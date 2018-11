„Total enttäuscht“: Niko Kovac tobt vor Wut - und geht auf die Spieler los

Nach dem Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf ist die Stimmung beim FC Bayern München im Keller. Neben FCB-Präsident Uli Hoeneß ist auch Trainer Niko Kovac bedient.

München - Der FC Bayern München liegt nach dem 12. Bundesliga-Spieltag neun Punkte hinter Tabellenführer Borussia Dortmund. Während der BVB beim FSV Mainz 05 2:1 (0:0) gewann, kam der FC Bayern gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf über ein 3:3 (2:1) nicht hinaus.

Dodi Lukebakio traf für die Gäste gleich dreimal. Den Ausgleich erzielte er in der Nachspielzeit (90.+3). Hässliche Szenen gab es schon vor dem Anpfiff, als Gäste-Fans sich wohl mit der Polizei eine wüste Schlägerei geliefert hatten.

FC Bayern München: Niko Kovac sauer auf seine Stars

Die Bayern rangieren durch das Unentschieden gegen die Fortuna weiter auf Position fünf - für Trainer Niko Kovac und seine teuren Superstars der Super-GAU.

"Ich bin nicht ein bisschen sauer. Ich bin richtig, richtig sauer. Ich bin total enttäuscht und verärgert über das, was wir in 90 Minuten gemacht haben. Wir haben den Sieg eigentlich schon in der Hand und dann machen wir Konzentrationsfehler beziehungsweise individuelle Fehler, die in der Bundesliga bestraft werden“, tobte der Bayern-Coach nach dem Spiel. Doch damit nicht genug. Vor allem die Verteidiger kriegen ihr Fett weg: "Ich bin alles andere als glücklich. Wir haben in der Abwehr zu viele Fehler gemacht. So darf man in der Bundesliga nicht verteidigen. Wir haben vor dem Spiel besprochen, dass der Gegner auf Konter spielen wird, sie haben einen sehr schnellen Stürmer vorne. Da dürfen wir nicht auf Abseits spielen. Da müssen wir mitgehen und die Pässe verhindern. Wenn du das nicht tust, hast du die Probleme."

Uli Hoeneß erhöht Druck auf Niko Kovac

Probleme, die nun auch Uli Hoeneß auf den Plan rufen. Der Präsident des FC Bayern München kochte nach dem Remis und erhöhte den Druck auf Kovac, für den die Luft immer dünner wird. Das Spiel am Dienstag in der Champions League soll der Kroate noch auf der Bayern-Bank erleben dürfen. Was danach mit ihm passiert, ungewiss.

Weitere Stimmen und Reaktionen zum Spiel des FC Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf:

Niko Kovac zur Reaktion auf das Unentschieden: "Wir haben in drei Tagen wieder ein Spiel. Wir müssen zusehen, dass wir am Dienstag den nötigen Punkt holen, den wir brauchen. Wir werden das intern besprechen, da können Sie sicher sein."

... zum bisherigen Saisonverlauf: "Sportlich haben wir uns das anders vorgestellt. Das erste Drittel der Saison ist gespielt, das ist unterdurchschnittlich, das muss man für Bayern-Verhältnisse so sagen. Jetzt haben wir das zweite Drittel, das muss überdurchschnittlich werden, denn wir werden die Punkte brauchen, um uns wieder nach oben zu pirschen."

... zum Ausfall von Gnabry: "Wir wollten eigentlich Serge Gnabry spielen lassen, der leider verletzungsbedingt passen musste, deshalb mussten wir die Aufstellung dort ein bisschen modifizieren. Gnabry hat schon vor zwei Tagen etwas verspürt, gestern beim Abschlusstraining sagte er, er kann einfach nicht sprinten. Wir haben gestern Abend nochmal versucht, ihn zu reaktivieren. Es hat nicht geklappt. Aber es ist nichts Schwerwiegendes, der Adduktor macht zu, da muss man zwei, drei Tage warten. Ich hoffe, dass er schon zum Champions-League-Spiel am Dienstag wieder dabei ist."

