier abgefüllt ist, und trifft so auf an jedem Bundesligawochenende auf den Straßen herumtorkelnde, real existierende "Sportfans", als ihre Abbilder.

Die nun anstehende Hauptsache ist für Exilbremer, dass die Bayern am kommenden Mittwoch im Weser-Stadion deutlicher gewinnen und Werder Bremen im heimischen Stadion aus dem DFB-Pokalwettbewerb aussteigen lassen.

Vielleicht kann man sich dann auf ein Nord-Süd-DFB-Pokal-Endspiel in der Bundeshauptstadt freuen, dass den HSV am Ende zeigt, weshalb er in der zweiten Liga steht, wo er, sofern alles gut geht, in der übernächsten Saison dann auf Werder Bremen treffen kann und in der nächsten schon auf Hannover.

Dank der Bayern, haben die Bremer gestern schon einmal wieder eine Chance mehr vertan, am Ende der Saison einen Tabellenplatz einzunehmen, der sie an einem internationalen Wettbewerb teilhaben lässt. Der Knoten, sehr lange ohne Niederlage zu sein und die meisten Unentschieden eingefahren zu haben, ist endlich geplatzt.

Wolfsburg hat an diesem Osterwochenende noch die Chance, den Bremern ein weiteres "Ei" ins Nest zu legen. Exilbremer drücken ihnen morgen Abend die Daumen gegen Frankfurt. Nicht, das Werder noch immer auf Platz 8 steht und die theoretische Chance hat, über das Nachrück- und Ergänzungsverfahren, das den DFL-Mannschaften unter Umständen die Teilnahme von noch zwei mehr Bundesligavereinen an internationalen Wettbewerben ermöglichte, hierunter zu sein.

Exilbremer sind aber erst richtig zufrieden, ist der in ihrer Heimatstadt ortsansässige Bolzklub am Ende dieser Saison Tabellenführer der zweiten Tabellenhälfte und steigt nach der nächsten Saison in die 2. Liga ab.