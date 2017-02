Özil: Twitter-Botschaft in Richtung FC Bayern

Der FC Arsenal ist vor dem CL-Kracher gegen den FC Bayern am Mittwoch gut in Fahrt. Mesut Özil setzte eine Twitter-Botschaft in Richtung München ab.

Beim FC Arsenal freute sich Mesut Özil nach dem 2:0-Arbeitssieg gegen Hull City auf das Champions-League-Achtelfinale beim FC Bayern-München. „Ein hart erkämpfter Sieg heute!“, twitterte der deutsche Nationalspieler. „Das bringt das Selbstvertrauen vor unserem großen Spiel am Mittwoch zurück.“

Nach zwei Pleiten gewann Arsenal dank der Tore von Alexis Sánchez wieder. Die Medien spekulierten unterdessen über Arsène Wengers Abschied nach der Saison. Doch der Gunners-Coach wollte von Ruhestand nichts wissen. „Ich weiß es zu schätzen, dass sie mir Erholung gönnen“, sagte der 67-Jährige. „Aber dafür bin ich noch nicht bereit.“

Hard-earned victory today! Brings back confidence for our big match on Wednesday! #AFCvHCFC @Arsenal pic.twitter.com/EDLZmkbEoO — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 11. Februar 2017

dpa