Thomas Müller will nicht über Meisterschaft reden

Manuel Neuer: "Da fehlen einem fast die Worte. Das darf uns nicht passieren. Wir sind bitter enttäuscht von uns selbst. Damit müssen wir jetzt leben, das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Wir müssen uns immer hinterfragen, der Trainer hinterfragt natürlich auch alles. Er gibt auch sein Bestes."

Thomas Müller: "Natürlich sah es heute lange Zeit nicht nach einem Unentschieden aus. Aber wenn man drei Tore gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause kassiert, müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Ich bin selbst gerade noch ein bisschen perplex: schon wieder kurz vor Schluss ein Gegentor bekommen. Da wird es natürlich mit einer Aufholjagd schwierig."

... über mittlerweile neun Punkte Rückstand auf Tabellenführer Dortmund: "Nach einem Last-Minute-3:3 brauchen wir nicht von der Meisterschaft sprechen. Wir wollten heute einen Sieg einfahren, drei Punkte machen, damit wir einen Schritt nach vorne kommen. Dass wir das nicht geschafft haben, hat jeder gesehen."

... zu den Gründen für den Negativtrend: "Wir stecken scheinbar in einer Phase, in der dann auch alles bestraft wird. Man muss die Gründe aufarbeiten, aber ich kann nicht direkt nach dem Spiel messerscharfe Analysen abgeben. Wir haben genügend Expertenrunden in Deutschland, die werden das dann schon auf den Punkt bringen. Wir stehen selbst jetzt wieder da und wissen nicht, was los ist. Wir haben ein engagiertes Spiel gemacht, vielleicht fehlt da die hundertprozentige Schärfe in der ganzen Mannschaft. Vielleicht sind wir dann zu leichtsinnnig."

Fortuna Düsseldorf feiert Unentschieden wie einen Sieg

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wenn man bei Bayern einen Punkt holt, dann fühlt sich das wirklich wie ein Sieg an. Wir haben es über 90 Minuten taktisch sehr, sehr gut gemacht, immer wieder auf Konter gewartet. Deswegen hat Lukebakio heute allein in der Spitze gespielt. Über ihn wollten wir dann zum Torerfolg kommen, das ist hundertprozentig aufgegangen."

Michael Rensing (Torhüter Fortuna Düsseldorf): "Für uns ist es gefühlt wie ein Sieg, nachdem man 1:3 zurückliegt, noch einen Punkt zu holen. Generell als Fortuna Düsseldorf in München einen Punkt zu holen, fühlt sich schon echt gut an. So kurz vor Schluss mit den 7000 mitgereisten Fans zu feiern, da gibt es nichts Schöneres."

Dodi Lukebakio (Dreifachtorschütze Fortuna Düsseldorf): "Wir wussten, dass es ein sehr wichtiges und schwieriges Spiel werden würde. Jeder wusste, dass wir gegen das beste Team in Deutschland spielen. Wir wollten auf dem Platz alles geben und ich glaube, das haben wir getan. Ich bin sehr stolz auf dieses Team. So müssen wir weitermachen."

Sky-Experte Christoph Metzelder über Niko Kovac: "Er ist sauer und ich gehe davon aus, dass er auch Konsequenzen zieht, weil die Luft für ihn langsam dünn wird. Er muss jetzt als Trainer klare, auch personelle Entscheidungen treffen. Denn mit der Art und Weise wie heute verteidigt wurde, kann er nicht zufrieden sein."

... zum Negativtrend der Münchner: "Nach zwölf Spieltagen nur 23 Tore - das ist ein brutal schlechter Wert für den FC Bayern. Gleichzeitig 17 Gegentore, das ist sonst gefühlt eine ganze Saisonausbeute in München. Wenn man sich die Gegentore anschaut: keine vernünftige Restverteidigung, keine vernünftige Absicherung gegen Verlegenheitsbälle von Düsseldorf hinter die Kette. Auf der anderen Seite in der Offensive, die Chancenverwertung, genau dasselbe Thema."

Sky-Experte Reiner Calmund zum Münchner Unentschieden und Dreifachtorschütze Dodi Lukebakio: "Das ist ein Blattschuss. Er ist ein sehr, sehr gutes Talent, dynamisch, schnell. Aber nach dem ersten Tor musst du das erkennen und dich darauf einstellen. Das ist ganz klar zu kritisieren."

heu/dpa