So feiern die Bayern ihre exklusive Meistersause - mit 2000 Fans

Der FC Bayern spielt am letzten Spieltag um die Meisterschaft. Sollten die Münchner erneut die Schale holen, feiern sie mit 2000 Fans am Nockherberg.

Update vom 17. Mai 2019: Sichert sich der Rekordmeister den Titel zum ersten Mal seit 19 Jahren wieder im eigenen Stadion und dazu noch am 34. Spieltag, dürften nach Abpfiff deutlich mehr Emotionen zu sehen sein als bei den letztjährigen Erfolgen in der Bundesliga. Klar ist auch, dass die Bayern-Stars im Falle der Meisterschaft am Nockherberg vorbeischauen. Sponsor Paulaner veranstaltet dort ein Fanfest, 2000 geladene Gäste sind dabei - darunter 300 tz-Leser, die bei der Ticket-Verlosung Glück hatten. Im Anschluss an diesen fixen Termin dürften die Kicker die Nacht zum Tage machen, ein genauer Plan dafür steht aber noch nicht. Schon letzte Saison feierten die Bayern am Nockherberg die Meisterschaft.

Balkon am Marienplatz ist schon reserviert - Leipzig entscheidet, welche Pokale präsentiert werden

München - Der berühmte Münchner Rathausbalkon am Marienplatz ist für den 26. Mai schon einmal reserviert. Am Tag nach dem Pokalfinale will sich der FC Bayern seinen Fans präsentieren - möglichst mit dem Double. Doch soweit will Trainer Niko Kovac vor den zwei Wochen der Wahrheit gar nicht denken.

"Ich habe gelernt, dass man erst alles erledigen muss, bevor man feiert. Ich weiß, dass der Fußball verrückt ist. Ich werde nicht den Tag vor dem Abend loben", sagte Kovac vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig. Entsprechend hat der Rekordmeister für Samstagabend auch keine Feierlichkeiten geplant.

Mit einem Sieg in Teil eins des mit Spannung erwarteten Duells gegen Leipzig würden sich die Münchner ihren 29. Meistertitel sichern, den siebten in Folge. Patzt Dortmund nicht, würde sich eine weitere Möglichkeit in der Liga am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt bieten.

Niko Kovac: „Wollen den ersten Matchball nutzen“

"Wir haben zwei Matchbälle, natürlich wollen wir versuchen, den ersten zu nutzen", betonte Kovac (47) - aber, so fügte er vor der Partie bei RB entschieden an: "Wir reden über eine sehr gute Mannschaft, die wie wir eine beachtliche Serie hingelegt hat. Wir müssen uns bis zur Decke strecken, um das Spiel zu gewinnen."

Dass die Bayern am 25. Mai erneut gegen Leipzig um den Pokal spielen, hat für Kovac keine Auswirkungen auf Samstag: "Das kann man nicht in einen Topf schmeißen. Es ist dieselbe Paarung, aber mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen."

Für Kovac selbst wäre der Gewinn der Meisterschaft mit den Bayern nach turbulenten Monaten eine Genugtuung. "Es war sehr intensiv und lehrreich, ein Rauf und Runter, aber es kann ein gutes Ende nehmen", betonte der Bayern-Coach, dessen Zukunft in München weiter offen ist.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erhöhte noch einmal den Druck. "Ich habe immer nur gesagt: Bei Bayern München musst du liefern. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Trainer. Aber es ist nun mal ein Erfolgsdenken beim FC Bayern und das ist notwendig", sagte er vor dem Leipzig-Spiel mehreren Medien. Für Kovac kann das nur bedeuten: Er ist zum Siegen verdammt.

Was ist mit Manuel Neuer, Herr Kovac?

Und das ohne seinen Kapitän. Nationaltorwart Manuel Neuer wird weiter fehlen. "Er ist noch nicht soweit", sagte Kovac. Der 33-Jährige fällt seit Wochen wegen eines Faserrisses in der Wade aus. Erneut wird Neuer von Sven Ulreich ersetzt.

Zudem fehlt Abräumer Javi Martinez (Wadenprellung). Das sei angesichts des schnellen Umschaltspiels der Leipziger "sehr ärgerlich. Er wird uns fehlen", betonte Kovac, dessen Team das Hinspiel gegen RB 1:0 gewonnen hatte.

Der Respekt bei Kovac vor Timo Werner ("Ein wirklich toller Spieler") und Leipzig ist groß. "Da steckt Struktur dahinter. Es gibt ein Konzept. Es gibt viele Klubs die Geld haben, woher auch immer, und nichts auf die Reihe bekommen. Man sollte das hervorheben, was da entwickelt wurde", lobte der Bayern-Trainer den Kontrahenten.

RB will sich von den schönen Worten aus München nicht einlullen lassen. "Die Bayern müssen dreifach punkten, wenn sie nicht von Dortmunds Ergebnissen abhängig sein wollen, und wir müssen nicht, aber wir wollen, haben richtig Lust und Bock auf dieses Spiel", betonte Trainer Ralf Rangnick. Er kann mit seiner Mannschaft eine Bayern-Feier am 26. Mai auf dem Rathausbalkon in München noch verhindern.

