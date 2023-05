Mit fünf Fünfer die Meisterschaft vergeigt? Bayern-Noten zur RB-Niederlage

Der FC Bayern hatten am 33. Spieltag RB Leipzig in der Allianz Arena zu Gast. Im Kampf um die Deutsche Meisterschaft musste ein Sieg her. Die tz-Einzelkritik.

München – Lediglich einen Punkt Vorsprung hatte der FC Bayern am 33. Spieltag gegenüber Verfolger Borussia Dortmund. Daher war klar, dass die Elf von Thomas Tuchel beim Topspiel gegen RB Leipzig einen Sieg benötigte, um im Kampf um die Deutsche Meisterschaft vorzulegen.

FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka (ab 70. Gravenberch) - Coman (ab 77. Tel), Musiala, Gnabry (ab 70. Sané) - Müller

FC Bayern gegen RB Leipzig: Noten und Einzelkritik zum Auftritt der FCB-Stars

Die Münchner bestimmten von Anfang an die Partie und ließen die Gastgeber kaum ins Spiel kommen. Thomas Müller, der wieder in der Startelf stand, hatte die erste große Chance. Doch der 33-Jährige scheiterte an RB-Keeper Janis Blaswich.

Kurz darauf machte es Serge Gnabry besser und vollendete in der 24. Minute fulminant zur verdienten Bayern-Führung. Es war Gnabrys fünfter Treffer in den vergangenen vier Spielen. Im Anschluss verpasste Youngster Jamal Musiala das 2:0 knapp.

Gnabry bringt Bayern gegen RB Leipzig in Führung

In der 34. Minute war dann Yann Sommer das erste Mal – aber gleich doppelt – gefordert. Erst parierte der Schweizer gegen einen Schuss von Dominik Szoboszlai stark, dann blieb er im Eins-gegen-eins gegen Christopher Nkunku Sieger.

Noch vor der Pause verpassten die Bayern zu erhöhen, weil Kingsley Coman einen Kopfball aus sieben Metern nach starker Vorarbeit von Joao Cancelo völlig frei neben den RB-Kasten setzte. Daher ging es mit 1:0 in die Pause.

Doppelschlag durch RB Leipzig: Laimer und Nkunku drehen Partie

Im zweiten Durchgang machten die Gäste dann ordentlich Druck, den ersten Abschluss aber hatten doch die Bayern durch Joshua Kimmich (61.). In der 65. Minute klingelte es dann aber doch im Bayern-Tor, weil die Tuchel-Elf nach einem Eckball in einen bitteren Konter lief. Konrad Laimer erzielte schließlich das 1:1.

Der Gegentreffer setzte den Münchnern zu. Für den Rekordmeister kam es dann noch schlimmer. Benjamin Pavard foulte im Strafraum Nkunku, der sich den Strafstoß schnappte und humorlos zum 1:2 für RB Leipzig ins Netz drosch. In der 84. Minute war dann Szaboszlai zur Stelle – wieder vom Punkt, nachdem Noussair Mazraoui der Ball an die Hand sprang.

Das 1:3 war auch den Endstand – und somit eine Steilvorlage für den BVB, der am Sonntagabend mit einem Sieg beim FC Augsburg vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung übernehmen kann. (smk)

Yann Sommer

Der Schweizer Schlussmann parierte in der 34. Minute einen Volleyschuss von Szoboszlai. Kurz darauf rettete er gegen Nkunku und Olmo. Beim 1:1 durch Laimer spekulierte er auf die falsche Ecke. Bei den Elfmetern ohne Chance. Insgesamt ordentlich - in der Schlussphase verhinderte er sogar noch Schlimmeres. Note: 3

Noussair Mazraoui

Offensiv ohne großen Akzente. Von Trainer Thomas Tuchel bekam er ab und an Anweisungen. In der Schlussphase verursachte er durch ein Handspiel den zweiten Leipziger Strafstoß. Eine entscheidende Aktion… Note: 5 (ab 87. Sadio Mané: o.B.)

Benjamin Pavard

Der Franzose gewann viele Zweikämpfe. Den Elfmeter verschuldete er allerdings mit einem unnötigen Foul an Nkunku, der den anschließenden Strafstoß zum 2:1 für Leipzig verwandelte. Note: 5

Matthijs de Ligt

Der Niederländer war sehr passsicher, agierte oft vorausschauend. Aber in den wichtigen Situationen war auch er unglücklich. Am Ende war er als Stoßstürmer gefragt. Note: 4

Joao Cancelo

Er war der auffälligste Bayern-Star in der ersten Halbzeit. Der Portugiese dribbelte die Leipziger mehrfach aus, zeigte technische Gustostückerl und schöne Flanken. In der zweiten Hälfte ließ seine Leistung aber etwas noch und er konnte offensiv deutlich weniger glänzen. Note: 4 (ab 87. Dayot Upamecano: o.B.)

Joshua Kimmich

Der Sechser war im defensiven Mittelfeld oft auf sich alleine gestellt. In der ersten Halbzeit mit klugen Spielverlagerungen, in der zweiten Halbzeit versuchte er sein Glück auch mal mit einem Distanzschuss. Er kämpfte wie immer. Aber am Ende auch vergeblich. Note: 4

Leon Goretzka

In den ersten 20 Minuten kassierte der Mittelfeldspieler wegen Unkonzentriertheiten in seinem Passspiel gleich dreimal lautstark Anpfiff von Thomas Tuchel. Fortan versuchte Goretzka, sich über seine Körperlichkeit ins Spiel zu beißen. Das klappte, die spielerischen Elemente blieben trotzdem weitgehend auf der Strecke. Note: 5 (ab 70. Ryan Gravenberch: o.B.)

Kingsley Coman

Wenn er seine berüchtigten Hochgeschwindigkeitshaken schlug, grätschten die Gegenspieler meist ins Leere. Einen Kopfball in der ersten Hälfte setzte er aus einem Meter am Pfosten vorbei, beim 1:1 der Leipziger machte er in Koproduktion mit Jamal Musiala eine unglückliche Figur und trug mindestens eine Teilschuld. Note: 5 (ab 77. Mathys Tel: o.B.)

Thomas Müller

Der Raumdeuter war häufig im Sturmzentrum anzutreffen. Allerdings konnte er dort seine Stärken nicht wirklich entfalten. Das Spiel lief beinahe komplett an ihm vorbei. Note: 5

Jamal Musiala

Hatte Pech, dass sein Treffer aberkannt wurde, weil das Zuspiel zuvor im Toraus war. Ansonsten bemüht und trickreich, aber ohne die nötige Durchschlagskraft in den finalen Aktionen. Beim 1:1 der Leipziger verlor er den entscheiden Ball nach dem Eckstoß und leitete damit die Niederlage ein. Note: 4

Serge Gnabry

Den Treffer zum 1:0 versenkte er eiskalt im kurzen Eck. Darüber hinaus arbeitete enorm viel nach hinten mit. Mitte der zweiten Hälfte machte die Muskulatur zu und Gnabry musste raus. Note: 3 (ab 70. Leroy Sané: o.B.)

